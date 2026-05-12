FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
LNJP अस्पताल में सरप्राइज विजिट कर CM रेखा गुप्ता नर्सों को चौंकाया, कही दिल छू लेने वाली बात

LNJP अस्पताल में सरप्राइज विजिट कर CM रेखा गुप्ता नर्सों को चौंकाया, कही दिल छू लेने वाली बात

पाकिस्तान के सीक्रेट ऑपरेशन की खुली पोल! ईरान को बचाने के लिए इस तरह अमेरिका की आंखों में झोंकी धूल

पाकिस्तान हुआ बेनकाब! अमेरिका से किया मध्यस्थता का ड्रामा, अंदरखाने ईरान के लिए चला रहा था सीक्रेट मिशन

CM बनते ही एक्शन में आए विजयः राज्य की 700 से ज्यादा शराब दुकानें होंगी बंद, क्यों लिया ये फैसला

CM बनते ही एक्शन में आए विजयः राज्य की 700 से ज्यादा शराब दुकानें होंगी बंद, क्यों लिया ये फैसला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया की किस भाषा को कहा जाता है 'लैंग्वेज ऑफ बिजनेस'? इसके पीछे छिपा है इतिहास और ताकत का खेल

दुनिया की किस भाषा को कहा जाता है 'लैंग्वेज ऑफ बिजनेस'? इसके पीछे छिपा है इतिहास और ताकत का खेल

अब ये फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस लेनी वाली हैं पति से तलाक? एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

अब ये फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस लेनी वाली हैं पति से तलाक? एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

दुनिया का वो जंगल जो खुद करवाता है बारिश! पेड़ बनाते हैं बादल, जानें कैसे काम करता है ये 'नेचुरल वॉटर पंप'

दुनिया का वो जंगल जो खुद करवाता है बारिश! पेड़ बनाते हैं बादल, जानें कैसे काम करता है ये 'नेचुरल वॉटर पंप'

Homeबिजनेस

बिजनेस

LPG Update: आपके पास तो नहीं आया गैस कंपनी का वॉर्निंग मैसेज? आए तो क्या करना होगा

LPG ग्राहकों को गैस कंपनियों की तरफ से वॉर्निंग मैसेज भेजा जा रहा है. गैस कंपनियों की तरफ से भेजे गए वॉर्निंग मेसेज में लिखा है कि अगर ग्राहक या उनके पति-पत्नी की सालाना कमाई 10 लाख रुपये से ज्यादाहै तो उन्हें गैस सिलिंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी.

Latest News

Kusum Lata

Updated : May 12, 2026, 11:40 AM IST

LPG Update: आपके पास तो नहीं आया गैस कंपनी का वॉर्निंग मैसेज? आए तो क्या करना होगा

गैस कंपनियों की तरफ से LPG ग्राहकों को वॉर्निंग मैसेज भेजा जा रहा है.फोटो- कैन्वा

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

LPG Cylinder Booking Rule: अगर आप या आपके पति/पत्नी की सालाना कमाई 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको गैस सिलिंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. तेल कंपनियां ग्राहकों को वॉर्निंग मैसेज भेज रही हैं, इस मैसेज पर ग्राहकों को 7 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करना होगा. 

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तेल कंपनियां LPG ग्राहकों की डिटेल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स से मैच कर रही हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऐसे ग्राहकों की पहचान की जा रही है, जो ज्यादा कमाई के बाद भी सब्सिडी ले रहे हैं. 

क्या कहता है LPG Subsidy का नियम?

नियमों के मुताबिक, कोई भी परिवार जिसकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है, वो LPG सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है. यहां साफ कर दें कि यहां केवल ग्राहक की कमाई नहीं, उनके स्पाउस की कमाई भी देखी जाती है. उदाहरण के लिए, अगर एक होम मेकर के नाम पर LPG कनेक्शन हो और उनके या पति/पत्नी की कमाई 10 लाख रुपये से ज्यादा हो तो उन्हें कनेक्शन पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. यह नियम ऐसे परिवारों तक गैस सब्सिडी का फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है जिनकी कमाई कम है. अगर एक परिवार में पति-पत्नी के अलावा और भी लोग रहते हैं, तो पूरे परिवार की इनकम के आधार पर सब्सिडी का फैसला किया जा सकता है.

