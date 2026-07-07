FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बिना दुकान के शुरू होने वाले 10 बिजनेस, जो हर महीने दे सकते हैं ₹ 50,000!

बिना दुकान के शुरू होने वाले 10 बिजनेस, जो हर महीने दे सकते हैं ₹ 50,000!

इंडोनेशिया के पास ऐसा क्या है जिसके बिना अधूरी है दुनिया की EV इंडस्ट्री?

इंडोनेशिया के पास ऐसा क्या है जिसके बिना अधूरी है दुनिया की EV इंडस्ट्री?

सोने के दाम में 52000 रु की बड़ी गिरावट, क्या ये खरीदने का सही समय या और कम होने का करें इंतजार?

सोने के दाम में 52000 रु की बड़ी गिरावट, क्या ये खरीदने का सही समय या और कम होने का करें इंतजार?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

बिना दुकान के शुरू होने वाले 10 बिजनेस, जो हर महीने दे सकते हैं ₹ 50,000!

बदलते वक्त और नई टेक्नोलॉजी ने घर बैठे या बिना किसी कमर्शियल स्पेस के बिजनेस करने के कई शानदार रास्ते खोल दिए हैं.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 07, 2026, 10:32 AM IST

बिना दुकान के शुरू होने वाले 10 बिजनेस, जो हर महीने दे सकते हैं ₹ 50,000!

हर महीने पक्की कमाई वाले 10 बिजनेस! (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज के दौर में बिजनेस शुरू करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके पास किसी मार्केट में एक बड़ी दुकान या शोरूम होना जरूरी है. बदलते वक्त और इंटरनेट की ताकत ने व्यापार करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. आज कई ऐसे काम हैं जिन्हें आप बिना किसी दुकान के, अपने घर से या सिर्फ एक मोबाइल-लैपटॉप की मदद से शुरू कर सकते हैं और हर महीने आसानी से 50,000 रुपये या उससे ज्यादा कमा सकते हैं. 

भारत सरकार के एमएसएमई (MSME) मंत्रालय और स्टार्टअप इंडिया के आंकड़ों के आधार पर आपको बिना दुकान के शुरू होने वाले ऐसे ही 10 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के बारे में बताते हैं.

1. क्लाउड किचन  

अगर आपको खाना बनाने का शौक है, तो आप अपने घर के किचन से ही टिफिन सर्विस या जोमैटो-स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स पर खुद को रजिस्टर करके क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं. इसके लिए किसी रेस्टोरेंट या दुकान की जरूरत नहीं होती.

2. ऑनलाइन ट्यूशन या कोचिंग

अगर आप किसी विषय में एक्सपर्ट हैं, तो आप ऑनलाइन दुनिया भर के छात्रों को पढ़ा सकते हैं. इसके अलावा आप यूट्यूब या उडेमी पर अपना कोर्स रिकॉर्ड करके भी बेच सकते हैं.

3. प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी  

जमीन या मकान किराए पर दिलाने और बिकवाने का काम आप बिना किसी ऑफिस के सिर्फ अपने नेटवर्क और मोबाइल के जरिए कर सकते हैं. मैजिकब्रिक्स या ओएलएक्स जैसी साइट्स पर प्रॉपर्टी लिस्ट करके आप अच्छा कमीशन कमा सकते हैं.

4. कूरियर और लॉजिस्टिक्स पार्टनरशिप

आप बड़ी कूरियर कंपनियों (जैसे डिलीवरी या डीटीडीसी) के पार्टनर बनकर अपने इलाके में पार्सल डिलीवरी का काम संभाल सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ एक गाड़ी और डिलीवरी बॉयज की जरूरत होती है, किसी कमर्शियल दुकान की नहीं.

5. पर्सनल फिटनेस और योग ट्रेनर

अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं या आपके पास योग का सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों के घर जाकर या ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हैं. आजकल लोग सेहत को लेकर काफी सजग हैं और इसके लिए अच्छी फीस देने को तैयार रहते हैं.

6. होम पैक्ड स्पाइसेस और अचार का बिजनेस  

आजकल लोग बाजार के मिलावटी मसालों और केमिकल वाले अचार से दूर हो रहे हैं. आप अपने घर से ही शुद्ध खड़े मसालों को पीसकर या पारंपरिक तरीके से अचार बनाकर उन्हें आकर्षक पैकेजिंग में बेच सकते हैं. इसके प्रचार के लिए किसी दुकान की नहीं, बल्कि स्थानीय वॉट्सऐप ग्रुप्स और माउथ पब्लिसिटी की जरूरत होती है.

7. पेट ग्रूमिंग और केयर टेकिंग सर्विस  

मेट्रो शहरों और बड़े कस्बों में लोग अपने पालतू जानवरों (कुत्ते-बिल्लियों) से बहुत प्यार करते हैं. जब लोग ऑफिस या छुट्टियों पर बाहर जाते हैं, तो उन्हें अपने पेट्स को संभालने वाले की तलाश होती है. आप लोगों के घर जाकर पेट ग्रूमिंग (नहलाना, बाल काटना) की सर्विस दे सकते हैं या कुछ समय के लिए अपने घर पर ही उनकी देखभाल का जिम्मा ले सकते हैं.

8. कार और व्हीकल क्लीनिंग सर्विस 

सुबह-सुबह लोगों के पास अपनी गाड़ियों को साफ करने का वक्त नहीं होता. आप एक पोर्टेबल वाटर स्प्रे मशीन और जरूरी क्लीनिंग किट लेकर एक डोरस्टेप कार वॉश सर्विस शुरू कर सकते हैं. आप या आपकी टीम सीधे लोगों की सोसायटियों या घरों में जाकर उनकी गाड़ियां साफ करेगी. मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पर यह काम बहुत तगड़ी और बंधी-बंधाई कमाई देता है.

9. कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग और रेजिन आर्ट 

आजकल बर्थडे, एनिवर्सरी या कॉरपोरेट इवेंट्स में हाथ से बने और कस्टमाइज़्ड गिफ्ट्स का बहुत ट्रेंड है. यह काम आप अपने घर के एक छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स बनाकर आप अपने प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स सीधे ग्राहकों से ले सकते हैं.

10. पौधों की नर्सरी और वर्टिकल गार्डनिंग  

घर के छोटे से हिस्से, छत या बालकनी से आप सुंदर और एयर-प्यूरिफाइंग इनडोर पौधों की नर्सरी शुरू कर सकते हैं. इसके साथ ही, आप लोगों के घरों और ऑफिसों में जाकर बालकनी को सजाने या वर्टिकल गार्डन सेटअप करने की सर्विस भी दे सकते हैं. लोग अपने घरों को हरा-भरा रखने के लिए इस सर्विस के अच्छे पैसे देते हैं.

ये भी पढ़ें- सोने के दाम में 52000 रु की बड़ी गिरावट, क्या ये खरीदने का सही समय या और कम होने का करें इंतजार?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement