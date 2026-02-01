Union Budget LIVE: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए वित्त मंत्री ने खोला 40 हजार करोड़ का पिटारा, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

NRI भी भारत में निवेश कर सकेंगे- वित्त मंत्री, सरकार खनिज कोरिडोर बनाएगी- वित्त मंत्री, जामनगर में WHO का केंद्र अपग्रेड होगा-वित्त मंत्री | मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा- वित्त मंत्री, देशभर में ODOP योजना लागू करेंगे- वित्त मंत्री, महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करेंगे- वित्त मंत्री, टीयर-2 और 3 शहरों का विकास होगा- वित्त मंत्री, वाराणसी से पटना के बीच फ्रेट कॉरिडोर बनेगा- वित्त मंत्री, शहर ही भारत के विकास के इंजन- वित्त मंत्री | जैविक दवाएं बनाने पर जोर देंगे-वित्त मंत्री, औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे-वित्त मंत्री, शुगर, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी- वित्त मंत्री, नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च करेंगे- वित्त मंत्री, दुनिया के बाजारों से जुड़ना लक्ष्य- वित्त मंत्री

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Budget 2026: क्या Old Tax Regime बनेगी इतिहास? वित्त मंत्री दे सकती हैं सवाल का जवाब

Budget 2026: क्या Old Tax Regime बनेगी इतिहास? वित्त मंत्री दे सकती हैं सवाल का जवाब

वित्त सचिव के बिना तैयार हुआ Budget 2026, जानें क्यों अहम है यह पद और कितनी मिलती है सैलरी

वित्त सचिव के बिना तैयार हुआ Budget 2026, जानें क्यों अहम है यह पद और कितनी मिलती है सैलरी

बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलीं निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू ने दही-चीनी खिलाकर दी शुभकामनाएं, देखें Video

बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलीं निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू ने दही-चीनी खिलाकर दी शुभकामनाएं, देखें Video

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

Nirmala Sitharaman Saree Look: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां

कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां

Homeबिजनेस

बिजनेस

Union Budget LIVE: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए वित्त मंत्री ने खोला 40 हजार करोड़ का पिटारा, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि ये बजट युवाशक्ति ड्रिवेन बजट है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Feb 01, 2026, 11:44 AM IST

Union Budget LIVE: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए वित्त मंत्री ने खोला 40 हजार करोड़ का पिटारा, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश कर रही हैं. वह लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा बजट पेश करने के मामले में मोरारजी देसाई का नाम सबसे आगे है, उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था. निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये एक युवा शक्ति ड्रिवेन बजट है.

LIVE BLOG

  • 01 Feb 2026, 11:37 AM

    महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज पहल से खादी और हथकरघा को बढ़ावा मिलेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 11:31 AM

    7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे

    कनेक्टिविटी के लिए देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा. 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे.  विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 11:26 AM

    सेमीकंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया है. इसी आधार पर, हम उपकरण और सामग्री उत्पादन, पूर्ण-स्टैक भारतीय आईपी डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए आईएसएम 2.0 शुरू करेंगे. अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को पहले ही लक्ष्य से दोगुने निवेश की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं. इस गति का लाभ उठाने के लिए हम लागत को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करते हैं.

    लेबर कोड्स का ऐलान, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का रैशनलाइज़ेशन शामिल है. इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही है कि कम्प्लायंस की ज़रूरत को कम किया जाए.

    रिफॉर्म एक्सप्रेस

    हमारी सरकार ने रोज़गार निर्माण, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए कॉम्प्रेहेंसिव रिफॉर्म्स पर काम किया है. प्रधानमंत्री के 15 अगस्त, 2025 के भाषण के बाद करीब 350 रिफॉर्म्स पर सरकार ने काम किया है. इनमें जीएसटी सिम्प्लिफिकेशन, लेबर कोड्स का ऐलान, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का रैशनलाइज़ेशन शामिल है. इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही है कि कम्प्लायंस की ज़रूरत को कम किया जाए.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 11:22 AM

    10,000 करोड़ रुपये के साथ 'शक्ति' नामक जैव-फार्मा परियोजना का प्रस्ताव

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारत में बीमारियों का बोझ गैर-संक्रामक रोगों जैसे मधुमेह, कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियों की ओर बढ़ता जा रहा है. जैविक दवाएं कम लागत पर दीर्घायु और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं. भारत को वैश्विक जैव-फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, मैं अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'शक्ति' नामक जैव-फार्मा परियोजना का प्रस्ताव करती हूं."

