Union Budget LIVE: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए वित्त मंत्री ने खोला 40 हजार करोड़ का पिटारा, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

01 Feb 2026, 11:26 AM

सेमीकंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया है. इसी आधार पर, हम उपकरण और सामग्री उत्पादन, पूर्ण-स्टैक भारतीय आईपी डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए आईएसएम 2.0 शुरू करेंगे. अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को पहले ही लक्ष्य से दोगुने निवेश की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं. इस गति का लाभ उठाने के लिए हम लागत को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करते हैं.

लेबर कोड्स का ऐलान, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का रैशनलाइज़ेशन शामिल है. इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही है कि कम्प्लायंस की ज़रूरत को कम किया जाए.

रिफॉर्म एक्सप्रेस

हमारी सरकार ने रोज़गार निर्माण, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए कॉम्प्रेहेंसिव रिफॉर्म्स पर काम किया है. प्रधानमंत्री के 15 अगस्त, 2025 के भाषण के बाद करीब 350 रिफॉर्म्स पर सरकार ने काम किया है. इनमें जीएसटी सिम्प्लिफिकेशन, लेबर कोड्स का ऐलान, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का रैशनलाइज़ेशन शामिल है. इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही है कि कम्प्लायंस की ज़रूरत को कम किया जाए.