100 साल की कहानीः कैसे और क्यों ESSEL रखा गया ग्रुप का नाम? Dr Subhash Chandra ने बताई कहानी

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Essel Group के 100 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर ग्रुप के चेयरपर्सन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ग्रुप के कर्मचारियों से बात की. अपने संबोधन में उन्होंने 100 साल के इस रोमांचक सफर के बारे में बात की. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सवालों के जवाब भी दिए. इन जवाबों में कुछ किस्से उन्होंने सुनाए, कंपनी और जिंदगी को लेकर उन्होंने अपना नज़रिया साझा किया और बताया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है.
Essel Group के 100 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर ग्रुप के चेयरपर्सन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ग्रुप के कर्मचारियों से बात की. अपने संबोधन में उन्होंने 100 साल के इस रोमांचक सफर के बारे में बात की. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सवालों के जवाब भी दिए. इन जवाबों में कुछ किस्से उन्होंने सुनाए, कंपनी और जिंदगी को लेकर उन्होंने अपना नज़रिया साझा किया और बताया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है.
Dr Subhash Chandra से पूछे गए सवाल और उनके जवाबः
1926 में बना रामगोपाल इंदरप्रसाद बाद में फैमिली पार्टिशन के बाद सुभाष चंद्र लक्ष्मी नारायण बना. हम फूड कॉर्पोरेशन के साथ बिजनेस करते थे. हमारे ट्रक जब अनाज लेकर उनके स्टोरेज यार्ड में जाते थे, तब गेटपास बनता था. गेटपास बनाने वाला पूरा नाम नहीं लिखता था. वो S.L. लिखता था. तब सब यही कहते थे कि SL की गाड़ी आ गई. 1975-76 में ग्रुप का पहला कॉर्पोरेट ब्रोशर हमने बनाया था. क्रिएटिव एजेंसी को मैंने यही ब्रीफ किया कि S.L. की जगह ESSEL कर दीजिए. तो बोलने में नाम SL ही रहा, लेकिन लिखने में ESSEL हो गया.
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आज भी भारत में 75 प्रतिशत ट्रेड या कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच बातचीत के आधार पर होते हैं. इसमें कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, भरोसे पर काम चलता है. हमारे फोरफादर्स कहते थे कि कभी भी अपनी बात से पीछे मत जाओ. आप लोगों पर भरोसा करें और उनके भरोसे को न तोड़ें, यही हमारी कोर फिलोसफी है.
ऐसे कई मौके आए. ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में रोडब्लॉक नहीं आते. रोडब्लॉक में हमेशा आपके लिए कुछ सीखने का मौका छिपा होता है. अगर आप समाधान खोजने की दिशा में सोच रहे हैं, तो समाधान किसी भी वक्त आपको मिल सकता है. नहाते, खाते, सोते वक्त कभी भी. हर रोडब्लॉक आपको नए मौके देता है.
AI बेसिकली एक टूल है, जो काम को ज्यादा एफिशिएंट बनाने में मदद करता है. मैंने सैम ऑल्टमैन को सुना था, वो कह रहे थे कि AI इंसानों की हर समस्या का समाधान कर देगा. AI के पूरी तरह डेवलप होने के बाद इंसानों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. मैंने अपने काम के लिए AI का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. AI एक टूल है जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकेगा. इसे अपने स्लेव की तरह इस्तेमाल करें, इसके स्लेव न बनें.
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चरैवेती का मतलब है कि विश्वास के साथ बढ़ना. इसका एक मतलब है कि थकना मना है. इस एक शब्द से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. चलना भी है, लेकिन विश्वास के साथ. आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं. यह आपको ताकत देता है.
आप अपने मकसद के प्रति ईमानदार रहें, आप दूसरों का सम्मान करें, उन्हें अप्रीशिएट करें. इस संस्थान में कई लोग हैं जो 50 साल से काम कर रहे हैं. कई लोगों ने इस ग्रुप को कई तरीके से संभाला है. एक इंडीविजुअल का सम्मान और अपने कमिटमेंट के प्रति ईमानदार रहना, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना होगा कि आप सफल होंगे.
