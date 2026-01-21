FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' ऑस्कर 2026 के लिए नॉमिनेट. अनुपम खेर ने कहा- मुझे पता था कि ये फिल्म दूर तक जाएगी. ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. हमारी फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई, मैं बहुत खुश हूं.

प्रयागराज: वायुसेना विमान हादसे का सामने आया VIDEO, आसमान में लड़खड़ाता दिखा प्लेन

'हार्दिक के बिना अधूरी है टीम इंडिया...' पूर्व दिग्गज ने बताई Hardik Pandya की अहमियत, जानिए क्या कहा

Zomato के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल ने छोड़ा Eternal का CEO पद, जानिए इस्तीफे की वजह, अब कौन संभालेगा जिम्मेदारी

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सिमरन बाला जो रिपब्लिक डे परेड में संभालेंगी CRPF की कमान? जानें UPSC में लाई थीं कौन सी रैंक

ICC ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली से छिना नंबर-1 का ताज, रोहित को भी हुआ नुकसान; देखें टॉप-5 लिस्ट

तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर

Budget 2026: लोकसभा के हाथ ही क्यों होती है बजट की चाबी? क्या राज्यसभा Budget पर लगा सकती है रोक?

Budget 2026 इस साल रविवार 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सरकार की योजनाओं और खर्च का प्रस्ताव पेश करेंगी.

Kusum Lata

Updated : Jan 21, 2026, 05:29 PM IST

Budget 2026: लोकसभा के हाथ ही क्यों होती है बजट की चाबी? क्या राज्यसभा Budget पर लगा सकती है रोक?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में Budget 2026 पेश करेंगी. निर्मला सीतारमण राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन बजट वो लोकसभा में पेश करेंगी. आमतौर पर मंत्री या सांसद संसद के जिस सदन के सदस्य होते हैं, वहीं बिल पेश करते हैं. लेकिन बजट हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है. ऐसा क्यों है? ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि संसद में पेश होने वाले बिल कितने तरह के होते हैं और कौन सा बिल कहां पेश किया जाता है.

संसद में कितने तरह के बिल पेश होते हैं | Types of Bills presented in Parliament

संसद में कुल चार तरह के बिल पेश होते हैं. संविधान संशोधन बिल, फायनेंस बिल, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल. इनमें से संविधान संशोधन बिल और ऑर्डिनरी बिल को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है. लेकिन मनी बिल और फायनेंस बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है. बजट मनी बिल होता है, इसलिए उसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है.

Indian Rupee

मनी बिल और फायनेंस बिल में क्या अंतर है | Difference between Money Bill and Finance Bill

 मनी बिल एक तरह का फाइनेंस बिल है, यानी हर मनी बिल फायनेंस बिल होता है. लेकिन हर फायनेंस बिल मनी बिल नहीं होता. आसान भाषा में कहें तो कोई भी वो बिल जो सरकार की कमाई और खर्चों से जुड़ा होता है वो फाइनेंस बिल कहलाता है. वहीं, एक खास तरह के फाइनेंस बिल को मनी बिल कहा जाता है. संविधान का आर्टिकल 110 मनी बिल को परिभाषित करता है. संविधान के आर्टिकल 110 (1) के मुताबिक, एक फायनेंस बिल मनी बिल कहलाएगा जब वो नीचे दिए गए प्रावधानों में से किसी भी एक या सभी से जुड़ा होगाः
 
 a) किसी भी तरह के टैक्स को लागू करने, हटाने, उसमें सुधार या बदलाव करने या उसके रेगुलेशन से जुड़ा हो.
(b) सरकार द्वारा लिए गए कर्ज़ के रेगुलेशन से जुड़ा हो.
(c) कन्सॉलिडेटेड फंड या कन्टिन्जेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी, इन फंड्स से पैसे निकालने या उनमें पैसे जमा करने से जुड़ा हो.
(d) कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के उचित इस्तेमाल से जुड़ा हो.
(e)  कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होने वाले खर्च या किसी खर्च में बढ़ोतरी से जुड़ा हो;
(f) कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पैसे डालने और उस पैसे की कस्टडी, उससे जुड़े मुद्दों या केंद्र के अकाउंट्स के ऑडिट से जुड़ा हो;
 (g) ऊपर के छह बिंदुओं में जिन विषयों का जिक्र है उनसे जुड़े किसी भी मसले से जुड़ा हो.
 
