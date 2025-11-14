बिहार के नतीजे देख आहत हुए राहुल गांधी, कांग्रेसी नेताओं ने भी दिए हैरान करने वाले लॉजिक 

बिहार के फैसले को एक ऐसा झटका बताते हुए, जिस पर आत्मचिंतन की आवश्यकता है, राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) परिणामों की 'गहन समीक्षा' करेगी और आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करेगी.

बिहार विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को महागठबंधन की करारी शिकस्त के कुछ घंटों बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गठबंधन का समर्थन करने वाले मतदाताओं का धन्यवाद किया. लेकिन राहुल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था. एक्स पर एक पोस्ट में, राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष 'संविधान और लोकतंत्र की रक्षा' के लिए अपनी लड़ाई तेज़ करेगा.

उन्होंने लिखा, 'मैं बिहार के उन लाखों मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन में अपना विश्वास व्यक्त किया. बिहार में यह परिणाम वाकई आश्चर्यजनक है. हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था.'

बिहार के नतीजों को एक ऐसा झटका बताते हुए जिस पर आत्मचिंतन ज़रूरी है, गांधी ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक इन नतीजों की 'गहन समीक्षा' करेगा और आगे अपने प्रयासों को और मज़बूत करेगा.

मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया।



बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था।



यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2025

उन्होंने आगे कहा, 'यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है. कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस नतीजे की गहन समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और भी प्रभावी बनाएंगे.'

भाजपा और जेडीयू के नेतृत्व वाली एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है, जबकि कांग्रेस ने 2010 के बाद से राज्य में अपना सबसे खराब प्रदर्शन दर्ज किया है.

इस बीच, अन्य कांग्रेस नेताओं ने असामान्य रूप से स्पष्ट प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला जारी की, जिसमें फैसले को 'अप्रत्याशित', 'अस्वीकार्य' और गहरी संगठनात्मक विफलताओं को प्रतिबिंबित करने वाला बताया गया.

तिरुवनंतपुरम में बोलते हुए शशि थरूर ने कहा कि ये आंकड़े 'बेहद निराशाजनक' हैं और उन्होंने इसकी गहन समीक्षा की मांग की. उन्होंने कहा, 'गंभीर आत्मचिंतन की ज़रूरत है - सिर्फ़ बैठकर सोचने की नहीं, बल्कि यह अध्ययन करने की कि क्या ग़लतियां हुईं, क्या रणनीतिक, संदेशात्मक या संगठनात्मक गलतियां हुईं.'

थरूर ने कहा कि उन्हें बिहार में प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था और इसलिए वे केवल सहयोगियों के साथ बातचीत पर ही निर्भर रह सकते हैं.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने और भी तीखा रुख अपनाते हुए बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगाया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'बिना किसी संदेह के, बिहार के चुनाव नतीजे बड़े पैमाने पर वोट चोरी को दर्शाते हैं - जिसकी साजिश प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव आयोग ने रची है.'

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी 'लोकतंत्र बचाने' के लिए अपने अभियान को और तेज़ करेगी.