US के हर बच्चे को SpaceX का शेयर देंगे मस्क, 7.2 करोड़ बच्चों को एक लाख करोड़ रुपये बांटेंगे, वादा निभाने में कैसा रिकॉर्ड?

ट्रंप प्रशासन ने बच्चों के लिए 'ट्रंप अकाउंट्स' नाम से खाते खोले हैं. इसके तहत क्राइटेरिया पूरे करने वाले बच्चों के अकाउंट में सरकार एक साथ एक हजार डॉलर जमा करेगी.

एलन मस्क ने यूएस के हर बच्चे को स्पेसएक्स का एक शेयर देने का ऐलान किया है. (फोटो-ANI)

यूएस के मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की मदद कर रहे मस्क

ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े डोनर हैं एलन मस्क

ट्रंप प्रशासन ने बच्चों के खातों में पैसे डालने के खोले 'ट्रंप अकाउंट्स'

दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने कहा कि वो अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को स्पेसएक्स का एक शेयर देंगे. मस्क की ये कंपनी रॉकेट बनाती है. उन्होंने 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की.

एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, 'अगले साल, मैं अमेरिका के हर बच्चे को स्पेसएक्स कंपनी का अपना एक शेयर दूंगा. यह ऐसी कई चीजों में से पहली होगी.' उनके इस पोस्ट से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो आने वाले समय में इस तरह के कुछ और ऐलान भी कर सकते हैं.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

SpaceX के एक शेयर की वैल्यू करीब 14 हजार रुपये

स्पेसएक्स के एक शेयर की कीमत 146 यूएस डॉलर है यानी करीब 14 हजार रुपये. अमेरिकी आधिकारिक जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, देश में एक जुलाई, 2025 तक 18 साल से कम उम्र के करीब 7.2 करोड़ बच्चे हैं. ऐसे में बांटे जाने वाले शेयर्स की कुल वैल्यू करीब एक लाख करोड़ रुपये होगी.

एलन मस्क के ऐलान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. जैसे कौन-से बच्चे एलिजिबल होंगे. उनकी एज लिमिट कितनी होगी. इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी या फिर सिटीजनशिप को लेकर क्या क्राइटेरिया होगा.

सिटीजनशिप: एलन मस्क ने एक्स पोस्ट में ये क्लीयर नहीं किया है कि सिर्फ अमेरिकी नागरिकता रखने वाले बच्चों को ही ये लाभ मिलेगा या फिर दूसरे देशों के बच्चे, जो अमेरिका में रहते हैं, उन्हें भी स्पेसएक्स का एक शेयर दिया जाएगा.



एज लिमिट: एलन मस्क की ओर से इसकी भी कोई सीमा नहीं बताई है कि कितने साल तक के बच्चों को शेयर दिया जाएगा. 18 साल तक के बच्चों को शेयर मिलेगा या फिर सिर्फ नवजातों को शेयर ट्रांसफर किया जाएगा.

बच्चों को कैसे मिलेगा शेयर?

स्पेसएक्स के सीईओ की घोषणा के बाद सवाल ये भी है कि बच्चों को शेयर कैसे मिलेगा. क्या शेयर को सीधे बच्चों के नाम पर कर दिया जाएगा या फिर जब तक बच्चा बालिग नहीं होता, तब तक उनके पैरेंट्स के खाते में ही रहेगा.

शेयर मिलेगा तो बेच पाएंगे बच्चे या नहीं?

ये भी क्लीयर नहीं है कि बच्चे उन शेयर्स को कब बेच सकेंगे और उसकी क्या प्रोसेस होगी. जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तो क्या पैरेंट्स उन शेयर्स को बेच पाएंगे या फिर इन्हें किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकेगा या फिर हमेशा बच्चों के नाम पर ही रहेंगे.

अमेरिका में नाबालिगों को शेयर कैसे मिलते हैं?

अमेरिका में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम पर शेयर रखने के लिए 'कस्टोडियल अकाउंट्स' खोले जाते हैं. इसमें बच्चे के बड़े होने तक पूरा जिम्मा उनके पैरेंट्स या फिर गार्जियन के पास रहता है. हालांकि मस्क के ऐलान में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि शेयर ट्रांसफर करने के लिए उनकी प्लानिंग क्या है.

