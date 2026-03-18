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कार-बाइक नहीं चलाते फिर भी Oil Price बिगाड़ देती है बजट, आसान भाषा में समझें पूरा गणित

पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों का सीधा असर आपके घर के बजट पर पड़ता है. आप गाड़ी से न चलते हों, तब भी आपकी ज़िंदगी के हर पहलू से पेट्रोल-डीजल की कीमतें जुड़ी हैं. चलिए समझते हैं कैसे पेट्रोल-डीजल की कीमत एक घर के बजट पर असर डालती है.

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Kusum Lata

Updated : Mar 18, 2026, 06:43 PM IST

कार-बाइक नहीं चलाते फिर भी Oil Price बिगाड़ देती है बजट, आसान भाषा में समझें पूरा गणित

तेल की कीमतों का सीधा असर आपके घर की रसोई पर पड़ता है. फोटो- AI generated

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अमेरिका-ईरान युद्ध के दिन जैसे-जैसे बीत रहे हैं, वैसे-वैसे पूरी दुनिया के ऊपर तेल संकट की छाया गहराती जा रही है. संकट कितना गहरा है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर अमेरिका ने भी अपने यहां डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी हैं. तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर आम आदमी के घर के बजट पर पड़ता है. यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर तमाम देश क्रूड ऑयल की कीमत कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं.

हम उदाहरण समेत समझेंगे कि तेल की कीमत का आपके बजट पर क्या असर होगा, पर पहले जानते हैं कि दुनिया में तेल पर क्या हंगामा मचा है.

ये भी पढ़ेंः Oil Price Shock: $200 पहुंची तेल की कीमत तो क्या होगा?

Oil Crisis कितना रियल है?

अमेरिका और इज़रायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया. हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के उन देशों पर हमले किए जो अमेरिका के दोस्त हैं. इन हमलों की वजह से दो चीज़ें हुईं. पहला- मिडिल ईस्ट में ऑयल प्रोडक्शन पर असर पड़ा, लगभग 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा है. दूसरा- ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पूरी दुनिया के डेली ऑयल सप्लाई का 20 प्रतिशत गुज़रता है. करीब 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहां से गुज़रता है. लगभग 18 दिन से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, यानी इतने ही दिन से दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित है. हर दिन के साथ डिमांड और सप्लाई का अंतर बढ़ रहा है. चीन, पाकिस्तान, भारत जैसे देशों के जहाज को ईरान होर्मुज स्ट्रेट से पास होने दे रहा है, लेकिन ये डेली सप्लाई का लगभग 5 प्रतिशत ही है.

ब्रेंट क्रूड ऑयल 103 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. रिसर्च फर्म वुड मैकेंज़ी ने तेल की की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई है. रॉयटर्स ने भी लिखा है कि ये असंभव नहीं लगता है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी.

Oil Price का आपकी जेब से क्या मतलब?

भारत में फिलहाल तेल की सप्लाई बनी हुई है. सरकार ने डिप्लोमैटिक चैनल्स का इस्तेमाल करके ईरान को मना लिया है कि वो भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुज़रने दे. सरकार ने LPG सिलिंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी की, हालांकि पेट्रोल-डीज़ल की कीमत नहीं बढ़ाई है. हालांकि, क्रूड ऑयल की कीमत पूरी दुनिया के सप्लाई और डिमांड के आधार पर तय होती है. अगर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी तो सरकारों को पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ाने का फैसला लेना पड़ सकता है. जैसे ही तेल की कीमत बढ़ेगी, आम आदमी की जेब हल्की हो जाएगी.  

Oil Prices Hike

तेल की कीमत बढ़ने से क्या-क्या महंगा होगा

डीज़ल की कीमत बढ़ेगी तो किसानों के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल महंगा होगा. सब्ज़ियां और अनाज की कीमत पर इसका असर पड़ेगा. सामान की ढुलाई महंगी होगी. सब्ज़ियों, राशन को किसानों और मैनुफैक्चरर से आपके करीब की दुकान तक लाना महंगा होगा. यानी प्रति किलो सब्ज़ी और अनाज के दाम बढ़ेंगे. 

सफर महंगा होगा. फ्यूल प्राइज़ बढ़ते ही प्लेन का किराया बढ़ेगा, बस का किराया बढ़ेगा. प्लास्टिक बनाने में पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने पर प्लास्टिक बनाने का कॉस्ट भी बढ़ेगा. आपके घर तक पहुंचने वाला लगभग हर सामान (शैम्पू से लेकर साबुन और मसाले और ऑनलाइन मंगाए गए कपड़े आदि) प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, प्लास्टिक के डब्बों का भारी इस्तेमाल घरों में होता है. ये कॉस्ट हर सामान की कीमत में जुड़ेगा.

उदाहरण से समझते हैंः

मुकेश और मीना की गृहस्थी 60 हजार रुपये महीने की कमाई से चलती है. मान लीजिए उनके घर के फिक्स एक्सपेंसेस कुछ ऐसे हैं-
किराया- 18000
पानी-बिजली- 3500
पेट्रोल- 3500
LPG- 1000
राशन- 8000
सब्ज़ियां- 2000
शॉपिंग, बाहर खाना- 5000
इनवेस्टमेंट- 5000
इंश्योरेंस- 3000
मेडिकल एक्सपेंस- 2000

कुल खर्च- 51 हजार, बचत- 9 हजार

अब अगर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये की भी बढ़ोतरी होती है तो पेट्रोल डीजल का किराया बढ़ेगा. पेट्रोल की कीमत बढ़ने का डायरेक्ट इम्पैक्ट 150-200 रुपये का होगा. लेकिन डीज़ल की कीमत बढ़ने का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा होगा. राशन के बिल में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ जाएगा. सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सब्जियों के दाम पर, उसमें लगभग 500 का अंतर आ सकता है. इस तरह महीने खर्च में सीधे 1500 से 2000 रुपये का अंतर आ गया. बचत 9 हजार से घटकर 7.5-8 हजार रह जाएगी. 

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