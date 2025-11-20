बिहार में हार के बाद पहली बार सामने आए तेजस्वी, नीतीश कुमार और नई सरकार के लिए कहा ऐसा...

तेजस्वी यादव, जो बिहार में महागठबंधन की हार के बाद से ही चुप्पी साधे बैठे थे, ने नीतीश कुमार को 10वीं बार शपथ लेने पर बधाई पोस्ट की है और तमाम ऐसी बातें की हैं जिसे एनडीए और नीतीश कुमार को सुनना चाहिए.

बिहार में अपनी शर्मनाक हार के बाद पहली बार तेजस्वी यादव सामने आए हैं और उन्होंने JD(U) चीफ नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है. RJD नेता ने यह भी उम्मीद जताई कि नई सरकार चुनाव प्रचार के दौरान किए गए अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी. बता दें कि बिहार चुनावों में महागठबंधन को सिर्फ़ 35 सीटें पर संतोष करना पड़ा था, जबकि NDA ने 243 में से 202 सीटें जीतकर मज़बूत वापसी की.

X पर किये गए अपने ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा कि, 'आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई. बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली.'

उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि नई सरकार ज़िम्मेदार लोगों की उम्मीदों और उम्मीदों पर खरी उतरेगी, अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी, और बिहार के लोगों की ज़िंदगी में अच्छे और अच्छे बदलाव लाएगी.'

आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।



बिहार में नीतीश 10.0 का जलवा कायम

गुरुवार को, 74 साल के नीतीश कुमार ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में NDA को भारी जीत दिलाने के कुछ दिनों बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ली.

BJP नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उनके डिप्टी के तौर पर शपथ ली. इन तीनों के अलावा, 24 मंत्रियों को गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत BJP और NDA के बड़े नेताओं की मौजूदगी में पद की शपथ दिलाई.

ध्यान रहे कि NDA ने 243 में से 202 सीटें जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल की, 2010 में 206 सीटों की जीत के बाद यह दूसरी बार था जब उसने 200 सीटों का आंकड़ा पार किया. महागठबंधन सिर्फ़ 35 सीटें ही जीत पाई.

NDA की गिनती में BJP को 89, JD(U) को 85, LJP (रामविलास) को 19, HAMS को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटें मिलीं. विपक्ष में, RJD ने 25 सीटें, कांग्रेस को छह, CPI(ML)(L) को दो, IIP को एक और CPI(M) को एक सीट मिली. AIMIM को पांच सीटें मिलीं, जबकि BSP को एक सीट मिली.