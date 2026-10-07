मानसिक बीमारी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मेंटल हेल्थ- जानिये खुश रखना क्यों जरूरी

भारत में मानसिक स्वास्थ्य का न बीमारी-केंद्रित होना चाहिए और न ही केवल खुशी. जरूरत एक स्वास्थ्य एजेंडे की है जो मानसिक पीड़ा को बिना कलंक के स्वीकार करे, डिसऑर्डर को गंभीरता से ले और यह भी पूछे कि क्या लोग वास्तव में अच्छी तरह जीवन जी पा रहे हैं.

डॉ. राजेश. के. पिलानिया | दुनिया भर में हर साल 10 अक्टूबर को 'मेंटल हेल्थ डे' मनाया जाता है. मेंटल हेल्थ को लेकर हालांकि अभी भी ढेरों कन्फ्यूजन है. 'वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2026' पर मानसिक स्वास्थ्य को सही तरीके से समझना, इसके बारे में सही सोच बनाना और इसे सही तरीके से हैंडल करना जरूरी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, मेंटल हेल्थ ऐसी मानसिक खुशहाली की स्थिति है जो व्यक्ति को लाइफ के स्ट्रेससे निपटने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, सीखने, अच्छी तरह काम करने में सक्षम बनाती है. इस पर व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक और सामाजिक-व्यवस्थागत कारकों का भी असर पड़ता है. भारत जैसे देश में यह समझ खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग अक्सर मदद तभी लेते हैं जब स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है.

मेंटल हेल्थ और मेंटल बीमारी एक नहीं

मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी एक ही चीज नहीं हैं. WHO के मुताबिक, मेंटल हेल्थ सोच, फीलिंग या बिहेवियर में चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण बदलाव है जो व्यक्ति के लिए गंभीर परेशानी या कामकाज में बाधा पैदा कर सकता है. मानसिक बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति भी खुशहाल और प्रेमपूर्ण जीवन जी सकता है. वहीं, किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी न होने के बावजूद खालीपन, अकेलापन या अपने जीवन से असंतुष्टि महसूस हो सकती है. मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री प्रोफेसर कोरी कीज ने मानसिक बीमारी और सकारात्मक मेंटल हेल्थ को एक ही पैमाने के दो छोर नहीं, बल्कि अलग-अलग आयाम बताया है. यह मॉडल दो गलत धारणाओं से बचाता है, पहली कि थेरेपी अपने आप आपको खुशी देगी और दूसरी कि सकारात्मक सोच थेरेपी की जगह ले सकती है.

खुशी कहां फिट होती है?

खुशी की अवधारणा भी मेंटल हेल्थ का अहम हिस्सा है. हर समय मुस्कुराते रहने और वास्तविक खुशहाली में काफी फर्क है. OECD 2025 की गाइडलाइंस के मुताबिक, व्यक्तिपरक खुशहाली में जीवन की गुणवत्ता का खुद किया गया आकलन, सकारात्मक और नकारात्मक भावनात्मक, अवस्थाएं और जीवन में अर्थ या उद्देश्य होने की भावना शामिल हैं. आम बातचीत में इन सभी अनुभवों को 'Happiness' यानी 'खुशी' कहा जाता है, लेकिन नीतियों और संस्थागत स्तर पर इनके अलग-अलग पहलुओं को समझना भी बेहद जरूरी है.

भारत में मेंटल हेल्थ बड़ी चुनौती है. साल 2015-16 के नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक, 10.6% वयस्क मानसिक विकार से प्रभावित थे और मेंटल डिसऑर्डर के इलाज का अंतर 70 से 90% के बीच था. 'NIMHANS' ने इन रुझानों पर नए और समकालीन आंकड़े जुटाने के लिए अगला 'National Mental Health Survey' यानी NMHS-2 तैयार किया है, जिसे 'वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे' पर 10 अक्तूबर को जारी किया जाएगा.

भारत में मेंटल हेल्थ को लेकर क्या-क्या चुनौतियां?

