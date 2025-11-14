FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा

'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा

Chainpur Assembly Seat Result 2025 Live: नीतीश के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान की सीट पर कौन आगे?

नीतीश के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान की सीट पर कौन आगे?

RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है

Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है

Numerology Nitish Kumar: नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग

नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

बिहार का 'टाइगर अभी ज़िंदा है', नीतीश कुमार के दबदबे वाला पोस्टर वायरल, जेडीयू 76 से सीटों पर आगे

बिहार के सीएम नितिश कुमार की एक बाघ के साथ वाला पोस्टर शुक्रवार सुबह उनके आवास के बाहर दिखाई दिया और देखते ही देखते वो वायरल हो गया है. जिसमें लिखा है 'टाइगर अभी जिंदा है' और इस टाइगर की पार्टी बिहार में 76 सीटों पर आगे चल रही है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 14, 2025, 12:29 PM IST

बिहार का 'टाइगर अभी ज़िंदा है', नीतीश कुमार के दबदबे वाला पोस्टर वायरल, जेडीयू 76 से सीटों पर आगे

 टाइगर अभी जिंदा है

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक आकर्षक पोस्टर, जिसमें वे एक बाघ के बगल में खड़े हैं, शुक्रवार सुबह उनके आवास के बाहर लगा, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, "टाइगर अभी  ज़िंदा  है ". यह पोस्टर ठीक उसी समय लगा जब एनडीए ने विधानसभा चुनावों में शुरुआती बढ़त बना ली थी. यह पोस्टर, अपनी फ्रेमिंग में सिनेमाई और स्पष्ट रूप से अधिकार जताने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जल्द ही कैमरों और कार्यकर्ताओं, दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया. यह पोस्टर लगभग उसी समय लगाया गया जब चुनाव आयोग ने दिन के पहले महत्वपूर्ण रुझान दिखाने शुरू किए.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रुझानों के अनुसार, सत्तारूढ़ एनडीए 111 विधानसभा सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि विपक्षी दल भारत 33 सीटों पर आगे है. भाजपा 48 सीटों पर, जदयू 44 सीटों पर, लोजपा (रामविलास) 13 सीटों पर और हम तीन सीटों पर आगे चल रही है. राजद 23 सीटों पर, कांग्रेस सात सीटों पर और विकासशील इंसान पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है. जदयू कार्यकर्ता पोस्टर के चारों ओर ऐसे जमा हुए मानो समय से पहले ही विजय पताका फहरा रहे हों.

एक कार्यकर्ता ने समाचार चैनल को बताया, " सिर्फ ट्रेंड आया है , लेकिन संदेश स्पष्ट है , नीतीश जी राजनीति के असली टाइगर हैं . 

कुमार की शांत मुद्रा में खड़े होने और उनके बगल में एक बाघ के बैठे होने की छवि ने एक लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक रूपक को बल दिया है, जिसका इस्तेमाल जेडी(यू) समर्थक तब करते हैं, जब भी उनकी राजनीतिक दीर्घायु पर सवाल उठते हैं.

तस्वीरें लेने के लिए गाड़ियों की गति धीमी कर दी गई

कुछ लोग तो बस सोशल मीडिया पर घूम रहे "बाघ के पोस्टर" को देखने के लिए ही बाहर निकल आए.  जैसे-जैसे बिहार आने वाले लंबे दिन के लिए तैयार हो रहा था, एक तस्वीर ने माहौल बनाना शुरू कर दिया: नीतीश कुमार, एक बाघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, एक स्पष्ट संदेश दे रहे थे कि "बाघ", कम से कम उनके समर्थकों के लिए, पूरी तरह से ज़िंदा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा
'बिहार में SIR ने किया खेल, यूपी में नहीं होने देंगे', अखिलेश यादव बोले- हमारा ‘PPTV' देगा पहरा
Chainpur Assembly Seat Result 2025 Live: नीतीश के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान की सीट पर कौन आगे?
नीतीश के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान की सीट पर कौन आगे?
RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
Kumhrar Vidhan Sabha Election Result 2025: गणित के मास्टरमाइंड का बिहार में गणित फेल, कुम्हरार विधानसभा सीट से केसी सिन्हा चल रहे पीछे
गणित के मास्टरमाइंड का बिहार चुनाव में गणित हुआ फेल, कुम्हरार विधानसभा सीट से केसी सिन्हा चल रहे पीछे
Gaming और E-sports की दुनिया में Zee Media की एंट्री, लॉन्च किया अपना पहला बड़ा ई-स्पोर्ट्स गेमिंग टूर्नामेंट 
Gaming और E-sports की दुनिया में Zee Media की एंट्री, लॉन्च किया अपना पहला बड़ा ई-स्पोर्ट्स गेमिंग टूर्नामेंट
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस
दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस
Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है
Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है
Numerology Nitish Kumar: नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग
नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग
Bihar Chunav Result 2025: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव के 5 सबसे अमीर प्रत्याशी? जानें उनकी कितनी है नेटवर्थ
कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव के 5 सबसे अमीर प्रत्याशी? जानें उनकी कितनी है नेटवर्थ
दोस्त या रिश्तेदार कितना भी सगा क्यों न हो अपनी पत्नी के बारे में ये 5 बातें कभी न बताएं 
दोस्त या रिश्तेदार कितना भी सगा क्यों न हो अपनी पत्नी के बारे में ये 5 बातें कभी न बताएं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE