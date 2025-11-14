Patna Election Results 2025 Live Updates: पटना साहिब और फुलवारी में बीजेपी फिर आगे, राम कृपाल यादव राजद से काफी पीछे

पटना साहिब सीट पर शाश्वत शेखर एक बार फिर बीजेपी के रत्नेश कुशवाहा से 4,443 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना शुरू हो गई है. पटना जिले की 14 विधानसभा सीटें बख्तियारपुर, बांकीपुर, बाढ़, बिक्रम, दानापुर, दीघा, फतुहा, कुम्हरार, मनेर, मसौढ़ी, मोकामा, पालीगंज, पटना साहिब और फुलवारी हैं. पटना जिले में मैदान में कुछ प्रमुख उम्मीदवार दानापुर से राम कृपाल यादव (भाजपा), मोकामा से अनंत सिंह (जेडीयू) और पटना साहिब से शशांत शेखर (कांग्रेस) हैं.

पटना साहिब सीट पर शाश्वत शेखर एक बार फिर बीजेपी के रत्नेश कुशवाहा से 4,443 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

पटना चुनाव लाइव मतगणना अपडेट: भाजपा के श्याम रजक ने एक बार फिर सीपीआई (एमएल) (एल) उम्मीदवार गोपाल रविदास पर 700 से ज़्यादा वोटों से बढ़त बना ली है. पहले वह कांटे की टक्कर में पीछे चल रहे थे.





पटना चुनाव मतगणना लाइव अपडेट: जेडीयू के अनंत सिंह ने 7,993 वोटों की बढ़त बना ली है. वह 22,345 वोटों से आगे चल रहे हैं.

पटना जिले में कुल 48,30,135 मतदाता हैं. 14 निर्वाचन क्षेत्रों में, दीघा में सबसे अधिक 4,57,657 मतदाता हैं, उसके बाद कुम्हरार में 4,31,041 और पटना साहिब में 3,89,512 मतदाता हैं. पटना जिले के अन्य प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में बांकीपुर, दानापुर और फुलवारी (सुरक्षित) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 3 लाख से अधिक मतदाता हैं. मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, मनेर, मसौढ़ी (सुरक्षित), पालीगंज और बिक्रम जिले की अन्य सीटें हैं. जिले में 59.02 प्रतिशत मतदान हुआ. सबसे अधिक 69.49 प्रतिशत मतदान बिक्रम में और सबसे कम कुम्हरार (40.17%) में हुआ.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से



