Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी? 

बिहार चुनाव 2025
Chanpatiya Vidhan Sabha Result, Manish Kashyap: त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण की चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव हारने की कगार पर हैं, यूट्यूबर मनीष कश्यप चुनावी हार-जीत की रेस में काफी पीछे चले गए हैं. इस सीट पर कांग्रेस से अभिषेक रंजन आगे चल रहे हैं, वहीं BJP उम्मीदवार उमाकांत सिंह 79726 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. तीसरे नंबर पर हैं जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट मनीष कश्यप.