Petrol-Diesel Price Hike: चुनाव खत्म होते ही 25 से 28 रुपये तक बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीज़ल के दाम, आपकी जेब पर क्या होगा असर?

लगभग दो महीने से जारी ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लगी हुई है. अब तक कीमतों में बढ़ोतरी का भार भारत की तेल कंपनियां उठा रही हैं. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि 29 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने के बाद पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है.

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने कहा है कि 29 अप्रैल को चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल-डीज़ल की कीमत 25 से 28 रुपये तक बढ़ सकती है. फोटो- AI Generated

Petrol-Diesel Price Hike: पांच राज्यों में जारी चुनाव के खत्म होते ही आम लोगों को बड़ा झटका लग सकता है. 29 अप्रैल को बंगाल में वोटिंग समाप्त होने के बाद पूरे देश में पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ सकते हैं. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने कहा है कि पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. बता दें कि मिडिल ईस्ट में बने हालात के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका बोझ फिलहाल भारत की तेल कंपनियां उठा रही हैं.

क्यों बढ़ेगा Petrol-Diesel Price?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद से पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर असर पड़ा है. इस वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी. 27 फरवरी को 72 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा ब्रेंट क्रूड आज की तारीख में 103 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. भारत में आम ग्राहकों के लिए तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं. इसके चलते जिस दाम पर तेल कंपनियां तेल खरीद रही हैं और जिस दाम पर ग्राहक तेल खरीद रहे हैं, दोनों के बीच बड़ा गैप आ गया है. क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों का भार भारत की तेल कंपनियां उठा रही हैं. बीते दिनों तेल कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी में 10-10 रुपये की राहत दी थी, लेकिन ये राहत काफी नहीं है. कीमतों में अंतर की वजह से तेल कंपनियों को एक महीने में लगभग 27 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

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आपकी जेब पर क्या होगा असर?

पेट्रोल-डीज़ल की कीमत बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इम्पैक्ट होगा. अगर पेट्रोल-डीज़ल की दाम 25 रुपये भी बढ़ते हैं तो इसका मतलब होगा कि एक सामान्य बाइक 15 लीटर की टंकी फुल करने के लिए 375 रुपये ज्यादा देने होंगे. स्कूटी की 4 से 5 लीटर की टंकी फुल करने के लिए 100 रुपये से ज्यादा एक्स्ट्रा देने होंगे. इसके साथ ही तेल की कीमत बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा. ऑटो, बस, कैब सभी का किराया बढ़ जाएगा.

इनडायरेक्ट असर की बात करें तो डीज़ल के दाम बढ़ने से मालढुलाई का खर्च बढ़ेगा और उसका सीधा असर रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ों की कीमत पर पड़ेगा. यानी महंगाई बढ़ेगी.

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