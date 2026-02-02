Gold Investment Alert: टैक्स नियम बदले, फिर भी क्यों SGB में निवेश है फायदेमंद? हर सवाल का जवाब

Budget 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सेकंडरी मार्केट से गोल्ड बॉन्ड खरीदने वाले इनवेस्टर्स की कमाई को बड़ा झटका लगने वाला है. इन बदलावों के बाद भी क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बना रहेगा? चलिए समझते हैं.

वित्त मंत्री ने बजट 2026 में ऐलान किया है कि सेकंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के कैपिटल गेन पर टैक्स चुकाना होगा. (सांकेतिक फोटो, ANI)

बजट 2026 आ चुका है. इस Budget 2026 में कुछ घोषणाएं ऐसी हुईं जिनकी उम्मीद थी, जैसे टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ. लेकिन कुछ ऐसे ऐलान भी हुए जिन्होंने वक्त, हालात, जज़्बात बदल दिए. मार्केट के जज़्बात तो लिटरली बदल गए. दो दिन से शेयर बाज़ार में लाली छाई हुई है. इस बीच सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) को लेकर एक ऐलान ऐसा हुआ है जिसका सीधा असर उससे होने वाली कमाई पर पड़ेगा. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर बजट में क्या ऐलान हुआ, ये जानने से पहले समझते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है और उससे जुड़े नियम अब तक क्या थे.

क्या हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड | What are Sovereign Gold Bonds

आसान भाषा में कहें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश का एक माध्यम है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) को सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक (RBI) जारी करता है. एक SGB की कीमत 1 ग्राम 24 कैरेट सोने के बराबर होती है. मार्केट रेट के साथ इस बॉन्ड की कीमत भी बढ़ती जाती है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है जो केवल इनवेस्टमेंट के लिए सोना खरीदते हैं. इसमें फिजिकल गोल्ड यानी गहने, सिक्के या बिस्कुट की जगह एक सर्टिफिकेट मिलता है. ये सर्टिफिकेट आपके डीमैट अकाउंट में रखा जाता है. RBI जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है तब वहां से सब्सक्राइब किए जा सकते हैं या फिर सेकंडरी मार्केट यानी शेयर मार्केट से खरीदे जा सकते हैं.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के फायदे | Benefits and Features of Sovereign Gold Bond

SGB फिजिकल गोल्ड के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होता है. फिजिकल गोल्ड की चोरी होने या उसके खो जाने का डर होता है, लेकिन SGB आपके डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रखा होता है. सोने के मार्केट रेट के हिसाब से SGB की कीमत बढ़ने के साथ-साथ आपको सालाना 2.5 प्रतिशत का इंटरेस्ट भी मिलता है. ये इंटरेस्ट इनवेस्टर की सालाना कमाई में जुड़ता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कटता है.

SGB के कैपिटल गेन पर टैक्स को लेकर अब तक क्या नियम था | What was tax rule on Capital Gain in SGB

जब भी आप कोई संपत्ति बेचते हैं तो उस पर आपको जो लाभ होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है. उदाहरण के लिए, अगर आपने अगस्त 2024 में 1 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा. तब इसकी कीमत रही होगी करीब 8 हजार रुपये. समय के साथ इस बॉन्ड की कीमत बढ़ती गई. आज की तारीख में इसकी कीमत होगी करीब 14,600 रुपये. यानी आपका कैपिटल गेन यानी लाभ होगा 6600 रुपये के करीब. अब तक ये व्यवस्था थी कि गोल्ड बॉन्ड चाहे सीधे RBI से खरीदा जाए, चाहे शेयर मार्केट से, अगर उसे मैच्योरिटी तक रखा जाए तो कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता था. अब तक कई इनवेस्टर्स जो ओरिजिनल ईशू में चूक जाते थे वो सेकंडरी मार्केट से SGB खरीदकर मैच्योरिटी तक के लिए उसे रख लेते थे और कैपिटल गेन में टैक्स की छूट एन्जॉय करते थे.

