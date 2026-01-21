Budget 2026: लोकसभा के हाथ ही क्यों होती है बजट की चाबी? क्या राज्यसभा Budget पर लगा सकती है रोक?

Budget 2026 इस साल रविवार 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सरकार की योजनाओं और खर्च का प्रस्ताव पेश करेंगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में Budget 2026 पेश करेंगी. निर्मला सीतारमण राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन बजट वो लोकसभा में पेश करेंगी. आमतौर पर मंत्री या सांसद संसद के जिस सदन के सदस्य होते हैं, वहीं बिल पेश करते हैं. लेकिन बजट हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है. ऐसा क्यों है? ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि संसद में पेश होने वाले बिल कितने तरह के होते हैं और कौन सा बिल कहां पेश किया जाता है.

संसद में कितने तरह के बिल पेश होते हैं | Types of Bills presented in Parliament

संसद में कुल चार तरह के बिल पेश होते हैं. संविधान संशोधन बिल, फायनेंस बिल, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल. इनमें से संविधान संशोधन बिल और ऑर्डिनरी बिल को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है. लेकिन मनी बिल और फायनेंस बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है. बजट मनी बिल होता है, इसलिए उसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है.

मनी बिल और फायनेंस बिल में क्या अंतर है | Difference between Money Bill and Finance Bill

मनी बिल एक तरह का फाइनेंस बिल है, यानी हर मनी बिल फायनेंस बिल होता है. लेकिन हर फायनेंस बिल मनी बिल नहीं होता. आसान भाषा में कहें तो कोई भी वो बिल जो सरकार की कमाई और खर्चों से जुड़ा होता है वो फाइनेंस बिल कहलाता है. वहीं, एक खास तरह के फाइनेंस बिल को मनी बिल कहा जाता है. संविधान का आर्टिकल 110 मनी बिल को परिभाषित करता है. संविधान के आर्टिकल 110 (1) के मुताबिक, एक फायनेंस बिल मनी बिल कहलाएगा जब वो नीचे दिए गए प्रावधानों में से किसी भी एक या सभी से जुड़ा होगाः



a) किसी भी तरह के टैक्स को लागू करने, हटाने, उसमें सुधार या बदलाव करने या उसके रेगुलेशन से जुड़ा हो.

(b) सरकार द्वारा लिए गए कर्ज़ के रेगुलेशन से जुड़ा हो.

(c) कन्सॉलिडेटेड फंड या कन्टिन्जेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी, इन फंड्स से पैसे निकालने या उनमें पैसे जमा करने से जुड़ा हो.

(d) कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के उचित इस्तेमाल से जुड़ा हो.

(e) कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होने वाले खर्च या किसी खर्च में बढ़ोतरी से जुड़ा हो;

(f) कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पैसे डालने और उस पैसे की कस्टडी, उससे जुड़े मुद्दों या केंद्र के अकाउंट्स के ऑडिट से जुड़ा हो;

(g) ऊपर के छह बिंदुओं में जिन विषयों का जिक्र है उनसे जुड़े किसी भी मसले से जुड़ा हो.



इस परिभाषा में साफ है कि किसी बिल को सिर्फ इसलिए मनी बिल नहीं माना जा सकता है कि वो फाइन लगाने या दूसरी पेनाल्टीज़ से जुड़ा है या लाइसेंस या सर्विस के लिए लगने वाली फीस से जुड़ा है या किसी लोकल अथॉरिटी द्वारा स्थानीय काम के लिए लगाए गए टैक्स, उसे हटाने, उसमें सुधार या बदलाव करने या उसके रेगुलेशन से जुड़ा हो.



अगर किसी बिल के मनी बिल होने पर कन्फ्यूज़न हो तो लोकसभा के स्पीकर के पास यह तय करने का अधिकार होगा कि बिल मनी बिल है या नहीं. लोकसभा स्पीकर के सर्टिफिकेशन के बाद ही कोई बिल मनी बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया जा सकता है.

लोकसभा में ही क्यों पेश होता है मनी बिल | Why Money Bill is introduced in Lok Sabha Only

मनी बिल खासकर बजट सीधे तौर पर जनता से जुड़ा होता है. इसमें सरकार एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने खर्च, योजना, रेवेन्यू के सोर्स, जनता पर लगने वाले टैक्स का जिक्र होता है. वित्तीय मामलों में संसद के उस सदन को ज्यादा ताकत दी जाती है जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं यानी लोकसभा को. संविधान के आर्टिकल 117 में ये साफ लिखा है कि मनी बिल या मनी बिल में संशोधन से जुड़े बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, ऐसा केवल तब किया जा सकता है जब राष्ट्रपति ऐसा करने को कहें.

लोकसभा में ही पास होता है बजट | why Only Lok Sabha passes Budget

संविधान के आर्टिकल 109 में मनी बिल से जुड़े स्पेशल प्रोसीजर का जिक्र है. इसमें भी यह कहा गया है कि मनी बिल राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही, लोकसभा में मनी बिल के पास होने के बाद वह राज्यसभा में जाता है. राज्यसभा के पास मनी बिल पर अपने सुझाव देने के लिए 14 दिन का वक्त होता है. 14 दिन के अंदर राज्यसभा अपने सुझाव के साथ मनी बिल को लोकसभा में भेजता है. लोकसभा उन सुझावों पर विचार करता है. लोकसभा उन सुझावों को स्वीकार भी कर सकता है और सारे सुझावों को खारिज भी कर सकता है. राज्यसभा के सुझाव पास होने पर मनी बिल अमेंडमेंट्स के साथ दोनों सदनों में पास हुआ माना जाता है. वहीं सुझाव खारिज होने पर या राज्यसभा द्वारा तय समय पर सुझाव नहीं भेजे जाने पर बिल अपने मूल रूप में दोनों से सदनों से पास हुआ माना जाता है.

