Chapra Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live Updates:छपरा से भाजपा की छोटी कुमारी 974 वोटों से आगे, राजद के खेसारी लाल यादव पीछे हुए

Chapra Khesari Lal Yadav Election Result 2025 Live Updates: छपरा चुनाव परिणाम 2025 लाइव अपडेट: शुरुआती रुझानों में भाजपा की छोटी कुमारी 974 वोटों के अंतर से आगे, राजद के खेसारी लाल यादव पीछे

Chapra Khesari Lal Yadav Election Result 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई है, और सबकी निगाहें सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट पर टिकी हैं. भोजपुरी सुपरस्टार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की छोटी कुमारी से है.

सामान्य वर्ग की सीट छपरा पिछले एक दशक से भाजपा की विश्वसनीय सीट रही है. डॉ. सीएन गुप्ता ने 2015 और 2020 में पार्टी के लिए पिछले दो चुनाव जीते थे, जहाँ उन्हें 75,710 वोट (45.5 प्रतिशत) मिले थे, जबकि राजद को 68,939 वोट मिले थे.

बिहार की विधान सभा में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. ये सूची राज्य चुनाव आयुक्त/CEO बिहार के दस्तावेज़ों के अनुसार निर्धारित है. हर विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव में कई दल और स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में हैं .कुल मिलाकर आसपास 2,616 उम्मीदवार 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. प्रमुख पार्टियाँ जैसे बीजेपी/एनडीए, राजद/महागठबंधन, जेडीयू, कांग्रेस, AAP (जिसने हाल में कहा कि वह 243 सीटें लड़ रही है), Prashant Kishor का Jan Suraaj और कई स्थानीय व स्वतन्त्र प्रत्याशी अलग-अलग सीटों से चुनावी ताल ठोंकी है.

बिहार चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें “कुंजी (key) यानी बटलग्राउंड” कहा जा रहा है. संक्षेप में, राघोपुर (Tejashwi का गढ़), महुआ (यादव परिवारों का टकराव), और पटनासाहिब (शहरी हुनर और विकास की कसौटी) जैसे विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव में विशेष रूप से महत्वपूर्ण बने हुए हैं और ये सीटें परिणामों को बहुत प्रभावित कर सकती हैं.

Chapra Assembly Seat किस जिले में है?

छपरा विधानसभा सीट सारण जिले में आती है. यह छपरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है.

Chapra Assembly Seat कब अस्तित्व में आई?

छपरा विधानसभा सीट पर पहला चुनाव साल 1957 में हुआ था.

Chapra Assembly Seat चर्चा में क्यों है?

छपरा विधानसभा सीट पर इस बार RJD ने भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को चुनाव में उतारा है. इस वजह से यह सीट चर्चा में है. खेसारी लाल का असली नाम शत्रुघ्न यादव है.

Chapra Assembly Seat के वर्तमान विधायक कौन हैं?

छपरा विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक सीएन गुप्ता हैं. वह बीजेपी के नेता हैं. सीएन गुप्ता ने दो बार यह सीट अपने नाम की है. इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर छोटी कुमारी को टिकट दिया है.

Chapra Assembly Seat पर कौन-कौन चुनाव लड़ रहा है?

छपरा सीट पर कुल 10 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं. प्रमुख मुकाबला, बीजेपी की छोटी कुमारी, RJD के खेसारी लाल और जन सुराज पार्टी के जय प्रकास सिंह के बीच है.