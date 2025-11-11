Bihar polls: अपराधी हों या करोड़पति उम्मीदवार, दूसरा चरण बता रहा अद्भुत है बिहार 

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 415 उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें 341 पर गंभीर आरोप हैं, जबकि 528 उम्मीदवार या 41 प्रतिशत ने केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है.

दूसरे चरण के मतदान के साथ बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है. ऐसे में ये बात हैरान करने वाली है कि चुनावी मैदान में उतरे एक-तिहाई उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि लगभग आधे उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जिससे बिहार विधानसभा चुनावों में धनबल और बाहुबल का खतरनाक मिश्रण उजागर होता हुआ नजर आया.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) से प्राप्त आंकड़ों पर यकीन करें तो, 415 उम्मीदवारों (32 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.

इनमें से 341 (26 प्रतिशत) पर हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों जैसे गंभीर आरोप हैं.

आंकड़ों से पता चला है कि जिन 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, उनमें से 73 सीटें (60 प्रतिशत) संवेदनशील मानी जाती हैं, और प्रत्येक सीट पर तीन या उससे अधिक उम्मीदवार गंभीर मामलों में आरोपी हैं.

वित्तीय खुलासे से पता चला है कि 43 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति 3.44 करोड़ रुपये है.

आंकड़ों में रोचक यह कि सबसे अमीर और सबसे गरीब उम्मीदवारों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है. पीरपैंती से बहुजन समाज पार्टी के सुशील चौधरी ने शून्य संपत्ति घोषित की है, जबकि वजीरगंज से मूल निवासी समाज पार्टी के सुरेश राजवंशी ने मात्र 1,000 रुपये की संपत्ति बताई है.

दूसरी ओर, लौरिया से विकासशील इंसान पार्टी के रण कौशल प्रताप सिंह ने 368 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, इसके बाद गुरुआ से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नीतीश कुमार ने 250 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है.

शिक्षा के मामले में, 627 उम्मीदवार (48 प्रतिशत) स्नातक या उससे ऊपर हैं, जबकि 528 (41 प्रतिशत) ने केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है. नौ उम्मीदवार निरक्षर हैं, 117 बमुश्किल साक्षर हैं, और 15 के पास डिप्लोमा है.

आयु वर्ग के अनुसार, 52 प्रतिशत 40 से 60 वर्ष के बीच के हैं, 34 प्रतिशत 25 से 40 वर्ष के बीच के हैं, और 13 प्रतिशत 61-80 आयु वर्ग के हैं. 25 साल के सबसे युवा उम्मीदवारों में कांग्रेस के नवीन कुमार (बथनाहा), आम आदमी पार्टी के मुंतजिर आलम (अमौर), निर्दलीय रविरंजन (पिपरा) और शंभू (सुपौल), सुशील राज (बाजपट्टी) और नेहा (औरंगाबाद) शामिल हैं.

आंकड़ें यह भी बता रहे हैं कि धमदाहा से राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के 88 वर्षीय भगवान मारिया सबसे उम्रदराज हैं, उनके बाद बलरामपुर से 87 वर्षीय हाजी शफीउल हैं.