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 11:20 AM

    कर्तव्य क्या-क्या हैं

    कर्तव्य भवन में बनाया गया पहला बजट.
    पहला- आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है. इसके लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा. वैश्विक अस्थिरता से निपटने के लिए रिसिलिएंस बिल्ड करना होगा.

    दूसरा- अपने लोगों के सपनों को पूरा करना और उनकी क्षमता को विकसित करना. ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे सकें.

    तीसरा- यह हमारे सबका साथ सबका विकास विजन से जुड़ा है. हम सुनिश्चित करेंगे कि हर परिवार, कम्युनिटी, क्षेत्र और सेक्टर के पास रिसोर्सेस, सुविधाओं और अवसरों का एक्सेस हो.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 11:18 AM

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को महत्वपूर्ण खनिज सुविधाएं स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव रखा है.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 11:15 AM

    जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिली 

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि, आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक सिद्धांत बनाते हुए सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत किया है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है और आवश्यक आयात पर निर्भरता कम की है. इन प्रयासों के चलते देश ने लगभग 7 प्रतिशत की उच्च विकास दर हासिल की है, जिससे गरीबी घटाने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिली है.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 11:10 AM

    हमने सुनिश्चित किया कि ग्रोथ का डिविडेंड हर किसान, SC, ST, युवा, गरीबों और महिलाओं तक पहुंचे.
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 11:08 AM

    मैं भारत की जनता की शुक्रगुज़ार हूं. जो तब हमारे साथ मजबूती से खड़ी रही जब हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे.
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 11:03 AM

    भारत की अर्थव्यवस्था स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है. कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह पहला बजट

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 10:49 AM

    केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा में पेश किया बजट. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 10:45 AM

    कैबिनेट से मिली बजट को मंजूरी. अब से कुछ देर में लोक सभा में लगातार 9वीं बार निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट.
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 10:39 AM

    गरीब केवल घोषणाओं तक सीमित रह जाते हैं: संजय राउत 

    बजट को लेकर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि बजट प्रक्रिया के दौरान देश का हर वर्ग उम्मीद करता है, लेकिन हकीकत में राहत सिर्फ चुनिंदा वर्गों को मिलती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों से बजट उद्योगपतियों और अमीरों के पक्ष में झुके हुए हैं, जबकि गरीब केवल घोषणाओं तक सीमित रह जाते हैं. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 10:37 AM

    संसद भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में शुरू हुई कैबिनेट की बैठक. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 10:30 AM

    आर्थिक ग्रोथ का एक रोडमैप

    IMC चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के को-चेयरमैन ने कहा, 'आज का बजट केवल नंबरों के बारे में नहीं होगा. ये भारत की आर्थिक ग्रोथ का एक रोडमैप होगा. इस बजट में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए. पर्सनल इनकम टैक्स को रैशनलाइज़ किए जाने की ज़रूरत है. उम्मीद है कि इस बजट से ग्राउंड लेवल पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लागू होगा. उम्मीद है कि इससे विदेशी कंपनियों के भारत आने में और भारतीय कंपनियों को विस्तार करने में आसानी मिलेगी.'

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 10:23 AM

    संसद भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में शुरू हुई कैबिनेट की बैठक. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 10:21 AM

    निर्मला सीतारमण बजट की कॉपी के साथ कैबिनेट की बैठक के लिए पहुंची. उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी संसद भवन पहुंचे. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 10:11 AM

    कैबिनेट की बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर, किरेन रिजीजू, अर्जुन मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया संसद भवन पहुंचे. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 10:03 AM

    Budget 2026 Live Updates:

    समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद करें? ये बजट 5% लोगों के लिए बनता है. सरकार ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे, क्या उसपर खरे उतरे हैं?... " 

     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 10:01 AM

    Budget 2026 Live Updates:

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संसद पहुंचे.

