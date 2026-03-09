टैक्स बचाने का गोल्डन चांस! 1.5 लाख तक की इनकम पर मिलेगी छूट, 22 दिन के अंदर करें ये काम

Tax Saving Alert: अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग के लिए कोई निवेश नहीं किया है तो आपके पास 31 मार्च तक का मौका है. आप 31 मार्च तक PPF, SSY, NPS जैसी स्कीम्स में इनवेस्ट करके डेढ़ लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं.

Tax Saving Alert: कहीं आप भी उनमें से तो नहीं जो टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग के लिए ईयर एंड का इंतज़ार करते हैं? अगर हां, तो अब ईयर एंड माने फाइनेंशियल ईयर एंड आ चुका है. अब टैक्स प्लान नहीं किया तो इस साल मानी FY 2025-26 की कमाई पर आपको भारी-भरकम टैक्स चुकाना पड़ सकता है.

अगर आपने टैक्सेशन के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम चुना है तो सरकार की अलग-अलग स्कीम्स में इनवेस्ट करके आप डेढ़ लाख तक की कमाई पर टैक्स से छूट पा सकते हैं. ये स्कीम्स हैं PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम. इनमें से PPF और SSY पूरी तरह से टैक्स फ्री स्कीम्स हैं. इस फाइनेंशियल ईयर यानी साल 2026 की कमाई पर टैक्स में छूट पाने के लिए आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में इनवेस्ट करना होगा.

PPF में निवेश कर डेढ़ लाख तक की कमाई पर बचाएं टैक्स

PPF यानी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड. यह पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी आप PPF अकाउंट खोल सकते हैं. ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत PPF निवेश पर टैक्स में छूट पा सकते हैं. PPF में आप एक साल में 500 से 1.5 लाख रुपये तक इनवेस्ट कर सकते हैं. डेढ़ लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी. इतना ही नहीं, अगर 15 साल तक यानी PPF अकाउंट की मैच्योरिटी तक पैसे जमा करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना हो. PPF में किए गए निवेश पर सालाना ब्याज भी मिलता है. इस साल के लिए यह ब्याज 7.1 प्रतिशत निर्धारित किया गया है.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) करेगी बेटी का भविष्य सुरक्षित

अगर आप एक बेटी के पेरेंट हैं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर सकते हैं. SSY से आपकी बेटी का भविष्य भी सुरक्षित होगा और आप टैक्स में बचत भी कर सकेंगे. 80सी के तहत SSY में निवेश करके 1.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं. इस स्कीम को एक्टिव रखने के लिए एक साल में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये इनवेस्ट किए जा सकते हैं. आपकी बेटी की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप ये खाता खोल सकते हैं. एक बेटी के नाम पर एक ही अकाउंट खोला जा सकता है. अकाउंट खोलने के 21 साल बाद मैच्योर होता है, हालांकि डिपॉजिट केवल पहले 15 साल तक किया जाता है. 16 से 21 साल तक खाते में इंटरेस्ट जुड़ता जाता है. बेटी के दसवीं पास करने या 18 की होने पर 50 प्रतिशत पैसा निकाला जा सकता है.

NPS में निवेश कर बचाएं टैक्स, सुरक्षित करें बुढ़ापा

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) आपके वर्तमान और भविष्य दोनों का ख्याल रखने वाली स्कीम है. इस स्कीम के तहत आपको 80C के तहत 1.5 तक के इनवेस्टमेंट पर टैक्स में छूट मिलेगी. इसके अलावा धारा 80 CCD (1B) के तहत आप 50 हजार रुपये पर अतिरिक्त छूट भी क्लैम कर सकते हैं. NPS में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है. NPS में पैसे लगाकर आप पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं.

यहां यह साफ कर दें कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टोटल 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है. हर योजना पर अलग छूट नहीं मिलती. 80 सी के तहत आने वाले आपके सभी इनवेस्टमेंट जोड़ा जाता है, अगर इनवेस्टमेंट 1.5 लाख तक है तो पूरे पर छूट मिलेगी. अगर इनवेस्टमेंट उससे ज्यादा है तो 1.5 लाख रुपये से ऊपर के निवेश पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा.

