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हिंदी न्यूज़Brand desk

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AWACS विमानों की कमी पूरा करेंगे एयरोस्टैट गुब्बारे! DRDO के इस जुगाड़ से दुश्मन पर 24 घंटे नजर रखेंगी सेनाएं

पारंपरिक 'एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम' एयरक्राफ्ट सीमित संख्या में ही खरीदे और तैनात किए जा सकते हैं. दूसरी तरफ, एयरोस्टैट अर्ली वॉर्निंग रडार किफायती भी हैं और कारगर भी.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 23, 2026, 11:05 PM IST

AWACS विमानों की कमी पूरा करेंगे एयरोस्टैट गुब्बारे! DRDO के इस जुगाड़ से दुश्मन पर 24 घंटे नजर रखेंगी सेनाएं

एयरोस्टैट रडार AWACS की कमी को पूरी कर सकते हैं. (AI इमेज)

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भारत जैसे बड़े देश की हवाई सीमा की 24 घंटे निगरानी के लिए इंडियन एयरफोर्स को बड़ी संख्या में 'एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम' एयरक्राफ्ट की जरूरत है. AWACS फ्लीट को बढ़ाने के उपाय भी किए जा रहे हैं. लेकिन, मौजूदा समय में भारत के पास 6 ऑपरेशनल अवाक्स सिस्टम ही हैं. अगर हवा में उड़ते 360-डिग्री हवाई रडार का ये बेड़ा दोगुना भी हो जाता है तो भी सीमाओं पर लगातार निगरानी के लिए ये विमान कम पड़ेंगें. लेकिन, अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने इस समस्या का एक किफायती समाधान खोज लिया है. यह है रडार सिस्टम का एयरोस्टैट-आधारित नेटवर्क. यानी कि हवा में  ऊंचाई पर बंधे गुब्बारे या एयरशिप.

एयरोस्टैट गुब्बारे कैसे बन सकते हैं AWACS का विकल्प?

भारत की दो सीमाओं पर दो दुश्मन हैं. चीन और पाकिस्तान पर नजर रखने के अलावा भारत को विशाल समुद्री सीमा की रक्षा भी करनी है. आधुनिक लड़ाइयों ने यह दिखाया है कि हवाई क्षेत्र में लगातार एयर डिफेंस सिस्टम की कवरेज कितनी जरूरी है. क्रूज मिसाइलों, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के खतरों से निपटने के लिए बहुत कम ऊंचाई से लेकर बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक निगरानी की जरूरत है.

निगरानी के लिए पारंपरिक AWACS विमान आज भी मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी सीमित संख्या और ज्यादा ऑपरेटिंग लागत के कारण अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. इसी को ध्यान में रखकर DRDO रडार सिस्टम का एयरोस्टैट-आधारित नेटवर्क विकसित कर रहा है. ये एयरशिप या ऊंचाई पर बंधे गुब्बारे होते हैं जो रडार और कम्युनिकेशन पेलोड को 5 किमी तक की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं. इससे  रेडियो लाइन ऑफ साइट बढ़ जाती है और 80-120 किमी तक कम ऊंचाई पर कवरेज मिलता है. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि DRDO ने ऐसे सिस्टम का परीक्षण कर लिया है. इसकी खासियत ये है कि इन्हें तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. इस तरह के सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती. सबसे बड़ी बात ये कि एयरोस्टैट-आधारित नेटवर्क को तैनात करके इंसानों वाले एयरक्राफ्ट को उड़ाने की तुलना में बहुत कम खर्च में लंबे समय तक निगरानी की जा सकती है. 

अमेरिका-इजरायल इस्तेमाल करते हैं ये तकनीक

इजरायली यरोस्पेस इंडस्ट्री ने पहले ही ELM-2083A एयरोस्टैट अर्ली वॉर्निंग रडार को तैनात कर दिया है. यह 15,000 फीट की ऊंचाई पर काम कर सकता है और सैकड़ों किलोमीटर तक 360-डिग्री कवरेज दे सकता है. अमेरिका भी लगातार निगरानी के लिए टेथर्ड एयरोस्टैट रडार सिस्टम (TARS) का इस्तेमाल करता है. ये नए सिस्टम असरदार साबित हो रहे हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट के उलट, एयरोस्टैट लगातार निगरानी करते हैं. इससे घात लगाकर हमला करने वाले हथियारों का भी पता लगाया जा सकता है. आने वाले समय में भारत भी AWACS और ड्रोन के साथ एयरोस्टैट सिस्टम को जोड़कर एक मजबूत और कई परतों वाला अर्ली वॉर्निंग नेटवर्क बना सकता है. ऐसा करना आधुनिक हवाई खतरों के खिलाफ एयर डिफेंस को मजबूत बना सकता है. इस तकनीक को सफलतापूर्वक ऑपरेशनल करने से न सिर्फ रक्षात्मक बल्कि हमलावर क्षमता भी मजबूत होगी.

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