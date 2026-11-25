सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 86,159 है, जबकि Nifty 50 का ऑलटाइम हाई 26,373 पॉइंट है. बीते एक महीने में Nifty 50 ने करीब 15 फीसदी की उड़ान भरी है.

भारतीय शेयर बाजार में 25 नवंबर को लंबी उछाल, सेंसेक्स 2000 पॉइंट चढ़ा. (फोटो-ANI)

भारतीय शेयर मार्केट में बुधवार (25 नवंबर) को जबरदस्त तेजी देखने को मिली. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में 2000 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखने को मिली है, जबकि निफ्टी 9 महीने में ऑल टाइम पर हाई पर ट्रेड कर रही है. शेयर बाजार ने इन्वेस्टर्स को करीब चार लाख करोड़ रुपये कमाकर दिए हैं.

शेयर मार्केट में ये रैली सोमवार (23 जनवरी) को हुई भारी बिकवाली के बाद आई है, जब सेंसेक्स 1483 पॉइंट यानी करीब 1.77 फीसदी गिरकर 82,435 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 450 अंक यानी 1.75 फीसदी गिरकर 25,349 अंक गिरी. शेयर बाजार मंगलवार (25 नवंबर) को श्री गुरु नानक देव जयंती के कारण बंद रहा था.

सेंसेक्स 2000 और निफ्टी 600 अंक चढ़ी

बुधवार को 30 कंपनियों वाला BSE सेंसेक्स 2062 पॉइंट बढ़कर यानी करीब 84,498 पर पहुंच गया. इस दौरान उसमें करीब 2.46% की उछाल देखने को मिली, जबकि निफ्टी करीब 600 अंक बढ़कर 25,950 पर पहुंच गई. दोनों ही इंडेक्स करीब 9 महीने बाद इस आंकड़ों को छू पाए हैं.

9 महीने में सबसे ऊपर पहुंचे निफ्टी-सेंसेक्स

सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 86,159 है. हालांकि 25 नवंबर को सेंसेक्स 9 महीनों में सबसे ऊपर है. इससे पहले BSE ने 10 फरवरी को 84,200 का आंकड़ा पार किया था.

वहीं Nifty 50 का ऑलटाइम हाई 26,373 पॉइंट है, जबकि आज वो 25,950 पाइंट छू चुकी है. बीते एक महीने में Nifty 50 ने करीब 15 फीसदी की उड़ान भरी है. 26 अक्टूबर को निफ्टी 22,461 अंक पर थी, जोकि अब बढ़कर 26,000 के करीब पहुंच गई है.

भारतीय शेयर बाजार में क्यों आई तेजी?

स्टॉक मार्केट में विदेशी फंड, क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट, बैंकिंग सेक्टर के हैवीवेट शेयरों की खरीदारी और मजबूत कार्पोरेट कमाई ने रैली को सपोर्ट किया. भारतीय बाजार में ऐसे समय में इतनी लंबी छलांग देखने को मिली है, जब AI-लिंक्ड स्टॉक्स की समस्याओं को लेकर ग्लोबल मार्केट उतार-चढाव भरा रहा.

1- FII की खरीदारी

फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर मार्केट में खरीदारी जारी रखी, जिससे मार्केट को मजबूत सपोर्ट मिला. एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, 23 नवंबर को फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 5,672 करोड़ रुपये की खरीदारी की है. इस महीने विदेशी निवेश के मजबूत होने की वजह से घरेलू निवेशक इन्वेस्ट कर रहे हैं.

Geojit इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट ने बताया कि भारतीय मार्केट को लेकर FII निवेशकों का रुख बदला है, जो इस महीने अब तक हुए निवेश में साफ-साफ दिखाई दे रहा है. FII इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड 13.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है.

2- क्रूड ऑयल की कीमतें गिरीं

बुधवार (25 नवंबर) को क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखी गई. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमतें 0.5 फीसदी गिरकर 90.97 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं. जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इनटरमीडिएट (WTI) 0.6% गिरकर 81.58 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. ब्रेंट और WTI दोनों ही बेंचमार्क में मंगलवार (24 नवंबर) को 2% की बढ़ोतरी हुई थी.

3- डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23 पैसा मजबूत होकर 92.62 रुपये पर आ गया, जिससे विदेशी फंड के आने, मजबूत घरेलू इक्विटी और क्रूड ऑयल की कीमतों को सपोर्ट मिला.

भारतीय करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले सुबह 92.65 पर खुली थी, लेकिन बाद में 3 पैसे गिरकर 92.62 पर आ गई. सोमवार (23 नवंबर) को रुपया 23 पैसा गिरकर डॉलर के मुकाबले 92.85 रुपये पर बंद हुआ था.

4- हैवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स में बढ़त

बुधवार (25 नवंबर) को मार्केट की तेजी में बैंकिंग स्टॉक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा. ICICI और HDFC जैसे बैंकों की खरीदारी से बेंचमार्क इंडेक्स ऊपर उठे.

HDFC बैंक 3.5%, ICICI बैंक 3.19%, बजाज फाइनेंस 2.65, एक्सिस बैंक, 2.13 और बजाज फाइनेंशियल सर्विस 2.09% तक ऊपर बढ़ गया था. निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 2.27 फीसदी की तेजी देखी गई, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 0.68 फीसदी तक चढ़ा .

5- कॉर्पोरेट की मजबूत कमाई

ग्लोबल मार्केट के टूटने के बाद भी कॉर्पोरेट की मजबूत कमाई की वजह से भारतीय बाजार के सेंटिमेट को सपोर्ट मिला. वीके विजयकुमार ने कहा कि निफ्टी 50 की दूसरी तिमाही में करीब 27 फीसदी कमाई बढ़ी है. इससे FII ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और मार्केट को मजबूती मिली.

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