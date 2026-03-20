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Zomato का बड़ा झटका! 3 साल के अंदर 745% बढ़ी प्लेटफॉर्म फी, खाना मंगाना अब और महंगा

Zomato से खाना मंगाना अब और महंगा पड़ने वाला है. कंपनी ने एक बार फिर अपनी प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दी है. अब प्लेटफॉर्म फी 14 रुपये 90 पैसे हो गई है.

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Kusum Lata

Updated : Mar 20, 2026, 06:03 PM IST

Zomato का बड़ा झटका! 3 साल के अंदर 745% बढ़ी प्लेटफॉर्म फी, खाना मंगाना अब और महंगा

Zomato से 2 रुपये से प्लेटफॉर्म फी लगानी शुरू की थी. तीन साल से भी कम समय में यह फी 14.90 रुपये हो चुकी है. 

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ऑनलाइन खाना मंगाने वाले ग्राहकों को Zomato ने बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दी है. फी में 2.40 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. यह बात ऐप के लेटेस्ट बिलिंग डेटा से पता चली है. इस बढ़ोतरी के साथ ही प्लेटफॉर्म फी 14 रुपये 90 पैसे हो गई है. छह महीने पहले की कंपनी ने प्लेटफॉर्म फी में बढ़ोतरी की थी.

3 साल के अंदर 745 प्रतिशत की बढ़ोतरी

Zomato ने अगस्त, 2023 में ग्राहकों से प्लेटफॉर्म फी लेना शुरू किया था. तब कंपनी ने 2 रुपये की फी रखी थी. इसके बाद कंपनी ने कई बार प्लेटफॉर्म फी में बढ़ोतरी की. जनवरी, 2024 में फी 4 रुपये हुई, 2024 के अंत तक आते-आते फी 10 रुपये हो गई. सितंबर 2025 में फी 12.50 रुपये हुई. और अब 2 रुपये से शुरू हुई फी अब 14.90 रुपये पर पहुंच गई 
है. यह तीन साल से भी कम समय में 745 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.

ये भी पढ़ेंः Zomato के नए CEO अलबिंदर ढिंडसा के पास हैं कितनी डिग्रियां?

Online Food Order करने वालों को डबल झटका

Zomato ने अपने प्लेटफॉर्म फी में ऐसे वक्त पर बढ़ोतरी की है जब LPG की किल्लत और LPG सिलिंडरों के दाम बढ़ने के बीच कई रेस्टोरेंट्स ने पहले ही अपने दाम बढ़ाए हुए हैं. यानी आम ग्राहकों को डबल झटका लगा है. उन्हें रेस्टोरेंट का बिल भी बढ़ा हुआ मिलेगा और ऑनालाइन खाना मंगाने पर प्लेटफॉर्म चार्ज भी ज्यादा चुकाना होगा. 

Zomato Fee hike

Platform fee के अलावा कौन-कौन से चार्जेस लेते हैं फूड डिलीवरी ऐप

अगर आप ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो खाने की कीमत के साथ-साथ आप रेस्टॉरेंट पैकिंग चार्ज देते हैं. ये चार्ज हर रेस्टॉरेंट अलग-अलग लेता है. अमूमन ये चार्ज 20 से 50 रुपये के बीच होता है. इसके बाद आप प्लेटफॉर्म फी देते हैं. प्लेटफॉर्म फी के अलावा डिलीवरी चार्ज ग्राहकों से लिया जाता है. डिलीवरी चार्ज दूरी के आधार पर तय किया जाता है. इन सब पर GST चुकानी पड़ती है. इस तरह एक सामान्य ऑर्डर पर आम ग्राहकों को 50 से 150 रुपये तक अतिरिक्त चुकाना पड़ता है. 

Zomato के कॉम्पिटीटर्स कितनी फीस लेते हैं

ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस में Zomato का बड़ा कॉम्पिटीटर है Swiggy. स्विगी ने सितंबर, 2025 में आखिरी बार अपने प्लेटफॉर्म फी में बढ़ोतरी की थी. स्विगी फिलहाल हर ऑर्डर पर 14.99 रुपये प्लेटफॉर्म फी के तौर पर लेता है.

वहीं, देश का तीसरा बड़ा फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म मैजिकपिन 14.20 रुपये प्लेटफॉर्म फी के रूप में चार्ज करता है. PTI से बातचीत में मैजिक पिन की CEO और फाउंडर अंशु शर्मा ने बताया कि फिलहाल उनका फी हाइक का प्लान नहीं है. उन्होंने कहा, 'ऐसे वक्त में जब बढ़ती कीमतों की वजह से फूड डिलीवरी इकोसिस्टम एक मुश्किल फेज़ से गुज़र रहा है, हमने तय किया है कि हम अपना प्लैटफॉर्म फी नहीं बढ़ाएंगे ताकि हम अपने रेस्टॉरेंट पार्टनर्स को सपोर्ट कर सकें. फूड डिलिवरी को ग्राहकों की पहुंच में रख सकें.'

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