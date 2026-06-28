10 रुपये का बिस्किट आखिर बनता कैसे है? फैक्ट्री से दुकान तक का पूरा गणित

खेतों से कच्चे माल के उठने से लेकर, फैक्ट्री में बनने और फिर डिपो, डिस्ट्रिब्यूटर से होते हुए आपकी गली की दुकान तक पहुंचने के पीछे मुनाफे और लॉजिस्टिक्स का एक अनोखा गणित काम करता है.

हम सब अक्सर दुकान पर जाते हैं, जेब से 10 रुपये का नोट या सिक्का निकालते हैं और बदले में पार्ले-जी बिस्किट, अगरबत्ती, चायपत्ती या नमक का पैकेट लेकर चले आते हैं. दिखने में यह 10 रुपये की चीज बहुत मामूली लगती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ₹10 के इस छोटे से पैकेट के पीछे कितना बड़ा गणित और कितनी लंबी यात्रा छिपी है?

कच्चा माल और फैक्ट्री का खर्च

10 रुपये के बिस्किट की कहानी शुरू होती है खेतों और बड़े-बड़े गोदामों से. पार्ले-जी का ही उदाहरण लें, तो इसके लिए भारी मात्रा में गेहूं का आटा (मैदा), चीनी, दूध का पाउडर और रिफाइंड तेल की जरूरत होती है. FMCG सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनियां ये चीजें सीधे किसानों या बड़े सप्लायर्स से थोक में बहुत कम दाम पर खरीदती हैं. इसके बाद नंबर आता है फैक्ट्री का. बड़ी-बड़ी मशीनों में इन्हें मिक्स किया जाता है, बेक किया जाता है और फिर पैकेजिंग होती है.

एफएमसीजी (FMCG यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें) सेक्टर की बड़ी कंपनियां इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर काम करती हैं. इसका मतलब है कि जब कोई चीज करोड़ों की संख्या में बनती है, तो एक पैकेट को बनाने की लागत बहुत कम हो जाती है. कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक, ₹10 के बिस्किट को बनाने और पैक करने का असल खर्च करीब ₹3 से ₹4 के बीच ही आता है.

कंपनी का मुनाफा और टैक्स

फैक्ट्री से निकलने के बाद इस पर टैक्स और कंपनी का अपना मुनाफा जुड़ता है. बिस्किट, नमक या अगरबत्ती जैसी बुनियादी चीजों पर सरकार जीएसटी लगाती है. टैक्स देने के बाद कंपनी अपना कुछ प्रतिशत मुनाफा जोड़ती है. इस तरह फैक्ट्री से निकलते-निकलते उस पैकेट की कीमत लगभग ₹4.50 से ₹5.50 तक पहुंच जाती है.

फैक्ट्री से दुकान तक का सफर

अब शुरू होती है सबसे खर्चीली और लंबी यात्रा, जिसे हम सप्लाई चेन कहते हैं. इस सफर में कई पड़ाव होते हैं-

डिपो या कूरियर/लॉजिस्टिक्स- फैक्ट्री से माल बड़े-बड़े ट्रकों में भरकर राज्यों के मुख्य डिपो तक भेजा जाता है. इसमें पेट्रोल, डीजल और लेबर का बड़ा खर्च शामिल होता है.

फैक्ट्री से माल बड़े-बड़े ट्रकों में भरकर राज्यों के मुख्य डिपो तक भेजा जाता है. इसमें पेट्रोल, डीजल और लेबर का बड़ा खर्च शामिल होता है. डिस्ट्रिब्यूटर- रिटेल मैनेजमेंट और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (AICPDF) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, डिपो से यह माल शहरों के बड़े डिस्ट्रिब्यूटर्स के पास जाता है. ये लोग कंपनी से लाखों का माल एडवांस पैसा देकर खरीदते हैं. इनका मुनाफा प्रति पैकेट करीब 3% से 5% होता है.

रिटेल मैनेजमेंट और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (AICPDF) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, डिपो से यह माल शहरों के बड़े डिस्ट्रिब्यूटर्स के पास जाता है. ये लोग कंपनी से लाखों का माल एडवांस पैसा देकर खरीदते हैं. इनका मुनाफा प्रति पैकेट करीब 3% से 5% होता है. होलसेलर और रीटेलर- डिस्ट्रिब्यूटर से माल छोटे थोक व्यापारियों और वहां से आपके घर के पास के किराना दुकानदार तक पहुंचता है. नील्सनआईक्यू की भारतीय खुदरा बाजार की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पूरी चेन में जो सबसे आखिरी कड़ी है, यानी हमारी गली का दुकानदार, उसे इस ₹10 के पैकेट पर सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है (लगभग 8% से 12%) यानी ₹10 का बिस्किट बेचने पर दुकानदार को करीब 80 पैसे से 1.20 रुपये की बचत होती है.

विज्ञापनों का खेल

आखिर हमें कैसे पता चलता है कि ₹10 में कौन सा बिस्किट अच्छा है? इसके लिए कंपनियां टीवी, अखबार और इंटरनेट पर करोड़ों रुपये के विज्ञापन देती हैं. इस मार्केटिंग का खर्च भी इसी ₹10 के अंदर ही मैनेज किया जाता है. बिजनेस स्टैंडर्ड और एफएमसीजी इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में ₹5 और ₹10 वाले पैकेट्स को मैजिक प्राइस पॉइंट्स कहा जाता है. कुल बिक्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं छोटे पैकेट्स से आता है. महंगाई बढ़ने पर भी कंपनियां इन पैकेट्स की कीमत ₹10 ही रखती हैं, बस कूटनीति के तहत बिस्किट का वजन थोड़ा कम कर देती हैं.