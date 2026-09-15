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Business Idea: 10 हजार रुपये में शुरू करें ये बिजनेस, घर से होगी तगड़ी कमाई! न दुकान की जरूरत न स्टॉक की

बिना दुकान किराए पर लिए और बिना कोई सामान खरीदे, इस काम को महज 10,000 रुपये के शुरुआती निवेश से घर बैठे शुरू किया जा सकता है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 15, 2026, 12:56 PM IST

Business Idea: 10 हजार रुपये में शुरू करें ये बिजनेस, घर से होगी तगड़ी कमाई! न दुकान की जरूरत न स्टॉक की

साइड बिजनेस आइडिया (AI Image)

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अगर आप कम बजट में अपना खुद का काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज के समय में सर्विस सेक्टर से बेहतरीन कोई विकल्प नहीं है. अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये का बजट है, तो आपको कोई सामान या स्टॉक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप अपने घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं.

आज के दौर में छोटे-बड़े हर बिजनेसमैन, दुकान वाले, कोचिंग सेंटर और लोकल ब्रांड्स को अपने बिजनेस को इंटरनेट पर प्रमोट करना है. लेकिन ज्यादातर लोगों को सोशल मीडिया हैंडल करना या ऑनलाइन विज्ञापन चलाना नहीं आता. यहीं पर आपके इस बिजनेस की सबसे ज्यादा डिमांड आती है.

इस बिजनेस की खासियत

आपको न तो कोई महंगी दुकान किराए पर लेनी है और न ही बेचने के लिए माल खरीदना है. आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से सीधे अपने घर के किसी कोने में बैठकर यह काम कर सकते हैं.

10,000 रुपये के बजट का इस्तेमाल

इस पैसे का इस्तेमाल आप एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी, कैनवा जैसे डिजाइनिंग टूल के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और अपने स्किल्स को बेहतर करने वाले किसी बेसिक कोर्स पर कर सकते हैं.

बिजनेस की शुरुआत कैसे करें?

सबसे पहले कैनवा पर बेसिक पोस्टर/बैनर बनाना, इंस्टाग्राम रील्स एडिट करना और फेसबुक या गूगल एड्स की बेसिक जानकारी हासिल करें. यूट्यूब पर इसके हजारों मुफ्त ट्यूटोरियल मौजूद हैं.

लोकल क्लाइंट्स को टारगेट करें

अपने शहर के लोकल रेस्टोरेंट, बुटीक, जिम, कोचिंग क्लासेस या डॉक्टरों से संपर्क करें. उन्हें बताएं कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए उनके पास ज्यादा ग्राहक आ सकते हैं. शुरुआत में अपने पहले 2-3 क्लाइंट्स को कम दाम में या हफ्ते-दस दिन का फ्री ट्रायल देकर उनका भरोसा जीतें.

कमाई कितनी होगी? 

अगर आप एक छोटे लोकल बिजनेस से सोशल मीडिया संभालने के लिए महीने का 3,000 से 5,000 रुपये भी चार्ज करते हैं, और शुरुआत में सिर्फ 5 से 6 क्लाइंट भी जोड़ लेते हैं, तो आप घर बैठे हर महीने 15,000 से 30,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं. जैसे-जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी.

ये भी पढ़ें- Business Idea: 20 हजार रुपये में शुरू करें ये लो-कॉस्ट सर्विस बिजनेस, न फैक्ट्री, न दुकान, न माल खरीदने की जरूरत

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