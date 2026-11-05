दिवाली से पहले जगमगाया शेयर मार्केट, सेंसेक्स 2000 पॉइंट चढ़ा, इन्वेस्टर्स ने कमाए 8 लाख करोड़; तेजी के पीछे ये 5 कारण

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के नतीजों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेंटेटिव्स में बहुमत हासिल कर लिया, जबकि ट्रंप की पार्टी की बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा.

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की हार का असर सबसे ज्यादा भारत के शेयर मार्केट पर दिखाई दिया. दिवाली से पहले गुरुवार (5 नवंबर) को शेयर मार्केट बमबम हो गया. सेंसेक्स 2100 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा, हालांकि 2008 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ. जबकि निफ्टी 50 करीब 2 फीसदी से ज्यादा चढ़ा. शेयर मार्केट में आई इस झमाझम तेजी में निवेशकों को 8.20 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ.

30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 2.60 फीसदी यानी 2008 पॉइंट्स चढ़कर 79,310 पर बंद हुआ. NSE निफ्टी 50 576 पॉइंट्स बढ़कर 24,536 पर बंद हुआ. सभी सेक्टर इंडीकेटर हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे, जिनमें निफ्टी 50, निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी मेटल और निफ्टी एफएमसीजी शामिल हैं. शेयर मार्केट में आई इस तेजी के पीछे क्या कारण हैं?

1- तेल की कीमतें 95 डॉलर प्रति बैरल से नीचे

शेयर मार्केट की इस रफ्तार के पीछे सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा, 'मार्केट के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ब्रेंट क्रूड में 10% की गिरावट है, जो करीब 94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है.'

होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद पहली बार क्रूड ऑयल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आईं. गुरुवार की सुबह ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 94 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था, जबकि WTI क्रूड फ्यूचर्स 87 डॉलर प्रति बैरल से नीचे था. पिछले दिन से क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 10 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है.

2- ट्रंप की मिडटर्म चुनाव में हार

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के नतीजों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेंटेटिव्स में बहुमत हासिल कर लिया, जबकि ट्रंप की पार्टी की बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. ये मिडटर्म चुनाव ऐसे समय पर हुए, जब ईरान वॉर की वजह से महंगाई आसमान छू रही है और डीजल की कीमतें वहां करीब 70 फीसदी तक ऊपर चली गई थीं. वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी माना कि रिपब्लिकन की हार के पीछे एक फैक्टर ईरान वॉर और इजरायल-यूएस रिश्ते हैं.

यूएस में रिपब्लिकन की हार के बाद मिडिल-ईस्ट में छिड़ी जंग के खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है. शेयर मार्कट में तेजी की बड़ी वजहों में से यूएस मिडटर्म चुनाव हैं.

3- रुपया 2 हफ्ते के सबसे हाई लेवल पर

तेल की कीमतें गिरने के बाद भारतीय रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले 0.3 फीसदी बढ़कर 94.35 पर पहुंच गया. ये भारतीय करेंसी का बीते 15 दिनों में अच्छा प्रदर्शन है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेशी फंड आना और डॉलर का कमजोर होना, भारतीय करेंसी को और सपोर्ट दे सकता है.

4- FII की भारतीय मार्केट में वापसी!

फॉरेन इंवेस्टर्स की एक बार फिर भारतीय शेयर मार्केट में वापसी हुई है. एनएसई के डेटा के मुताबिक, FII ने गुरुवार (4 नवंबर) को 7,284 करोड़ से ज्यादा रुपये के शेयर खरीदे, जबकि 3 नवंबर को 6,838 करोड़ रुपये की नेट बाइंग की थी. विदेशी निवेशकों ने नवंबर महीने में अब तक कुल 17,235 करोड़ रुपये डाले हैं, जबकि सितंबर और अक्टूबर में FII ने भारतीय मार्केट से पैसे निकाले थे.

5- ट्रंप के टैरिफ को लेकर टेंशन कम!

डोनाल्ड ट्रंप ने दुनियाभर में टैरिफ को लेकर बवाल मचा दिया. उन्होंने लगभग हर बड़े देश को टैरिफ का डर दिखाया. भारत पर तो उन्होंने 50 फीसदी तक टैरिफ लगा दिया था, जिसमें 25 फीसदी रूसी तेल खरीद पर जुर्माना था. हालांकि मिडटर्म चुनाव में हार के बाद अब टैरिफ को लेकर बाजार की चिंता कम हुई है क्योंकि डेमोक्रेट्स लगातार ट्रंप की टैरिफ को लेकर आलोचना करते आए हैं.

मुनाफावसूली करके निकलें या रुकें? एक्सपर्ट से समझें

निरिवेंट्स रिसर्च सोल्यूशंस के फाउंडर वरुण एन जोशी का कहना है कि बीते छह दिनों से आई शेयर मार्केट में तेजी को देखते हुए ऐसा तो लग रहा था कि मार्केट का मूमेंटम बन गया है, लेकिन वो इतनी तेजी से ऊपर जाएगा, ये नहीं सोचा था. उन्होंने कहा,'अब समझ में आया कि मार्केट क्या प्राइजिंग करने की कोशिश कर रहा था. मार्केट यूएस मिडटर्म चुनाव का वेट कर रहा था. नतीजों के आते ही आपने मार्केट की ट्रेंडिंग देख ली.'

निवेशकों को पैसा निकालना चाहिए या मुनाफावसूली करके निकल जाना चाहिए. इस पर उन्होंने कहा, 'दिवाली से पहले गिफ्ट मिलता है, उसको एसेप्ट कर लेना चाहिए. अगर अच्छा पैसा बन रहा है तो मुनाफावसूली करके निकल जाना चाहिए. फिर जब स्टॉक लो पर जाए तो उसमें एंट्री ले सकते हैं.'

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