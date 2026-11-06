लगातार 7वें दिन बढ़ा शेयर मार्केट, सेंसेक्स 8 महीने बाद 80 हजार पार, निफ्टी 24,800 पर; US-चीन-जापान के मार्केट टूटे

भारतीय शेयर मार्केट में लगातार 7वें दिन तेजी देखने को मिली. 28 अक्टूबर से 6 नवंबर के दौरान सेंसेक्स 73,246 से बढ़कर 80 हजार के पार पहुंच गया.

भारत का शेयर मार्केट धनतेरस के दिन (6 नवंबर) एक हजार पॉइंट चढ़कर 80 हजार के पार पहुंच गया. ऐसा तब हुआ है, जब दुनिया के ज्यादातर देशों के बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली. लगातार 7वें दिन की बढ़त से 8 महीने बाद मार्केट ने फिर से 80 हजार का आंकड़ा छुआ. इससे पहले सेंसेक्स 2 मार्च, 2026 को 80 हजार पॉइंट पर पहुंचा था. वहीं निफ्टी भी 250 पॉइंट चढ़कर 24,800 पर पहुंच गई है.

30 कंपनियों वाला BSE 5 नवंबर को 79,310 पर बंद हुआ था, जबकि 6 नवंबर को 79,413 पॉइंट पर ओपन हुआ था. इसका इंट्राडे लो 79,016 पर था. निफ्टी 50 की ओपनिंग 24,538 पर हुई थी, जोकि 250 पॉइंट बढ़ी हुई है.

शेयर मार्केट के 52 वीक के हाई की बात करें तो सेंसेक्स 86,159 पर जा चुका है, जबकि लो 71,292 पर था. निफ्टी 50 बीते एक साल में 26,373 पर सबसे हाई पर था, जबकि सबसे लो 22,179 पर था.

7 दिन में 8% चढ़ा भारत का शेयर मार्केट

भारतीय शेयर मार्केट में लगातार 7वें दिन तेजी आई है. 28 अक्टूबर से 6 नवंबर के दौरान सेंसेक्स 73,246 से बढ़कर 80 हजार के पार पहुंच गया है. इसे प्रतिशत में देखा जाए तो करीब 8 फीसदी है. इन 7 दिनों में सबसे ज्यादा उछाल 5 नवंबर को दिखाई दिया, जब सेंसेक्स 2009 पॉइंट यानी करीब 2.6% चढ़ा था.

शेयर मार्केट में क्यों आई तेजी? एक्सपर्ट ने बताया

कोटक नियो के इक्विटी रिसर्च चीफ श्रीकांत चौहान का कहना है कि मजबूत कॉर्पोरेट नतीजों, कच्चे तेल की कीमतों में कमी और फॉरेन इन्वेस्टर्स की वापसी भारतीय शेयर मार्केट को मजबूती दे रही है. इसके अलावा त्योहारी सीजन से पहले मार्केट का आउटलुक भी पॉजिटिव बना हुआ है. श्रीकांत चौहान ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया वित्त वर्ष 2026-27 के की दूसरी तिमाही में कंपनियों का प्रदर्शन पिछली तीन तिमाहियों से काफी बेहतर रहा है.

उन्होंने कहा, 'भारतीय बाजार की नींव बहुत ही मजबूत है. इसके पीछे कॉर्पोरेट की बेहतर होती कमाई और अगले दो साल में मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं. साल दर साल मुनाफे में करीब 19 फीसदी की बढ़ोतरी और अगले दो साल के लिए 15-16 फीसदी के अनुमानित CAGR को देखते हुए एफआईआई ने इंडियन मार्केट में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है.'

ग्लोबल मार्केट से प्रॉफिट बुक करके भारत में FII की वापसी: एक्सपर्ट

कोटक नियो के चीफ रिसर्चर ने कहा, 'क्रूड ऑयल की घटती कीमतें और आने वाला इंडेक्स रीबैलेंसिंग भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो को सपोर्ट कर रहे हैं. हाल के दिनों में FII इनफ्लो करीब 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है. FII ने गुरुवार को 14,974 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स पर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर संभावित मंदी और ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग से इन्वेंस्टर्स भारत जैसे उभरते मार्केट की ओर शिफ्ट हो सकते हैं.'

भारतीय आईटी सेक्टर श्रीकांत चौहान ने कहा कि लार्ज कैप आईटी कंपनियों को एआई पर इन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटजी को एडजस्ट करने के दौरान शॉर्ट-टर्म ग्रोथ चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि इस सेक्टर में मिड साइज और स्मॉल साइज कंपनियां बहुत अच्छा कर सकती हैं.

अमेरिका-चीन में क्यों गिरा शेयर मार्केट?

एआई रेगुलेशन पर नियम और एआई से जुड़े खर्चों में संभावित कमी के डर से शुक्रवार (6 नवंबर) को एशिया के बाजारों में भारी गिरावट आई. ऐसा तब हुआ, जब वॉल स्ट्रीट में भारी नुकसान के बाद टेक शेयरों की बिकवाली शुरू हो गई.

-साउथ कोरिया कोस्पी इंडेक्स 8% गिरा, जिसके बाद ट्रेडिंग रोकनी पड़ी.

-जापान का निक्केई करीब 6% टूटा.

-ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स 8% से ज्यादा गिरा.

-चीन का शंघाई कंपोजिट (SSEC) 1.10% गिर गया.

-हांगकांग का हैंगसेंग 1.06% से ज्यादा गिर गया.

अमेरिका के शेयर मार्केट गुरुवार (5 नवंबर) को भारी गिरावट के साथ बंद हुए थे. नैस्डैक कम्पोजिट 5.52% लुढ़का, एसएंडपी 500 में 4.36% की गिरावट और डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 3.44% नीचे रहा.

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