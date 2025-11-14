Bihar Elections 2025 में Chirag Paswan साबित हुए Hit, किया आलोचकों को चारो खाने चित्त!

चिराग पासवान के नेतृत्व वाली LJP (रामविलास) बिहार की राजनीति में ज़ोरदार वापसी करते हुए 22 सीटों पर आगे चल रही है. पार्टी का यह प्रदर्शन राज्य चुनाव में अब तक का उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जिससे एनडीए गठबंधन में उसकी स्थिति मज़बूत हुई है.

बिहार विधानसभा चुनावों के जैसे चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं, सारा देश हैरान है. ऐसे में अगर मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान कमाल कर दें तो फिर हैरत कैसी. बिहार विधानसभा चुनावों के बैकड्रॉप में चिराग सबसे अप्रत्याशित चर्चा बटोरने वाले व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, बिहार में चिराग ने सभी दलों को एक ऐसा राजनीतिक झटका दिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो.

ध्यान रहे कि 2020 में एक सीट से शुरू होकर, 14 नवंबर 2025 को 22 सीटों पर बढ़त बनाने वाली चिराग की लोजपा (रालोद) ने तमाम कयासों को धराशाही कर दिया है और एनडीए के लिए एक शक्तिशाली पार्टी बन गई है.

भाजपा और जदयू के साथ एनडीए के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ रही लोजपा (रालोद) का प्रदर्शन राज्य चुनाव में अब तक का सबसे मज़बूत प्रदर्शन है.

पार्टी की बढ़त ने न केवल सत्तारूढ़ गठबंधन में जोश भर दिया है, बल्कि पटना में सत्ता की पटकथा भी लिख दी है, जिससे हर पार्टी, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन, अपने राजनीतिक गणित को नए सिरे से तय करने पर मजबूर हो गई है.

बताते चलें कि एनडीए के सीट बंटवारे के तहत लोजपा (रालोद) को 29 सीटें आवंटित की गई थीं, जिसके बाद कई सहयोगी ऐसे थे जिनके खेमों में बेचैनी पैदा हो गई थी.

आज पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है वो न केवल इस आवंटन को सही ठहराता है. बल्कि इस बात की पुष्टि भी कर देता है कि कहीं न कहीं चिराग पासवान भाजपा और एनडीए के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए हैं.

बता दें कि 243 सदस्यीय विधानसभा के रुझानों में एनडीए ने कुल मिलाकर 190 सीटें पार कर ली हैं.

गौरतलब है कि 2020 में, चिराग ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था और 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. मगर तब उन्हें केवल एक पर जीत हासिल की. ​​तब कहा तो यहां तक गया था कि चिराग का मैदान में आना जेडी(यू) के वोट शेयर में कटौती करेगा.

ज्ञात हो कि इस बार, एलजेपी (आरवी) कोई वोट कटवा की भूमिका नहीं निभा रही है. यह अपने पिछले रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और एक महत्वपूर्ण एनडीए सहयोगी के रूप में उभर रही है.

एक स्टार के रूप में उभरे हैं चिराग पासवान

एक दौर था जब राम विलास पासवान की मौत के बाद पार्टी को अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ा. ये वक़्त एक नेता के रूप में चिराग पासवान के लिए मुसीबतों से भरा था.

फिर अपने चाचा पशुपति नाथ पारस से अलगाव के बाद, चिराग ने धीरे-धीरे अपनी राजनीतिक ज़मीन फिर से बनाई. 2024 के लोकसभा चुनाव तक, वह एनडीए में वापस आ गए, एक संसदीय सीट जीतकर मोदी मंत्रिमंडल में तीसरे कार्यकाल में शामिल हो गए.

अब 43 वर्षीय चिराग ने बार-बार कहा है कि 2020 में उन्हें भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई समस्या नहीं थी, केवल नीतीश कुमार से थी.

लेकिन मौजूदा चुनाव प्रचार में, उन्होंने उस टकराव को फिर से उठाने से परहेज किया, यहां तक कि यह संकेत भी दिया कि वह '2030 तक' राज्य की राजनीति में जाने पर विचार कर सकते हैं.

कहां कहां है लोजपा (रालोद) का जलवा बरकरार

चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार, लोजपा (रालोद) के उम्मीदवार उत्तर, मध्य और दक्षिण बिहार में आगे चल रहे हैं, जिनमें सुगौली, गोविंदगंज, बेलसंड, बहादुरगंज, कस्बा, बलरामपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, बोचहां, दरौली, गरखा, महुआ, बखरी, परबत्ता, नाथनगर, फतुहा, डेहरी, ओबरा, शेरघाटी, बोधगया, रजौली और गोविंदपुर जैसे निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं:

यदि रुझान बने रहते हैं, तो यह पार्टी के पिछले विधानसभा चुनाव में एक मामूली ताकत से एक स्थिर वोट आधार वाले एनडीए के एक मजबूत सहयोगी के रूप में उभरने का संकेत हो सकता है.