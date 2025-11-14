Mahua Election Result 2025 Live Updates: तेज प्रताप यादव लोजपा, राजद और एआईएमआईएम से पीछे, चौथे स्थान पर चल रहे 

तेज प्रताप यादव 8,000 से ज़्यादा वोटों से चौथे स्थान पर हैं. लोजपा उम्मीदवार को 10,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि जेजेपी संस्थापक को सिर्फ़ 1,500 वोट मिले हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज 14 नवंबर को घोषित हो रहे हैं. राजद से निष्कासित नेता और पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. जनशक्ति जनता दल (JJD) के संस्थापक ने महुआ से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुने गए थे. लेकिन फिलहाल वह पीछे चल रहे हैं.

तेज प्रताप का मुकाबला राजद उम्मीदवार और निवर्तमान विधायक मुकेश कुमार रौशन और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संजय कुमार से होगा. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और जन सुराज पार्टी (जेएसपी) ने कई हफ्तों तक प्रचार अभियान तेज किया.

