Kumhrar Vidhan Sabha Election Result 2025: गणित के मास्टरमाइंड का बिहार में गणित फेल, कुम्हरार विधानसभा सीट से केसी सिन्हा चल रहे पीछे

Kumhrar Vidhan Sabha Seat Result 2025: प्रसिद्ध आईआईटी-जेईई गणित के प्रोफेसर और लेखक केसी सिन्हा कुम्हरार निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के संजय कुमार से पीछे चल रहे हैं. गणित के विशेषज्ञ का बिहार चुनाव में गणित फेल हो गया है.

Kumhrar Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार के लाखों बच्‍चे जिनकी गणित पढ़कर बड़े हुए उस केसी सिन्‍हा को प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज का उम्‍मीदवार बनाया है. आइए जानते हैं कि आखिर केसी सिन्‍हा कौन हैं?

पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट पर जन सुराज के केसी सिन्हा का मुकाबला बीजेपी के संजय कुमार और कांग्रेस के इंद्रदीप चंद्रवंशी से है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में हुआ था - 6 नवंबर और 11 नवंबर को और वोटों की गिनती आज 14 नवंबर को जारी है. 243 सदस्यीय सदन के लिए लड़ाई मुख्य रूप से भाजपा और जेडी(यू) के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव की आरजेडी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के बीच रही है.

चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, जन सुराज पार्टी के केसी सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के संजय कुमार से पीछे हैं. केसी सिन्हा को 1094 वोट मिले हैं, यानी 8957 वोट कम, जबकि संजय कुमार 10051 वोटों के साथ आगे हैं, यानी 4958 वोट ज़्यादा. कांग्रेस पार्टी के इंद्रदीप चंद्रवंशी भी वोटों की गिनती में पीछे चल रहे हैं.

केसी सिन्हा कौन हैं?

बिहार के कैमूर ज़िले के बेउर गांव में 1954 में जन्मे केसी सिन्हा ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने ज़िले की राज्य बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहे. इसके बाद उन्होंने पटना में उच्च शिक्षा प्राप्त की. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में असफल होने के बाद, सिन्हा बिहार में ही रहे और शिक्षण को अपना करियर चुना. सिन्हा के करियर में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति (तदर्थ) के रूप में कार्य करना शामिल है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभाला और 2021 से 2024 तक चार अन्य विश्वविद्यालयों की अतिरिक्त ज़िम्मेदारियों का प्रबंधन किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से