पुनीत गोयनका ने कहा- मैं शायद कई ऐसी बातें रिपीट करूंगा जो चेयरमैन सर पहले ही कह चुके हैं. जो उन्होंने अपने दादा, और पिता से सिखा और हमें सिखाया, वो ये है कि आपने किसी से जो वादा किया, उसे आपको निभाना होगा. सफलता के लिए यह सबसे ज़रूरी है.
अगर आप अपनी आंखें और कान खुले रखेंगे, ज़मीन से जुड़े रखेंगे तो आपके पास आइडियाज़ आते रहेंगे. जब आपको कुछ ठीक लगे तो आप उसे खुद टेस्ट करें, क्या उस नये आइडिया से आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे आसपास क्या समस्याएं हैं और क्या हम उनका समाधान खोज सकते हैं? इन सभी सवालों से हमें रास्ता मिलता है. आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि अपना कॉन्टेंट दिखाने के लिए आपको अपने यूजर्स को पैसे देने पड़ें.
अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत मुश्किल है. मेरे रोल मॉडल बदलते रहे हैं. पहले रोल मॉडल जगन्नाथ गोयनका थे. टेस्ला वाले एलन मस्क जिस तरह से सोचते हैं, जैसे काम करते हैं, वो मुझे आकर्षित करता है.
एक छोटी सी घटना है, जो मेरे माइंड में हमेशा फ्रेश रहती है. जब मैं बैचलर था तब मैं दिल्ली में किराये पर रहता था. एक दिन मेरे लैंडलॉर्ड ने अपनी गाड़ी हमें दी कि जाओ घूम आओ, पेट्रोल फुल है. तब मेरे एक कलीग मेरे साथ थे, हमने तय किया था कि हम बुलंदशहर जाएंगे, वहां कुछ काम पेंडिंग था. जब तक हम शाहदरा पहुंचे हमें पता चला कि पेट्रोल नहीं है. हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे, केवल 12 रुपये थे. लेकिन हमने न केवल वो सफर पूरा किया, बल्कि जब हम लौटे तो हमारे पास व्हिस्की का एक क्वार्टर था, हमने दरयागंज के मोतीमहल में डिनर भी किया था. उस घटना ने मुझे विश्वास दिलाया कि कुछ भी असंभव नहीं है. उस एक दिन के लिए हम टैक्सी ड्राइवर बन गए थे, हम सवारी बैठाते, उन्हें उनकी मंज़िल तक छोड़कर उनसे पैसे लेते.
आप सोचिए आपका बिजनेस एक जगह पर जाकर अटक जाए, आपके पास वर्किंग कैपिटल न हो तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे. वहां, पर ईमानदारी काम आती है. मंडी में फूड ग्रेन की जो ट्रेडिंग होती है, वहां सामान्य तौर पर 10 दिन का क्रेडिट दिया जाता है. लोगों ने ऑक्शन में मुझे सामान देना बंद कर दिया था. मैंने दुकानदार से बात की, मैंने कहा कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं. मुझे किसी ने कहा कि अगर किसी दिन तुम्हारे पास 10 हजार रुपये आ जाएं, और तुम्हें 30 हजार देने हैं. तो बाजार में जाओ, जिन्हें 1000 देना है उसके 500 दे आओ, जिसके 2000 देने हैं उसको 800 दे आओ. मैंने ऐसा किया, इससे दुकानदारों में भरोसा बना कि सुभाष के पास तगादा करने नहीं जाना पड़ेगा. इससे मेरा काम आसान हुआ.
इन दोनों में से कोई नहीं. एक लीडर के लिए सबसे मुश्किल होता है सफलता का क्रेडिट अपने सबऑर्डिनेट्स को देना और फेलियर की ओनरशिप लेना. यह मुश्किल है, लेकिन एक लीडर बनने के लिए ये दोनों काम सबसे जरूरी है. अगर एक लीडर अपनी टीम को क्रेडिट नहीं दे सकता, तो वह लीडर नहीं बन सकता है.
हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें कुछ भी, किसी भी स्थिति में हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हम पूछते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हमने कुछ गलत नहीं किया, कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है. हम इन सवालों का जवाब बाहर तलाशने की कोशिश करते हैं. दूसरों पर ब्लेम डालते हैं. विपश्यना हमें अपने अंदर देखना सिखाता है. वह हमें सिखाता है कि हमें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर ही मिलेंगे.