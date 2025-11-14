FacebookTwitterYoutubeInstagram
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़

Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़

दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसान होगा सफर

दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसान होगा सफर

दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country

दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी? 

Chanpatiya Vidhan Sabha Result, Manish Kashyap: त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण की चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव हारने की कगार पर हैं,  यूट्यूबर मनीष कश्यप चुनावी हार-जीत की रेस में काफी पीछे चले गए हैं.

Abhay Sharma

Updated : Nov 14, 2025, 05:33 PM IST

Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी? 

Chanpatiya Vidhan Sabha Result, Manish Kashyap:

Chanpatiya Vidhan Sabha Result, Manish Kashyap: त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण की चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव हारने की कगार पर हैं,  यूट्यूबर मनीष कश्यप चुनावी हार-जीत की रेस में काफी पीछे चले गए हैं. इस सीट पर कांग्रेस से अभिषेक रंजन आगे चल रहे हैं, वहीं BJP उम्मीदवार उमाकांत सिंह 79726 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. तीसरे नंबर पर हैं जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट मनीष कश्यप. 