स्पेसएक्स में एलन मस्क के 6.42 अरब शेयर

अगस्त में SEC में दाखिल दस्तावेज के अनुसार, एलन मस्क के पास स्पेसएक्स में करीब 4.8 बिलियन शेयर हैं. अनवेस्टेड अवार्ड्स और स्टॉक ऑप्शन को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 6.4 बिलियन हो जाता है, जिससे कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 48.4 फीसदी हो जाती है. इसकी वैल्यू करीब 860 बिलियन डॉलर यानी करीब 80 लाख करोड़ रुपये है.

मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की मदद कर रहे मस्क

अमेरिका में तीन नवंबर 2026 को मिड टर्म इलेक्शन होने हैं. एलन मस्क इन चुनावों में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की मदद कर रहे हैं. सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ला सीईओ ने जुलाई से लेकर अब तक रिपब्लिकन पार्टी को 276 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं, जिसके बाद वह 2026 के मिड टर्म इलेक्शन के सबसे बड़े डोनर बन चुके हैं. दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी ने सितंबर में रिपब्लिकिन पार्टी को 158 मिलियन डॉलर का डोनेशन दिया.

बच्चों के अकाउंट में पैसे डालेंगे ट्रंप

ट्रंप प्रशासन ने बच्चों के लिए 'ट्रंप अकाउंट्स' नाम से खाते खोले हैं. इसके तहत क्राइटेरिया पूरे करने वाले बच्चों के अकाउंट में सरकार एक साथ एक हजार डॉलर जमा करेगी. ट्रंप प्रशासन की इस योजना का फायदा एक जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 के बीच जन्मे बच्चों को मिलेगा.

वादा निभाने से पीछे हट जाते हैं मस्क!

एलन मस्क का रिकॉर्ड ऐलान के बाद उसे पूरा करने के मामले में अच्छा नहीं है. अमेरिकी मीडिया आउटलेट सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, वो ऐलान तो जल्दी करते हैं, लेकिन उसको या तो देते ही नहीं हैं, अगर शुरू करते हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं.

मस्क ने OpenAI को नहीं दिया था पूरा फंड

एलन मस्क ने OpenAI के को-फाउंडर्स के साथ मिलकर नॉन-प्रॉफिट रिसर्च लैब बनाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने 2016 और 2020 के बीच करीब 38 मिलियन डॉलर दिए, लेकिन उन्होंने 1 बिलियन डॉलर तक का योगदान देने का वादा किया था. कंपनी पर कंट्रोल को लेकर OpenAI के को-फाउंडर्स के साथ विवाद हुआ तो उन्होंने इसमें चंदा देना बंद कर दिया. OpenAI पॉपुलर एआई चैटबॉट ChatGPT की पैरेंट कंपनी है, जिसने दुनिया को नवंबर 2022 में ChatGPT दिया.

2021 में वादे से मुकरे एलन मस्क

एलन मस्क ने साल 2021 में कहा था कि अगर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) उन्हें ऐसी प्लानिंग बताए कि वो दुनिया से भुखमरी को मिटाने के लिए कैसे काम करेंगे तो वो छह अरब डॉलर दान करेंगे. यूएन की फूड विंग ने मस्क को प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन टेस्ला सीईओ की ओर से कोई दान नहीं दिया गया.

दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन के फाउंडेशन ने कानून की ओर से अनिवार्य न्यूनतम डोनेशन देने में भी बार-बार लापरवाही बरती है. सीएनबीसी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से लिखा, मस्क फाउंडेशन उन चैरिटी संस्थाओं को दान देता है, जिनसे मस्क और उनकी कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचता है.

एलन मस्क ने अमेरिका के हर बच्चे को स्पेसएक्स का एक शेयर देने का ऐलान तब किया है, जब एंथ्रोपिक कंपनी ने अपने शेयरों का 5 प्रतिशत नए पब्लिक बेनिफिट फंड में लगाने की घोषणा की. एंथ्रोपिक ने क्लीयर किया है कि कंपनी जितनी तेजी से बढ़ेगी, पब्लिक फंड में हिस्सेदारी भी उसी रूप से बढ़ेगी. एआई कंपनी के ऐलान वाले पोस्ट के जवाब में मस्क ने कहा, 'मैं शेयरों को सीधे जनता को देने की सलाह देता हूं. मैं खुद भी ऐसा ही करूंगा.'

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