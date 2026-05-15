भारत के किस शहर में मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल?

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Petrol-Diesel Price Hike: भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है. दोनों ही ईंधनों की कीमत में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इस बीच भारत के कुछ शहरों में बाकी शहरों के मुकाबले सस्ता पेट्रोल मिल रहा है.
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीज़ल महंगे हो गए हैं. दोनों की कीमत में 3-3 रुपये बढ़ाए गए हैं. नई कीमतें 15 मई से लागू हो गई हैं. ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल की वजह से पेट्रोल-डीज़ल के रेट बढ़ाए गए हैं. इस बढ़ोतरी के बाद भी भारत के कुछ शहर ऐसे हैं जहां बाकी शहरों के मुकाबले सस्ता पेट्रोल मिल रहा है.
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चंडीगढ़ में सबसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है. चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत में 2.97 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. यहां पेट्रोल 97.27 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है. वहीं यहां डीज़ल भी सबसे सस्ता है. यहां 2.80 रुपये की बढ़ोतरी के बाद डीजल 85.25 रुपये में मिल रहा है.
चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में बाकी शहरों के मुकाबले पेट्रोल सस्ता है. इन शहरों में पेट्रोल अभी भी 100 रुपये से नीचे बिक रहा है. वहीं, डीज़ल के दाम भी मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों के मुकाबले बेहद कम हैं.
देश के प्रमुख शहरों की बात करें तो हैदराबाद में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है. बढ़ोतरी के बाद यहां पेट्रोल की कीमत 110.89 रुपये प्रति लीटर हो गई है. कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भी हैदराबाद में ही हुई है. यहां पेट्रोल की कीमत 3.39 रुपये बढ़ाई गई है. इसी तरह तिरुअनंतपुरम में भी पेट्रोल की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली. यहां 3.37 रुपये की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 110.75 रुपये में मिल रहा है.
डीज़ल की कीमत के मामले में सबसे महंगा शहर तिरुअनंतपुरम है. यहां डीज़ल 99.63 रुपये में मिल रहा है. तिरुअनंतपुरम के बाद हैदराबाद में सबसे महंगा डीज़ल मिल रहा है. यहां, 98.96 रुपये में डीज़ल मिल रहा है.
|पेट्रोल
|बढ़ोतरी
|डीजल
|बढ़ोतरी
|नई दिल्ली
|97.77
|3
|90.67
|3
|मुंबई
|106.64
|3.1
|93.14
|3.11
|कोलकाता
|108.74
|3.29
|95.13
|3.11
|चेन्नई
|103.9
|3.1
|95.47
|3.08
|गुरुग्राम
|98.29
|2.99
|90.77
|3
|नोएडा
|98.04
|3.3
|91.31
|3.5
|बेंगलुरु
|106.17
|3.21
|94.1
|3.11
|भुबनेश्वर
|104.57
|3.6
|96.11
|3.56
|चंडीगढ़
|97.27
|2.97
|85.25
|2.8
|हैदराबाद
|110.89
|3.39
|98.96
|3.26
|जयपुर
|108.19
|3.16
|93.43
|2.94
|लखनऊ
|97.58
|2.85
|90.87
|3.01
|पटना
|108.55
|3.01
|94.63
|2.85
|तिरुअनंतपुरम
|110.75
|3.37
|99.63
|3.37