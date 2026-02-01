Union Budget LIVE: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए वित्त मंत्री ने खोला 40 हजार करोड़ का पिटारा, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

NRI भी भारत में निवेश कर सकेंगे- वित्त मंत्री, सरकार खनिज कोरिडोर बनाएगी- वित्त मंत्री, जामनगर में WHO का केंद्र अपग्रेड होगा-वित्त मंत्री | मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा- वित्त मंत्री, देशभर में ODOP योजना लागू करेंगे- वित्त मंत्री, महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करेंगे- वित्त मंत्री, टीयर-2 और 3 शहरों का विकास होगा- वित्त मंत्री, वाराणसी से पटना के बीच फ्रेट कॉरिडोर बनेगा- वित्त मंत्री, शहर ही भारत के विकास के इंजन- वित्त मंत्री | जैविक दवाएं बनाने पर जोर देंगे-वित्त मंत्री, औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे-वित्त मंत्री, शुगर, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी- वित्त मंत्री, नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च करेंगे- वित्त मंत्री, दुनिया के बाजारों से जुड़ना लक्ष्य- वित्त मंत्री
बिजनेस
Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि ये बजट युवाशक्ति ड्रिवेन बजट है.
Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश कर रही हैं. वह लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा बजट पेश करने के मामले में मोरारजी देसाई का नाम सबसे आगे है, उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था. निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये एक युवा शक्ति ड्रिवेन बजट है.
कनेक्टिविटी के लिए देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा. 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे. विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया है. इसी आधार पर, हम उपकरण और सामग्री उत्पादन, पूर्ण-स्टैक भारतीय आईपी डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए आईएसएम 2.0 शुरू करेंगे. अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को पहले ही लक्ष्य से दोगुने निवेश की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं. इस गति का लाभ उठाने के लिए हम लागत को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करते हैं.
लेबर कोड्स का ऐलान, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का रैशनलाइज़ेशन शामिल है. इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही है कि कम्प्लायंस की ज़रूरत को कम किया जाए.
रिफॉर्म एक्सप्रेस
हमारी सरकार ने रोज़गार निर्माण, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए कॉम्प्रेहेंसिव रिफॉर्म्स पर काम किया है. प्रधानमंत्री के 15 अगस्त, 2025 के भाषण के बाद करीब 350 रिफॉर्म्स पर सरकार ने काम किया है. इनमें जीएसटी सिम्प्लिफिकेशन, लेबर कोड्स का ऐलान, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का रैशनलाइज़ेशन शामिल है. इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही है कि कम्प्लायंस की ज़रूरत को कम किया जाए.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारत में बीमारियों का बोझ गैर-संक्रामक रोगों जैसे मधुमेह, कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियों की ओर बढ़ता जा रहा है. जैविक दवाएं कम लागत पर दीर्घायु और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं. भारत को वैश्विक जैव-फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, मैं अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'शक्ति' नामक जैव-फार्मा परियोजना का प्रस्ताव करती हूं."
कर्तव्य भवन में बनाया गया पहला बजट.
पहला- आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है. इसके लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा. वैश्विक अस्थिरता से निपटने के लिए रिसिलिएंस बिल्ड करना होगा.
दूसरा- अपने लोगों के सपनों को पूरा करना और उनकी क्षमता को विकसित करना. ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे सकें.
तीसरा- यह हमारे सबका साथ सबका विकास विजन से जुड़ा है. हम सुनिश्चित करेंगे कि हर परिवार, कम्युनिटी, क्षेत्र और सेक्टर के पास रिसोर्सेस, सुविधाओं और अवसरों का एक्सेस हो.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि, आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक सिद्धांत बनाते हुए सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत किया है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है और आवश्यक आयात पर निर्भरता कम की है. इन प्रयासों के चलते देश ने लगभग 7 प्रतिशत की उच्च विकास दर हासिल की है, जिससे गरीबी घटाने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिली है.
बजट को लेकर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि बजट प्रक्रिया के दौरान देश का हर वर्ग उम्मीद करता है, लेकिन हकीकत में राहत सिर्फ चुनिंदा वर्गों को मिलती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों से बजट उद्योगपतियों और अमीरों के पक्ष में झुके हुए हैं, जबकि गरीब केवल घोषणाओं तक सीमित रह जाते हैं.
IMC चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के को-चेयरमैन ने कहा, 'आज का बजट केवल नंबरों के बारे में नहीं होगा. ये भारत की आर्थिक ग्रोथ का एक रोडमैप होगा. इस बजट में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए. पर्सनल इनकम टैक्स को रैशनलाइज़ किए जाने की ज़रूरत है. उम्मीद है कि इस बजट से ग्राउंड लेवल पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लागू होगा. उम्मीद है कि इससे विदेशी कंपनियों के भारत आने में और भारतीय कंपनियों को विस्तार करने में आसानी मिलेगी.'
#WATCH दिल्ली: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद करें? ये बजट 5% लोगों के लिए बनता है। सरकार ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे, क्या उसपर खरे उतरे हैं?... " pic.twitter.com/5jgDBTBdh7— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2026
#WATCH केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संसद पहुंचे। pic.twitter.com/OiK8l9hDMg— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2026
#WATCH राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके लगातार नौवें केंद्रीय बजट पेश करने से पहले पारंपरिक 'दही-चीनी' खिलाई। pic.twitter.com/33neJQQShv— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2026
#WATCH | Delhi | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, along with her team, calls on President Droupadi Murmu before presenting her ninth consecutive Union Budget pic.twitter.com/96H5JV5obv— ANI (@ANI) February 1, 2026
India Budget 2026 Live: राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने केंद्रीय बजट से उम्मीदों पर कहा, "विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाने का बजट हमेशा दिया गया है. हमारी वित्त मंत्री ने हमेशा महिलाओं, युवाओं, मजदूरों और किसानों का ध्यान रखते हुए बजट दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इन वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट आएगा."
India Budget 2026 Live: ये होगा वित्तमंत्री का पूरा कार्यक्रम
India Budget 2026 Live: सुबह 8:30 बजे वित्त मंत्री अपने घर से रवाना होकर 8:45 पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुचेंगी. 9 बजे वित्त मंत्रालय के बाहर फोटो सेशन होगा. इसके बाद 10:15 पर PM की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, इसके बाद सुबह 9:50 बजे वित्त मंत्री संसद भवन पहुंचेंगी.
India Budget 2026 Live: उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट से पहले अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि यह बजट विकास को आगे बढ़ाएगा. बजट में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के प्रावधान भी शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना. मुझे उम्मीद है कि कारोबार बढ़ेगा.'
#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh minister Suresh Kumar Khanna says, "I hope this budget will move the development forward. The budget will also include provisions to create as many jobs as possible. Under the guidance of PM Modi, the country became the 4th largest economy... I… pic.twitter.com/nruk4UNV5O— ANI (@ANI) February 1, 2026
India Budget 2026 Live: वित्त मंत्री लगातार नौंवी बार बजट पेश करने जा रही है.निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष में अपना 10वां बजट पेश कर कर लेंगी इसके साथ ही वह पूर्व पीएम मोरारजी देसाई की बराबरी भी कर लेगी.पीएम मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया बजट किया था.