अगर SGB बीच में ही बेच दिया जाए तो उस पर टैक्स देना पड़ता था. बजट 2024 में ये ऐलान किया गया था कि अगर आप 12 महीने से कम समय में SGB बेचते हैं तो उससे होने वाली कमाई आपकी सालाना इनकम में जुड़ेगी और आपकी सैलरी पर लागू टैक्स स्लैब के आधार पर आपको टैक्स देना होगा. अगर 12 महीने से ज्यादा समय तक आपने SGB रखा तो उस पर 12.5 प्रतिशत का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था.

बजट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर क्या ऐलान हुआ | Budget 2026 Announcement on SGB

Budget 2026 के मुताबिक, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स अब भी नहीं लगेगा, लेकिन अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हो गए हैं. अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से होने वाले कैपिटल गेन पर केवल तब छूट मिलेगी जब बॉन्ड RBI द्वारा जारी किए गए ओरिजिनल ईशू के दौरान सब्स्क्राइब किया जाए और मैच्योरिटी तक उसे रखा जाए. इसका मतलब ये है कि अगर आपने शेयर मार्केट से SGB खरीदा और उसे मैच्योरिटी तक अपने पास रखा तो भी आपको कैपिटल गेन पर टैक्स चुकाना होगा.

क्या अब भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेहतर ऑप्शन हैं | Are SGBs still the right choice

अगर आप इनवेस्टमेंट के लिए सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कैपिटल गेन पर टैक्स लगने के बावजूद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं. कैसे, ये समझने के लिए चलिए जानते हैं कि किस तरह के सोने पर कितना टैक्स लगता है. सबसे पहले तो अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको सोने की कीमत के साथ-साथ उस पर मेकिंग चार्ज देना होगा. सोने पर 3 प्रतिशत की GST लगती है और मेकिंग चार्ज पर 5 प्रतिशत की. यानी आपको सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज और जीएसटी चुकानी होगी. वहीं, अगर आप डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ लेते हैं तो आपको उस पर STCG या फिर LTCG चुकाना पड़ेगा. अगर आप RBI द्वारा SGB जारी किए जाने के वक्त RBI या किसी बैंक से SGB खरीदते हैं और उसे मैच्योर होने तक अपने पास रखते हैं तो आपको कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं, अगर आप सेकंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीदते हैं और मैच्योरिटी तक रखते हैं तो भी आपको डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ के बराबर ही टैक्स चुकाना होगा, न कि ज्यादा.

Sovereign Gold Bonds FAQs:

Q- SGB कैपिटल गेन पर जुड़े टैक्स के नियम कब से लागू होंगे?

A- ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे.

Q- मैंने शेयर मार्केट से SGB खरीदा था, अगर मैं अभी बेच दूं तो क्या टैक्स चुकाना होगा?

A- अगर आपका SGB मैच्योर नहीं हुआ है तो उस पर आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा. अगर आपने SGB बीते एक साल के अंदर खरीदा था तो उसका कैपिटल गेन आपकी सालाना कमाई में जुड़ेगा और उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा. अगर SGB एक साल से ज्यादा वक्त से आपके पास है तो उसके कैपिटल गेन पर आपको 12.5 प्रतिशत का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चुकाना होगा.

Q- मैंने SGB शेयर मार्केट से खरीदा था, वह मार्च 2026 में मैच्योर हो रहा है, क्या मैच्योरिटी के बाद मुझे उस पर टैक्स चुकाना होगा?

A- टैक्स के नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे. अगर आपका SGB मार्च में ही मैच्योर हो जाएगा तो उससे होने वाले कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा.

Q- मैंने SGB शेयर मार्केट से खरीदा था. वह दिसंबर 2031 को रिडीम होगा, क्या उस पर टैक्स चुकाना होगा?

A- इस SGB से होने वाले कैपिटल गेन पर आपको 12.5 प्रतिशत का LTCG टैक्स देना पड़ेगा.

Q- मैंने ओरिजिनल ईशू के वक्त SGB लिया था, वह जून 2030 में रिडीम होगा. क्या रिडेम्पशन पर टैक्स देना होगा?

A- नहीं.



