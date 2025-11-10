कैसे दूसरे चरण में बिहार में भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं दलित?

बिहार में दूसरे चरण के लिए, भाजपा ने दलित और महादलित वोटों को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनकी बिहार के मतदाताओं में 18% हिस्सेदारी है. यह समूह 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर काफ़ी प्रभाव रखता है.

बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है. राज्य में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी अपने अंतिम दौर में है. चाहे वो राजद हो या फिर जदयू, दूसरे चरण के मतदान से पहले निर्दलीय समेत तमाम क्षेत्रीय दल इसी प्रयास में हैं कि कैसे वोटर्स को अपने पाले में लाया जाए. इसी क्रम में भाजपा का ध्यान दलित और महादलित वोटों को एकजुट करने में है.

चूंकि संख्या के लिहाज से बिहार में दलितों और महादलितों की कुल संख्या राज्य के मतदाताओं में लगभग 18% है. और ये समूह 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है, इसलिए भाजपा ने इस समूह को रिझाने के भरसक प्रयास किये हैं.

माना जा रहा है कि अगर बिहार में भाजपा को दलितों और महादलितों का साथ मिल गया तो उसे इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता. ध्यान रहे 11 नवंबर से पहले, भाजपा ने अपना अभियान उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे निर्वाचन क्षेत्रों खासकर पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर ज़िलों परकेंद्रित किया है.

ये ज़िले उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गाज़ीपुर, चंदौली, बलिया और सोनभद्र से सटे हैं.

महादलित और पासवान मतदाताओं के सहारे है भाजपा

भाजपा का अनुमान है कि बिहार के मतदाताओं में महादलित लगभग 13% और पासवान मतदाता लगभग 5% हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के अलग चुनाव लड़ने के बाद वोटों का बंटवारा हो गया था.

इस बार, चिराग पासवान एनडीए के पाले में हैं और भाजपा इस बंटवारे को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. भाजपा का अनुमान है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हम पार्टी लगभग 2.5% मुसहर वोट हासिल करने में मदद करेगी, जबकि चिराग पासवान यह सुनिश्चित करेंगे कि लगभग 5% पासवान वोट एनडीए की झोली में आएं.

'बहनजी' फ़ैक्टर भी रहेगा बिहार में एक अहम कारक

भाजपा मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) पर भी कड़ी नज़र रख रही है. मायावती ने शुरुआत में सभी 243 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन कुछ नामांकन रद्द होने के बाद अब केवल 190 उम्मीदवार ही मैदान में हैं.

कैमूर के भभुआ में हाल ही में एक रैली में, मायावती ने रविदास समुदाय, जो एक महत्वपूर्ण दलित उप-समूह है, को एकजुट करने का प्रयास किया.

भाजपा का मानना ​​है कि मायावती की पार्टी रविदास वोटों का 5% तक हासिल कर सकती है. इस विभाजन से अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को ही फ़ायदा होगा.

बताते चलें कि पिछले विधानसभा चुनावों में, बसपा ने 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कुल वोटों का 2.37% हासिल किया था. दिलचस्प ये कि तब बसपा ने एक सीट चैनपुर, जीती थी, जिसके विधायक बाद में जदयू में शामिल हो गए.

पार्टी का पश्चिमी बिहार में, खासकर कैमूर, रोहतास, आरा और बक्सर जैसे ज़िलों में, अपेक्षाकृत मज़बूत आधार है.

उम्मीदवारों के संदर्भ में क्या है एनडीए की रणनीति

दलित समुदाय को आकर्षित करने के लिए, एनडीए ने अनुसूचित जातियों से 39 उम्मीदवार उतारे हैं. एनडीए ने दलित और महादलित उप-समूहों में जातिगत संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश की है, जिससे रविदास, मुसहर, पासी, भुइया, धोबी, डोम, नट, भोगता और कंजड़ समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके.

दूसरे चरण के लिए, भाजपा का मिशन स्पष्ट है. और वो ये है कि उसे 2020 के चुनावों की तरह इस बार भी दलित और महादलित वोटों के बिखराव को रोकना है. बहरहाल देखना दिलचस्प रहगेगा कि भाजपा की यह जटिल सोशल इंजीनियरिंग रंग लाती है और उसे फायदा पहुंचाती है या फिर नहीं.