JNU छात्रसंघ चुनाव 2025 का रिजल्ट जारी, लेफ्ट ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की, अदिति मिश्रा अध्यक्ष, के गोपिका उपाध्यक्ष, सुनील यादव सेक्रेटरी और दानिश अली जॉइंट सेक्रेटरी चुने गए

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Elections : इसलिए लखीसराय में जनता के निशाने पर आए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा...

बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद समर्थित 'गुंडों' पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया, वहीं ग्रामीणों ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन अधूरे वादों और नागरिक उपेक्षा के प्रति निराशा को दर्शाता है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 06, 2025, 07:07 PM IST

Bihar Elections : इसलिए लखीसराय में जनता के निशाने पर आए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा...
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर लखीसराय में मतदान के दिन हमला हुआ, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने उनके वाहन पर पत्थर, गोबर और चप्पलें फेंकी. सिन्हा का आरोप था कि राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं ने इस हमले की साजिश रची, लेकिन पुलिस सूत्रों और स्थानीय रिपोर्टों से पता चलता है कि यह झड़प मुख्य रूप से खराब सड़कों और लंबे समय से चली आ रही नागरिक उपेक्षा से जनता की नाराजगी के कारण हुई थी.

बता दें कि लखीसराय से फिर से चुनाव लड़ रहे तीन बार के विधायक सिन्हा, खोरियारी गांव  का दौरा कर रहे थे, जब उनके काफिले को नारे लगा रहे और सड़क जाम कर रहे निवासियों ने घेर लिया.

घटनास्थल के दृश्यों में ग्रामीणों को 'मुर्दाबाद' के नारे लगाते और काफिले को आगे जाने से रोकते हुए देखा जा सकता है. घटना के बाद गुस्से में सिन्हा ने कहा, 'बिहार में एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आ रही है. हम उनकी छाती पर बुलडोजर चलाएंगे.'

उन्होंने राजद समर्थकों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया और दावा किया कि उनके पोलिंग एजेंटों को खोरियारी के बूथ 404 और 405 से बाहर निकाल दिया गया. उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'ये राजद के गुंडे हैं. उन्होंने लोगों को वोट नहीं डालने दिया.'

हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन स्वतःस्फूर्त और स्थानीय प्रकृति का प्रतीत होता है. घटनास्थल का दौरा करने वाले डीआईजी राकेश कुमार ने पुष्टि की कि ग्रामीणों ने सिन्हा से सीधे अपनी शिकायतें व्यक्त कीं.

डीआईजी के अनुसार, 'जब सिन्हा गांव आए तो उन्होंने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया. मैंने उनकी गाड़ी देखी, उस पर कीचड़ और गोबर लगा हुआ था. जो भी ज़िम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. एफआईआर दर्ज की जाएगी और मामले की जांच की जाएगी.'

जिला मजिस्ट्रेट मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि दोनों पक्षों, उम्मीदवार और ग्रामीणों, को अपनी बात रखने का अधिकार है. उन्होंने कहा, 'हर उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर सकता है और लोगों को अपनी शिकायतें रखने का अधिकार है. हम शांति सुनिश्चित कर रहे हैं.स्थिति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.'

चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के डीजीपी को कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, 'किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.'

घटना के तुरंत बाद, राजद ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें सिन्हा को इस स्थिति के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया और उन पर एक दशक से जनता की मांगों को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया गया.

पोस्ट में इस बात का जिक्र था कि, 'दस साल तक लगातार गुहार लगाने के बावजूद, विजय सिन्हा ने एक भी सड़क नहीं बनवाई. अब वे उन्हीं गांवों का दौरा कर मतदाताओं का मज़ाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़कें कभी नहीं बनेंगी.

बता दें कि लखीसराय के प्रतापपुर गांव में, सिन्हा के अहंकार के जवाब में नाराज़ मतदाताओं ने 'सड़क नहीं, तो वोट नहीं!' का नारा लगाया.'