आपके पास मैसेज आया क्या?

क्या आपके पास भी वॉर्निंग मैसेज आया है? अगर हां तो दो बातें हो सकती हैं- एक आपकी या आपके पार्टनर की कमाई 10 लाख से ज्यादा है या फिर उससे कम है. ज्यादा होने पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके गैस कनेक्शन से सब्सिडी अपने आप कैंसिल हो जाएगी. अगर आपकी कमाई 10 लाख रुपये से कम है तो आप अपनी गैस कंपनी के ऐप या पोर्टल पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं. या फिर आप 1800-2333-555 टोल फ्री नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. मैसेज आने पर 7 दिन के अंदर जवाब देना अनिवार्य है.

LPG Cylinder पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

14.2 किलो के घरेलू LPG सिलिंडर पर दो तरह की सब्सिडी मिलती है. सामान्य बुकिंग पर एक सिलिंडर पर 24 रुपये प्रति सिलिंडर की सब्सिडी मिलती है. यह सब्सिडी उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना कमाई 10 लाख रुपये से कम है. इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत सब्सिडी दी जाती है. इस योजना के तहत लिए गए कनेक्शंस पर प्रति सिलिंडर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है. PMUY के तहत एक साल में अधिकतम 9 सिलिंडर बुक किए जा सकते हैं, 9 के बाद बुक होने वाले सिलिंडरों पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी.
 

ये भी पढ़ेंः 

सिर्फ 5 KG एक्स्ट्रा गैस, दाम डबल! फिर भी रेस्टोरेंट वाले महंगा LPG क्यों लेते हैं?

Alert! ये 4 शर्तें पूरी नहीं कीं तो कट जाएगा LPG कनेक्शन, दूसरी गलती सबसे कॉमन है

LPG किलो में आती है, लेकिन PNG का यूनिट क्या है? खर्च का हिसाब समझ लो

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया की किस भाषा को कहा जाता है 'लैंग्वेज ऑफ बिजनेस'? इसके पीछे छिपा है इतिहास और ताकत का खेल
दुनिया की किस भाषा को कहा जाता है 'लैंग्वेज ऑफ बिजनेस'? इसके पीछे छिपा है इतिहास और ताकत का खेल
अब ये फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस लेनी वाली हैं पति से तलाक? एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो
अब ये फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस लेनी वाली हैं पति से तलाक? एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो
दुनिया का वो जंगल जो खुद करवाता है बारिश! पेड़ बनाते हैं बादल, जानें कैसे काम करता है ये 'नेचुरल वॉटर पंप'
दुनिया का वो जंगल जो खुद करवाता है बारिश! पेड़ बनाते हैं बादल, जानें कैसे काम करता है ये 'नेचुरल वॉटर पंप'
Numerology: इन तारीखों में जन्मे बच्चे होते हैं मां के सबसे लाडले, हर कदम पर मिलता है सपोर्ट
इन तारीखों में जन्मे बच्चे होते हैं मां के सबसे लाडले, हर कदम पर मिलता है सपोर्ट
Train Ticket Booking: कन्फर्म टिकट होने के बाद भी यात्री पर लगा 2500 रु का जुर्माना, रेलवे का ये नियम जानना जरूरी
Train Ticket Booking: ट्रेन में सीट कन्फर्म थी फिर भी भरना पड़ा 2500 रु का फाइन, जान लीजिए रेलवे का ये जरूरी नियम
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन
ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन
Rahu-Ketu Yuti: राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर
राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर
Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन
Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन
Apara Ekadashi Vrat Katha 2026: इस दिन है अपरा एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर व्रत की कथा और महत्व
इस दिन है अपरा एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर व्रत की कथा और महत्व
Numerology: ये 2 मूलांक वाले भले माफ कर दें, लेकिन भूलते नहीं, मौका मिलते ही लेते हैं खतरनाक बदला
ये 2 मूलांक वाले भले माफ कर दें, लेकिन भूलते नहीं, मौका मिलते ही लेते हैं खतरनाक बदला
MORE
Advertisement