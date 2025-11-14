Warsaliganj Election Result 2025 Live: वोटिंग में जहां चली लाठियां वहां से भाजपा की अरुणा देवी 12913 वोटों से आगे, राजद की अनीता पीछे

वारसलीगंज विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भाजपा उम्मीदवार अरुणा देवी 12913 वोटों से आगे चल रही हैं, जबकि राजद उम्मीदवार अनीता 10246 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

वारसलीगंज में भाजपा की अरुणा देवी 12913 वोटों से आगे चल रही हैं, जबकि राजद की अनीता 10246 वोटों के साथ उनसे थोड़ी ही पीछे हैं. वारसलीगंज में अरुणा देवी और अनीता के बीच कांटे की टक्कर है. भाजपा की अरुणा देवी और राजद की अनीता के बीच कड़ी टक्कर है. ताज़ा रुझानों के अनुसार, अरुणा देवी इस सीट से आगे चल रही हैं.



बिहार में मतगणना की प्रगति के साथ, हम चुनाव आयोग से और अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं. अभी तक हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार वारसलीगंज में भाजपा आगे चल रही है और उसकी उम्मीदवार अरुणा देवी को अब तक 7144 वोट मिले हैं. राजद की अनीता फिलहाल 4151 वोटों के साथ पीछे चल रही हैं.

दल उम्मीदवार स्थिति

भाजपा अरुणा देवी अग्रणी

राजद अनीता अनुगामी

आईएनडी राकेश कुमार अनुगामी

जेएसपी उमेश प्रसाद अनुगामी

आईएनडी नयन कुमार अनुगामी