मेंटल हेल्थ को दो आयामों में देखने से भारत के लिए व्यापक रणनीति सामने आती है. एक तरफ शुरुआती पहचान, विशेषज्ञ मदद, इलाज की Affordability, भेदभाव खत्म करना, क्राइसिस मैनेजमेंट और प्रमाण-आधारित उपचार के जरिए मानसिक पीड़ा को कम करना जरूरी है. दूसरी तरफ रिश्तों, जीवन के अर्थ, सकारात्मक गतिविधियों, काम और शिक्षा के जरिए सकारात्मक मानसिक हेल्थ को बढ़ावा देना भी उतना ही जरूरी है.

'द इंडियन प्रैक्टिस ऑफ हैप्पीनेस' से सीखें

इस संदर्भ में भारत में खुशी पर किए गए कार्य से भी सीख ली जा सकती है. 'भारत के हैप्पीनेस प्रोफेसर' राजेश के. पिलानिया की 'The Indian Practice of Happiness' रिपोर्ट 100 साल से अधिक उम्र के भारतीयों के इंटरव्यू पर आधारित है. इसमें सहायक रिश्ते, 'Happy Mind', फिजिकल हेल्थ, जीवन का आनंद, आध्यात्मिकता या एकत्व, उपलब्धि और 'गिविंग टू अदर्स' जैसे विषयों को एक व्यावहारिक ढांचे में रखा गया है. हालांकि, इसे चिकित्सकीय दृष्टिकोण का ढांचा या कारण-परिणाम का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए. यह पॉजिटिव मेंटल हेल्थ और क्लिनिकल साइंस के बीच सांस्कृतिक रूप से समझने योग्य संवाद का माध्यम है.

अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग तरीके

हर शख्स की जरूरत अलग होती है. चिंता से जूझ रहे व्यक्ति से केवल आभारी रहने की बात कहना और विशेषज्ञ मदद लेने से दूर करना उचित नहीं है. वहीं, किसी मानसिक बीमारी से जूझ नहीं रहे छात्र के लिए बेहतर नींद, अच्छी दोस्ती, अपनापन और जीवन में अर्थ की भावना अधिक उपयोगी हो सकती है. इसी तरह, अगर सरकार केवल 'Psychiatric Beds' की संख्या गिने, लेकिन नागरिकों की खुशहाली, जीवन के अर्थ या सामाजिक सहयोग के बारे में न पूछे तो तस्वीर अधूरी रहेगी.

भारत में मानसिक स्वास्थ्य का लक्ष्य न केवल बीमारी-केंद्रित होना चाहिए और न ही केवल खुशी-केंद्रित. जरूरत एक व्यापक स्वास्थ्य एजेंडे की है जो मानसिक पीड़ा को बिना कलंक के स्वीकार करे, डिसऑर्डर को गंभीरता से ले और यह भी पूछे कि क्या लोग वास्तव में अच्छी तरह जीवन जी पा रहे हैं. मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पीड़ा को कम करने में मदद करती हैं, जबकि सामाजिक नीतियों को लोगों को काम करने, जुड़ने और जीवन में अर्थ तलाशने का अवसर देना चाहिए.

यह सोच सिर्फ 'Be Positive' कहने से कहीं आगे जाती है. संस्थानों को अनावश्यक नुकसान कम करने, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और सुरक्षित वातावरण बनाने के साथ यह सवाल भी पूछना चाहिए, 'क्या लोगों की जिंदगी अच्छी चल रही है?' मानसिक स्वास्थ्य दिवस का संदेश केवल कम लक्षण या मुस्कान नहीं, बल्कि ऐसे अधिक लोग होने का होना चाहिए जो तनाव से निपट सकें, योगदान दे सकें, जुड़ सकें, अपने जीवन को मतलब दे सकें और संभव हो तो खुशहाल जीवन जी सकें.



लेखक मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गुड़गांव में स्ट्रेटेजी के प्रोफेसर हैं. वह भारत के 'हैप्पीनेस प्रोफेसर' के नाम से मशहूर हैं और उनका लेटेस्ट वर्क 'द इंडियन प्रैक्टिस ऑफ हैप्पीनेस' को लेकर है.