 इस परिभाषा में साफ है कि किसी बिल को सिर्फ इसलिए मनी बिल नहीं माना जा सकता है कि वो फाइन लगाने या दूसरी पेनाल्टीज़ से जुड़ा है या लाइसेंस या सर्विस के लिए लगने वाली फीस से जुड़ा है या किसी लोकल अथॉरिटी द्वारा स्थानीय काम के लिए लगाए गए टैक्स, उसे हटाने, उसमें सुधार या बदलाव करने या उसके रेगुलेशन से जुड़ा हो.

Parliament


 अगर किसी बिल के मनी बिल होने पर कन्फ्यूज़न हो तो लोकसभा के स्पीकर के पास यह तय करने का अधिकार होगा कि बिल मनी बिल है या नहीं. लोकसभा स्पीकर के सर्टिफिकेशन के बाद ही कोई बिल मनी बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया जा सकता है.

लोकसभा में ही क्यों पेश होता है मनी बिल | Why Money Bill is introduced in Lok Sabha Only

मनी बिल खासकर बजट सीधे तौर पर जनता से जुड़ा होता है. इसमें सरकार एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने खर्च, योजना, रेवेन्यू के सोर्स, जनता पर लगने वाले टैक्स का जिक्र होता है. वित्तीय मामलों में संसद के उस सदन को ज्यादा ताकत दी जाती है जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं यानी लोकसभा को. संविधान के आर्टिकल 117 में ये साफ लिखा है कि मनी बिल या मनी बिल में संशोधन से जुड़े बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, ऐसा केवल तब किया जा सकता है जब राष्ट्रपति ऐसा करने को कहें. 

लोकसभा में ही पास होता है बजट | why Only Lok Sabha passes Budget

संविधान के आर्टिकल 109 में मनी बिल से जुड़े स्पेशल प्रोसीजर का जिक्र है. इसमें भी यह कहा गया है कि मनी बिल राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही, लोकसभा में मनी बिल के पास होने के बाद वह राज्यसभा में जाता है. राज्यसभा के पास मनी बिल पर अपने सुझाव देने के लिए 14 दिन का वक्त होता है. 14 दिन के अंदर राज्यसभा अपने सुझाव के साथ मनी बिल को लोकसभा में भेजता है. लोकसभा उन सुझावों पर विचार करता है. लोकसभा उन सुझावों को स्वीकार भी कर सकता है और सारे सुझावों को खारिज भी कर सकता है. राज्यसभा के सुझाव पास होने पर मनी बिल अमेंडमेंट्स के साथ दोनों सदनों में पास हुआ माना जाता है. वहीं सुझाव खारिज होने पर या राज्यसभा द्वारा तय समय पर सुझाव नहीं भेजे जाने पर बिल अपने मूल रूप में दोनों से सदनों से पास हुआ माना जाता है.

Read More
 

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सिमरन बाला जो रिपब्लिक डे परेड में संभालेंगी CRPF की कमान? जानें UPSC में लाई थीं कौन सी रैंक
ICC ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली से छिना नंबर-1 का ताज, रोहित को भी हुआ नुकसान; देखें टॉप-5 लिस्ट
तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
धरती का सबसे सुनसान कोना जहां गिरते हैं अंतरिक्ष यान, ये है NASA का सुरक्षित ड्रॉप जोन
धरती से चांद बना रहा दूरी, मन- मस्तिष्क पर इसका क्या होगा असर और कहीं ये कलयुग के अंत का संकते तो नहीं?
घर में गंगाजल रखने का अगर नहीं जानते ये नियम तो बनेंगे पाप के भागी, जल रखने के बर्तन से लेकर प्रयोग विधि तक जानें
वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
