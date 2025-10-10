चुनाव से पहले दरभंगा सीट पर PK ने खेला बड़ा दांव, पूर्व IPS आरके मिश्रा को दिया टिकट 

3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस
Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं
Rashifal 11 October 2025: सेहत, व्यापार और करियर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
रूखी-बेजान त्वचा फिर से करने लगेगी ग्लो, बस रात में सोने से पहले अपना लें ये Skin Care Routine
नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना डाला 280 करोड़ का कारोबार
Relationships Tips: 5 बातें, जो दूसरों से छिपाकर रखने में है भलाई, वरना रिश्ते में आ सकता है 'भूचाल'
Dhanteras Ke Upay: धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी
Donald Trump को नोबेल न मिलने पर तिलमिलाया अमेरिका, शांति पुरस्कार को लेकर कही ये बात
चुनाव से पहले दरभंगा सीट पर PK ने खेला बड़ा दांव, पूर्व IPS आरके मिश्रा को दिया टिकट
Relationship Tips: अपना ली ये आदतें तो शादीशुदा जिंदगी में कभी नहीं आएगी दरार, पति पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार
बिहार चुनाव 2025
पीके की जन सुराज पार्टी ने गुरुवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के तहत भागलपुर दंगे से सुर्खियों में आए पूर्व आईपीएस अफसर आरके मिश्रा को दरभंगा से पार्टी का टिकट देकर पूरे बिहार को सकते में डाल दिया है.
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने गुरुवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर भाजपा-जदयू समेत तमाम दलों को सकते में डाल दिया है. सूची में एक गणितज्ञ, प्रख्यात पुलिस अधिकारी और शिक्षाविदों के नाम शामिल होना, स्वतः पार्टी की रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है, जो पारंपरिक पार्टियों के विपरीत है जो जाति, धर्म और वंशवाद पर टिकी रही हैं.
ध्यान रहे कि बिहार में नवंबर में दो चरणों में 243 सीटों पर चुनाव होने हैं. ऐसे में जिस तरह पीके ने जन कल्याण और स्वच्छ शासन पर ज़ोर दिया, वो यह भी बता देता है कि न केवल बिहार चुनाव मजेदार होने वाला है. बल्कि इस चुनावों में हमें ऐसा बहुत कुछ दिखेगा जो इस बात की तस्दीक कर देता है कि बिहार की जनता एक 'नए बिहार' की साक्षी बनने वाली है.
बात पीके की पार्टी की तरफ से जारी पहली लिस्ट की हुई है. तो इस लिस्ट में जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो है पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आरके मिश्रा का. बता दें कि पीके ने आरके मिश्रा को दरभंगा से पार्टी का टिकट दिया है.
अपने कार्यकाल में कैसी छवि रखते थे आर के मिश्रा
आरके मिश्रा के विषय में जो जानकारी बाहर आई है उसपर यदि यकीन करें तो पुलिस डिपार्टमेंट में दशकों का अनुभव रखने वाले मिश्रा अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं. जिक्र यदि बिहार पुलिस के होमगार्ड DGP के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके मिश्रा का हो तो उन्हें 1989 के भागलपुर दंगों को सकुशल नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है.
बता दें कि भागलपुर दंगा लगभग दो महीने तक चला था, जिसमें भीड़ ने 250 से अधिक गांवों में आग लगा दी थी और पूर्वी जिले में सामूहिक नरसंहार किया गया था. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, इन दंगों में लगभग 1,000 लोगों की मृत्यु हुई थी.
एक्सपर्ट्समानते हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी. ऐसे विकट समय में मिश्रा ने दंगा को रोकने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई थी.
चूंकि अब मिश्रा नेता बन ही गए हैं. तो यह बता देना भी आवश्यक हे कि उनका जन सुराज पार्टी से जुड़ाव इस पार्टी के शुरुआती दिनों से रहा है. पूर्व में तमाम मौके आए हैं जब मिश्रा ने प्रशांत किशोर को 'बदलाव की राजनीति' के चेहरे के रूप में वर्णित किया था.