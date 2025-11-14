FacebookTwitterYoutubeInstagram
Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार चुनाव में NDA या INDIA गठबंधन... कौन जीतेगा? सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू

बिहार चुनाव के नतीजों का सभी को इंतज़ार है. बिहार की 243 सीटों के नतीजे आज आ रहे हैं. बिहार चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना आज, शुक्रवार (14 नवंबर 2025) को हो रही है. बिहार चुनाव के लिए मतगणना 14 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 14, 2025, 08:12 AM IST

Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार चुनाव में NDA या INDIA गठबंधन... कौन जीतेगा? सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू

Bihar Election Results 2025 ECI LIVE Updates:

Bihar Election Results 2025 ECI LIVE Updates: बिहार की राजनीति में अहम दिन आ गया है. आज यानी 14 नवंबर को 2025 के बिहार चुनाव की मतगणना तय करेगी कि नीतीश कुमार पांचवीं बार सत्ता में आएंगे या ऐतिहासिक बदलाव होगा. तेजस्वी यादव (RJD) के नेतृत्व वाला INDIA महागठबंधन, NDA (BJP, JDU और अन्य) को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रहा है.

आपको बता दें कि बिहार में दो चरणों के मतदान में रिकॉर्ड 67.13 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, जो स्पष्ट संदेश देता है कि जनता इस बार बेहद सतर्क है. 7.45 करोड़ मतदाताओं ने 2,616 उम्मीदवारों के भाग्य को ईवीएम में बंद कर दिया है. छत्तीस मतगणना केंद्र, दो स्तरीय सुरक्षा, 24x7 सीसीटीवी और हजारों अधिकारियों की तैनाती इस प्रक्रिया को अभूतपूर्व बनाती है. चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि नतीजों के लिए सिर्फ आधिकारिक पोर्टल का ही पालन किया जाए.

बिहार में तेजस्वी सरकार या नीतीश सरकार?
67.13 प्रतिशत मतदान दर्शाता है कि बिहार के मतदाता बदलते माहौल के प्रति कितने संवेदनशील हैं. दो चरणों में हुए मतदान ने 243 सीटों का भाग्य तय कर दिया है. मतदाताओं का कहना है कि इस बार के मुद्दे पिछले चुनावों से अलग थे और लोगों ने सरकार और विपक्ष, दोनों को कड़ी परीक्षा में डाल दिया है.

चुनाव आयोग ने 38 जिलों में 46 मतगणना केंद्र बनाए हैं. हर केंद्र पर दो-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. आंतरिक सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और बाहरी सुरक्षा राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी. हर स्ट्रांग रूम में डबल-लॉक सिस्टम है और सीसीटीवी निगरानी 24/7 चालू है.

243 रिटर्निंग ऑफिसर और 243 काउंटिंग ऑब्ज़र्वर पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व करेंगे. कुल 4,372 काउंटिंग टेबल लगाई गई हैं. प्रत्येक टेबल पर एक सुपरवाइज़र, एक सहायक और एक माइक्रो-ऑब्ज़र्वर तैनात होंगे. 18,000 से ज़्यादा काउंटिंग एजेंट इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे.

डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8:00 बजे शुरू होगी और ईवीएम की राउंडवार गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी. प्रत्येक राउंड में, ईवीएम की सील और संख्याओं का मिलान फॉर्म 17सी से किया जाएगा. किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में, वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य होगी. प्रत्येक सीट के लिए पाँच बूथ रैंडमली चुने जाएँगे और उनकी वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम के नतीजों से किया जाएगा.

बाहर से 106 सुरक्षा कंपनियाँ बुलाई गई हैं. पुलिस पूरे राज्य में फ्लैग मार्च कर रही है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मतगणना के दिन कई जिलों के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. अगर किसी भी तरह की अशांति के संकेत मिलते हैं, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

एनडीए में जेडीयू और बीजेपी शामिल हैं, जो 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं  महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी शामिल हैं. तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेज प्रताप और कई अन्य प्रमुख हस्तियां इस चुनाव को और दिलचस्प बना रही हैं. जनता का असली जनादेश 14 नवंबर की सुबह स्पष्ट हो जाएगा.

नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई है, जबकि तेजस्वी यादव के लिए यह खुद को एक बड़े विकल्प के रूप में स्थापित करने का मौका है. एग्जिट पोल में एनडीए को आगे दिखाया गया है, लेकिन विपक्ष ने इन्हें खारिज करते हुए दावा किया है कि एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा.

