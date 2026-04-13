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समय से कहीं आगे थे बाबा साहब, अर्थशास्त्र में दी ऐसी नीतियां जो आज भी खरी उतरती हैं

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समय से कहीं आगे थे बाबा साहब, अर्थशास्त्र में दी ऐसी नीतियां जो आज भी खरी उतरती हैं

श्रम मंत्री के रूप में काम करने के दौरान डॉक्टर आम्बेडकर ने 8 घंटे का वर्किंग डे, मैटरनिटी बेनिफिट जैसे सुधार लागू किए थे. उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ और आवास के बुनियादी सुविधाओं के रूप में देखा और इसके लिए सुधार लागू किए.

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Dr Prakash Hindustani

Updated : Apr 13, 2026, 06:44 PM IST

समय से कहीं आगे थे बाबा साहब, अर्थशास्त्र में दी ऐसी नीतियां जो आज भी खरी उतरती हैं

डॉक्टर आम्बेडकर एक विजनरी इकोनॉमिस्ट थे. फोटो- AI Generated

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हम भारत के लोग डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में तो याद करते हैं, लेकिन एक अर्थशास्त्री के रूप में नहीं. अभी तक  उनकी  अर्थशास्त्री वाली भूमिका का  मूल्यांकन नहीं किया गया है.  उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी (1917) और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डी.एससी. (1921) की उपाधि प्राप्त की थी.  आर्थिक मामलों में डॉ. अंबेडकर अंग्रेज़ों के  औपनिवेशिक शासन के प्रखर  आलोचक थे. उन्होंने  भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं का गहन विश्लेषण  किया था.  उनकी आर्थिक सोच जनकल्याण पर केन्द्रित थी.

डॉक्टर आम्बेडकर की इकोनॉमिक्स पर लिखी तीन किताबें 

- एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ़ द ईस्ट इण्डिया कंपनी, 1915 
- प्रॉब्लम ऑफ़ रुपी : इट्स  ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, 1923
- इवॉल्यूशन ऑफ़ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इण्डिया, 1925

इन तीनों की किताबों में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की मौद्रिक नीति, सार्वजनिक वित्त, कृषि और औद्योगीकरण  पर गहन चर्चा की. डॉ. अंबेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याओं की भी चर्चा की थी. कृषि की पिछड़ापन, छोटे जोतों का विखंडन, मुद्रा अस्थिरता, सार्वजनिक वित्त का केन्द्रीयकरण और सामाजिक असमानता उनके आर्थिक चिंतन का आधार रहा.

कृषि में निवेश के सपोर्टर थे डॉक्टर आम्बेडकर

छोटी जोतों  की समस्या पर बेबाकी से लिखा.  बताया कि  मूल समस्या छोटी जोतों के आकार की नहीं, बल्कि पूंजी और पूंजीगत वस्तुओं की कमी की है. उनका विश्लेषण था कि जोतें अर्थशास्त्रीय रूप से बड़ी हैं, क्योंकि उनमें निवेश कम है.  उन्होंने औद्योगीकरण को सर्वोत्तम उपाय बताया. औद्योगीकरण से भूमि पर दबाव कम होगा, पूंजी बढ़ेगी और स्वाभाविक रूप से जोतों का समेकन होगा.  उन्होंने सामूहिक खेती  का समर्थन किया, जिसमें भूमि, उद्योग और संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण हो. खोती प्रथा (खोत प्रथा) जैसी शोषणकारी व्यवस्थाओं का उन्होंने विरोध किया और भूमिहीनों के लिए भूमि सुधार की वकालत की. कृषि को आर्थिक उद्यम के रूप में देखते हुए उन्होंने निवेश, उत्पादकता बढ़ाने और कर प्रणाली में सुधार पर जोर दिया.

गोल्ड एक्सचेंज पर क्या थी डॉक्टर आम्बेडकर की राय?

 उन्होंने भारतीय रुपए की उत्पत्ति, ब्रिटिश नीतियों से होने वाली अस्थिरता और समाधान का विस्तार से विश्लेषण किया. वे जॉन मेनार्ड कीन्स के गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के विरोधी थे और शुद्ध गोल्ड स्टैंडर्ड  का समर्थन करते थे. उनका तर्क था कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार को देता है, जिससे मुद्रास्फीति और अस्थिरता बढ़ती है. उन्होंने मूल्य स्थिरता को विनिमय दर स्थिरता से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने रुपये  को सोने से जोड़ने, मुद्रा जारी करने की सीमा तय करने और कागजी मुद्रा के नियंत्रित उपयोग का सुझाव दिया. उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की कि वे भारत से सोनाब्रिटेन भेजकर  अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे थे.  

वेलफेयर स्कीम्स के मजबूत सपोर्टर थे बाबा साहब

उनकी पीएचडी थीसिस  का विषय था :  इवोल्यूशन ऑफ़ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इण्डिया.  इसमें उन्होंने  ब्रिटिश केन्द्र सरकार और तत्कालीन राज्यों  के  बीच के वित्तीय संबंधों का अध्ययन किया. उन्होंने वित्तीय विकेन्द्री करण  की वकालत की, जो बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना का आधार बना. उन्होंने प्रगतिशील कर प्रणाली , निम्न आय वालों पर आयकर न लगाने, भूमि राजस्व और उत्पाद शुल्क में सुधार का समर्थन किया. वे  सरकार के  कल्याणकारी व्यय  के पक्षधर थे. सरकार की वेलफेयर स्कीम्स के प्रबल पक्षधर.

उन्होंने औद्योगीकरण को कृषि समस्याओं का सबसे मजबूत उपाय बताया. श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने 8 घंटे का कार्यदिवस, प्रसूति लाभ और श्रम विवाद निपटान बोर्ड जैसे सुधार लागू किए. उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आवास को बुनियादी सुविधाओं के रूप में देखा. जाति व्यवस्था को आर्थिक बाधा मानते हुए उन्होंने इसे आर्थिक विकास की रुकावट बताया.

बाबा साहब ने रखी थी 

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में डॉ. अंबेडकर का  महत्वपूर्ण योगदान था. उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ़ रुपी और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष दिए गए बयानों ने केंद्रीय बैंक की अवधारणा को मजबूत किया. उन्होंने मुद्रा स्थिरता, मूल्य नियंत्रण और स्वतंत्र मौद्रिक प्राधिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया. भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, लेकिन इसका आधार अंबेडकर के सुझावों पर था : मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण, सोने के आधार पर स्थिरता और ब्रिटिश हस्तक्षेप से मुक्ति. उन्हें आरबीआई एक्ट  1934 का मसौदा तैयार करने वाला बताया जाता है, हालांकि वे सीधे संस्थापक नहीं थे. उनका योगदान मौद्रिक नीति की नींव रखने में था, जो आज भी  रिज़र्व बैंक  की स्वायत्तता और मूल्य स्थिरता के सिद्धांतों में दिखता है. उन्होंने वित्तीय संघवाद और केंद्रीय बैंकिंग की अवधारणा को मजबूत किया, जो स्वतंत्र भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी था.

आरबीआई की मौद्रिक नीति आज  मूल्य स्थिरता पर जोर देती है, जो अंबेडकर के विचारों से मेल खाती है. मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण और विनिमय दर प्रबंधन  में उनके सुझावों की छाप है.  आज भी उनकी नीतियों का महत्व है.

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