     

     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 10:00 AM

    निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की. राष्ट्रपति ने बजट के लिए उन्हें शुभकामना देते हुए दही चीनी खिलाई.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 09:55 AM

    Budget 2026 Live Updates:

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके लगातार नौवें केंद्रीय बजट पेश करने से पहले पारंपरिक 'दही-चीनी' खिलाई.

     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 09:24 AM

    Budget 2026 Live Updates:

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की

     

     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 09:20 AM

    बजट वाले दिन बाजार की शुरुआत तेज गिरावट के साथ हुई और सेंसेक्स करीब 980 अंक नीचे खुला, लेकिन बाद में कुछ सुधार आया. आखिर में सेंसेक्स 0.99% गिरकर 394.67 अंक की कमजोरी के साथ बंद हुआ.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 09:19 AM

    सुबह सवा दस बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में बजट को मंज़ूरी दी जाएगी. इसके बाद निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से बजट पेश करने की अनुमति लेंगी. सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा.

     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 08:47 AM

    India Budget 2026 Live:  अपने आवास से निकली निर्मला सीतारमण

    India Budget 2026 Live:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल चुकी हैं, अब वो वित्त मंत्रालय जाएंगी. वहां अधिकारियों से मिलेंगी और उसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने जाएंगी.     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 08:11 AM

    India Budget 2026 Live:  राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने केंद्रीय बजट से उम्मीदों पर कहा

    India Budget 2026 Live:  राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने केंद्रीय बजट से उम्मीदों पर कहा, "विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाने का बजट हमेशा दिया गया है. हमारी वित्त मंत्री ने हमेशा महिलाओं, युवाओं, मजदूरों और किसानों का ध्यान रखते हुए बजट दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इन वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट आएगा."     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 08:06 AM

    India Budget 2026 Live:  ये होगा वित्तमंत्री का पूरा कार्यक्रम

    India Budget 2026 Live:  सुबह 8:30 बजे वित्त मंत्री अपने घर से रवाना होकर 8:45 पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुचेंगी. 9 बजे वित्त मंत्रालय के बाहर फोटो सेशन होगा. इसके बाद 10:15 पर PM की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, इसके बाद सुबह 9:50 बजे वित्त मंत्री संसद भवन पहुंचेंगी.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 07:45 AM

    India Budget 2026 Live:यह बजट विकास को आगे बढ़ाएगा

    India Budget 2026 Live: उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट से पहले अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि यह बजट विकास को आगे बढ़ाएगा. बजट में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के प्रावधान भी शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना. मुझे उम्मीद है कि कारोबार बढ़ेगा.' 

     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 07:31 AM

    India Budget 2026 Live: 9वीं बार बजट पेश करने जा रही है निर्मला सीतारमण

    India Budget 2026 Live: वित्त मंत्री लगातार नौंवी बार बजट पेश करने जा रही है.निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष में अपना 10वां बजट पेश कर कर लेंगी इसके साथ ही वह पूर्व पीएम मोरारजी देसाई की बराबरी भी कर लेगी.पीएम मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया बजट किया था. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 07:20 AM

    किसानों, युवाओं और निवेशक के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान


    भारत सरकार करदाताओं, किसानों, युवाओं और निवेशक सभी को बड़े एलानों का इंतजार है. आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत की FY27 वृद्धि 6.8% से 7.2% के बीच रह सकती है.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 07:19 AM

    NCDEX पर भी जारी रहेगा कारोबार


    नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) भी आज बजट के दिन खुला रहेगा, जहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेड किया जा सकेगा.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Feb 2026, 07:13 AM

    दवाओं पर हो सकता है छूट का ऐलान


    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 36 जीवनरक्षक दवाइयों को बुनियादी सीमा-शुल्‍क से छूट दी थी. उन्हें राहत देने के लिए ऐसी नई घोषणाएं आज देश के बजट में हो सकती हैं.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Nirmala Sitharaman Saree Look: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन
Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां
कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Budget 2026: ब्रीफकेस से 'बहीखाता' और फिर एक 'टैब' में समाया पूरा लेखा-जोखा, जानें कैसे बदला भारतीय बजट का चेहरा
Budget 2026: ब्रीफकेस से 'बहीखाता' और फिर एक 'टैब' में समाया पूरा लेखा-जोखा, जानें कैसे बदला भारतीय बजट का चेहरा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
Numerology: बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
MORE
Advertisement