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बिजनेस

Business Idea: 10 हजार लगाकर शुरू करें ये B2B काम, एक ग्राहक से बार-बार आ सकती है कमाई

अगर आप कम बजट में ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जहां बार-बार नए ग्राहक ढूंढने का झंझट न हो, तो बिजनेस-टू-बिजनेस मॉडल आपके लिए सबसे बेस्ट है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 16, 2026, 01:29 PM IST

Business Idea: 10 हजार लगाकर शुरू करें ये B2B काम, एक ग्राहक से बार-बार आ सकती है कमाई

B2B का बिजनेस आइडिया (AI Image)

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आजकल हर इंसान कोई न कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि भारी-भरकम पूंजी यानी कैपिटल कहां से लाई जाए. अगर आपके पास केवल 10,000 रुपये का बजट है, तो भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं. इसके लिए सबसे सही रास्ता है B2B यानी बिजनेस-टू-बिजनेस मॉडल.

B2B का सीधा सा मतलब है- आम ग्राहक को सामान बेचने के बजाय सीधे दूसरे दुकानदारों, ऑफिसों या व्यापारियों को अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेचना. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बार-बार नए ग्राहक नहीं ढूंढने पड़ते. एक बार अगर कोई दुकानदार आपका परमानेंट कस्टमर बन गया, तो वह आपको हर हफ्ते या हर महीने रेगुलर ऑर्डर देता रहता है, जिससे आपकी कमाई लगातार बनी रहती है.

ये हैं 10,000 रुपये के बजट में शुरू होने वाले 5 बेहतरीन B2B काम, ये लिस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई बिजनेस गाइडलाइंस, होलसेल मार्केट सप्लाई-चेन एनालिसिस और स्टार्टअप इंडिया के B2B रिटेल केस स्टडीज के आधार पर तैयार की गई है.

1. पैकेजिंग मटीरियल की सप्लाई

हर छोटे-बड़े दुकानदार, बेकरी वाले, गारमेंट शॉप या ऑनलाइन सेलर को डिब्बे, टेप, बबल रैप और कैरी बैग्स की जरूरत पड़ती है. आप होलसेल मार्केट से 10,000 रुपये में पैकेजिंग मटीरियल खरीदकर अपने इलाके के लोकल दुकानदारों और ई-कॉमर्स सेलर्स को सप्लाई कर सकते हैं.

2. टी और कॉफी प्रीमिक्स सप्लाई  

छोटे-छोटे ऑफिसों, शोरूम्स और क्लीनिक्स में दिनभर चाय-कॉफी की खपत होती है. आप अच्छी क्वालिटी के टी/कॉफी प्रीमिक्स और डिस्पोजेबल कप्स होलसेल में लाकर इन दफ्तरों को दे सकते हैं. एक बार सप्लाई शुरू हो जाए तो आपको हर हफ्ते रिफिल का ऑर्डर मिलता रहेगा.

3. रेस्टोरेंट और कैफे के लिए सॉस, मसाले व डिस्पोजेबल सामान 

लोकल फास्ट-फूड स्टॉल्स, कैफे और रेस्टोरेंट को हर दिन टिश्यू पेपर, सॉस, सिरका, ओएमआर रैपर्स और डिस्पोजेबल कंटेनर की जरूरत होती है. आप इन सब चीजों का एक छोटा स्टॉक रखकर सीधे रेस्टोरेंट मालिकों से टाइ-अप कर सकते हैं.

4. ऑफिस स्टेशनरी और प्रिंटिंग मटीरियल एग्रीगेटर

प्रॉपर्टी डीलरों, कोचिंग सेंटरों और छोटे ऑफिसों को पेन, पैड, फाइलें, लेटरहेड और बिल बुक की लगातार जरूरत होती है. आप होलसेल स्टेशनरी मार्केट से यह सामान सस्ते में खरीदकर सीधे इन ऑफिसों में डिलीवर कर सकते हैं.

5. क्लीनिंग और हाइजीन प्रोडक्ट्स की सप्लाई

होटल, अस्पताल, जिम और प्राइवेट ऑफिसों में फिनाइल, हैंडवॉश, डिशवॉश और फ्लोर क्लीनर भारी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं. आप 10,000 रुपये में लोकल मैन्युफैक्चरर्स से बल्क में क्लीनिंग मटीरियल खरीदकर इन्हें सीधे बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई कर सकते हैं.

B2B मॉडल में सबसे अहम चीज है आपकी सर्विस की टाइमिंग और क्वालिटी. अगर आप दुकानदार को सही समय पर और सही दाम में सामान डिलीवर करेंगे, तो वह कभी किसी दूसरे सप्लायर के पास नहीं जाएगा. शुरुआत में कम मार्जिन रखकर ज्यादा से ज्यादा दुकानदारों से जुड़ें, जैसे-जैसे ऑर्डर की वॉल्यूम बढ़ेगी, आपकी कमाई खुद-ब-खुद हजारों में बदल जाएगी. 

ये भी पढ़ें- WhatsApp से शुरू होने वाले 7 बिजनेस, जिनके लिए वेबसाइट तक की जरूरत नहीं

 

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