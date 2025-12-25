कुलदीप सेंगर की सजा पर सवाल: ताकत का न्यायिक खेल

न्याय केवल तब नहीं मरता जब अदालत गलत फ़ैसला देती है बल्कि तब भी मरता है जब व्यवस्था ताक़त को सच पर हावी होने देती है. कुलदीप सिंह सेंगर का मामला इस सच्चाई की दर्दनाक मिसाल है कि कैसे प्रभाव, देरी और संस्थागत लापरवाही मिलकर न्याय की आत्मा को खोखला कर देती हैं.

यह सिर्फ़ एक नाबालिग के साथ हुआ अपराध नहीं था. यह पूरे न्याय तंत्र पर हुआ अपराध था. ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीबीआई ने निष्पक्ष जांच नहीं की. यह कोई मामूली टिप्पणी नहीं, बल्कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी पर गंभीर आरोप है. जांच में लंबी देरी हुई, जुड़े हुए मामलों को हल्के में लिया गया और चार्जशीट दाख़िल करने में वर्षों लगा दिए गए. ऐसी हर देरी ने आरोपी को मज़बूत किया और पीड़िता को तोड़ दिया.

जब जांच विफल होती है, अदालतें भी एक असहज स्थिति में फंस जाती हैं जहां उन्हें अधूरे तथ्यों और प्रक्रियागत कमियों के आधार पर फ़ैसला देना पड़ता है, न कि सच्चाई के आधार पर. 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सज़ा निलंबित कर दी, यह कहते हुए कि वह सात साल से ज़्यादा जेल में रह चुका है जो 2019 से पहले के पॉक्सो क़ानून के तहत न्यूनतम सज़ा से अधिक है. तकनीकी रूप से यह फ़ैसला भले वैध हो, लेकिन यह एक चुभता सवाल छोड़ जाता है:

क्या न्याय अब अपराध की गंभीरता और अपराधी के आचरण से परे सिर्फ़ “जेल में बीते वर्षों” का गणित रह गया है?

न्याय कोई स्टॉपवॉच नहीं है

अदालतें प्रक्रिया की नहीं, न्याय की संरक्षक हैं. जब तकनीकी औपचारिकताएँ पीड़ित की सच्चाई पर हावी हो जाती हैं, तो क़ानून संवेदनहीन होकर नैतिक आधार खो देता है. जो न्यायपालिका केवल प्रतिक्रिया देती है, वह समाज की रक्षा नहीं कर सकती; उसे सत्य की सक्रिय रूप से रक्षा करनी होगी.

जहां जांच स्पष्ट रूप से पक्षपाती, लापरवाह या समझौता की हुई लगे, जैसा कि इस मामले में अदालत ने स्वयं माना है. वहां अदालतों को दोबारा जांच का आदेश देने से हिचकना नहीं चाहिए. न्यायिक संयम का अर्थ न्यायिक आत्मसमर्पण नहीं हो सकता. अदालतों के पास निहित शक्तियाँ इसलिए हैं कि वे तब हस्तक्षेप करें जब बाकी संस्थाएँ असफल हो जाएँ.

समान रूप से आवश्यक है. जवाबदेही. जिन अधिकारियों की लापरवाही से प्रभावशाली आरोपी लाभ पाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए. यह मात्र पेशेवर गलती नहीं, बल्कि अदालत और जनता दोनों के विश्वास का अपमान है. जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, बेकाबू ताक़तें न्याय को खेल बनाकर रखेंगी.

हमें यह भी स्वीकारना होगा कि अपराध के बाद आरोपी का आचरण भी न्याय प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है. पछतावे की कमी, पीड़ित या गवाहों को डराना, या क़ानूनी आदेशों की अवहेलना है. ये सब केवल उसका चरित्र नहीं, समाज के लिए उसके ख़तरे का पैमाना भी हैं. ज़मानत या सज़ा निलंबन को अपराधी के नैतिक आचरण से अलग नहीं देखा जा सकता. जब अदालतें इस पहलू को नज़रअंदाज़ करती हैं, न्याय अपनी आत्मा खो देता है.

अगर ताक़तवर अपराधी देरी, ख़राब जांच और क़ानूनी तकनीकी कारणों के बूते आज़ाद घूम सकते हैं तो अदालतें न्याय का मंदिर नहीं रह जाएंगी, बल्कि प्रभावशालियों की शरणस्थली बन जाएंगी.

कुलदीप सेंगर मामला एक व्यक्ति का नहीं, एक चेतावनी का मामला है. चेतावनी कि यदि अदालतें जांच एजेंसियों से ईमानदारी की मांग नहीं करेंगी, यदि प्रभाव के अनुचित लाभ को नहीं रोका जाएगा और पीड़ित को न्याय के केंद्र में नहीं रखा जाएगा तो क़ानून का राज धीरे-धीरे धराशायी हो जाएगा. बिना शोर के. बिना आवाज़ के और अन्याय के सामने चुप्प सबसे बड़ी विफलता बन जाएगी.



नोट-यह लेख एडवोकेट राकेश कुमार सिंह, सीनियर मैनेजिंग पार्टनर, इंटरनेशनल लॉ फर्म RKS ASSOCIATE द्वारा लिखा गया और उनका निजी विचार है. डीएनए यह लेख केवल इस लेख को केवल छाप रहा है. डीएनए हिंदी का इस लेख से कोई लेना-देना नहीं है.