बजट 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मिले 40,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्‍टर का हब बनेगा भारत!

Budget 2026 पेश होते ही क्यों धड़ाम हुआ शेयर मार्केट? समझें इसके पीछे की अहम वजहें

बिजनेस

Budget 2026: Income Tax में कोई बदलाव नहीं, ITR Filing की डेडलाइन पर बड़ा ऐलान, जानें क्या-क्या बदला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2026 में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है. उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से नए इनकम टैक्स कानून लागू कर दिए जाएंगे.

Kusum Lata

Updated : Feb 01, 2026, 01:34 PM IST

Budget 2026: Income Tax में कोई बदलाव नहीं, ITR Filing की डेडलाइन पर बड़ा ऐलान, जानें क्या-क्या बदला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स में इस साल कोई बदलाव नहीं होगा. फोटो- ANI

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश कर दिया है. इस बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बजट से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि 30 लाख से ज्यादा इनकम वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स में छूट मिल सकती है. हालांकि, वित्त मंत्री ने इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ बदलावों का ऐलान किया है, वहीं ITR 1 और ITR 2 के फाइलिंग की डेडलाइन में भी पुनर्विचार की बात कही है.

No Change in Income Tax

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इस बार इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. पिछले बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स में छूट का ऐलान किया था. उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बजट में 30 लाख तक की इनकम वालों को थोड़ी राहत दी जाएगी, हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. 

Deadline Change of ITR1 and ITR 2

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को लेकर वित्तमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 7 इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म जारी किए जाते हैं. इनमें से पहले दो फॉर्म ITR 1 और ITR 2 की डेडलाइन 15 सितंबर की जगह 31 जुलाई तक रखने का ऐलान किया है. बीते साल ITR फाइलिंग की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई थी. इसे 31 जुलाई ही रखने का ऐलान किया गया है. बता दें कि ITR 1 को सहज फॉर्म भी कहते हैं. यह फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक की होती है. इसमें इनकम का सोर्स- वेतन, एक घर या दुकान से आने वाला किराया, बैंक इंटरेस्ट और 5000 तक की कृषि आय शामिल हो सकती है. वहीं, ITR 2 वो लोग या वो परिवार भर सकते जिनकी कमाई बिजनेस या किसी पेशे से होने वाले प्रॉफिट से नहीं होती है. ये फॉर्म वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी कमाई इंटरेस्ट, वेतन या बोनस के रूप में नहीं होती है.

STT increased for F&O trading

निर्मला सीतारमण ने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी की है. फ्यूचर ट्रेड्स पर पहले 0.02 प्रतिशत का STT लगता था जिसे बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है, यह टैक्स में 150 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. वहीं, ऑप्शन में पहले 0.1 प्रतिशत का STT लगता था जिसे बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर दिया गया है. यह 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. 

 

