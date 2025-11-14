बिहार का 'टाइगर अभी ज़िंदा है', नीतीश कुमार के दबदबे वाला पोस्टर वायरल, जेडीयू 76 से सीटों पर आगे

बिहार के सीएम नितिश कुमार की एक बाघ के साथ वाला पोस्टर शुक्रवार सुबह उनके आवास के बाहर दिखाई दिया और देखते ही देखते वो वायरल हो गया है. जिसमें लिखा है 'टाइगर अभी जिंदा है' और इस टाइगर की पार्टी बिहार में 76 सीटों पर आगे चल रही है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक आकर्षक पोस्टर, जिसमें वे एक बाघ के बगल में खड़े हैं, शुक्रवार सुबह उनके आवास के बाहर लगा, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, "टाइगर अभी ज़िंदा है ". यह पोस्टर ठीक उसी समय लगा जब एनडीए ने विधानसभा चुनावों में शुरुआती बढ़त बना ली थी. यह पोस्टर, अपनी फ्रेमिंग में सिनेमाई और स्पष्ट रूप से अधिकार जताने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जल्द ही कैमरों और कार्यकर्ताओं, दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया. यह पोस्टर लगभग उसी समय लगाया गया जब चुनाव आयोग ने दिन के पहले महत्वपूर्ण रुझान दिखाने शुरू किए.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रुझानों के अनुसार, सत्तारूढ़ एनडीए 111 विधानसभा सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि विपक्षी दल भारत 33 सीटों पर आगे है. भाजपा 48 सीटों पर, जदयू 44 सीटों पर, लोजपा (रामविलास) 13 सीटों पर और हम तीन सीटों पर आगे चल रही है. राजद 23 सीटों पर, कांग्रेस सात सीटों पर और विकासशील इंसान पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है. जदयू कार्यकर्ता पोस्टर के चारों ओर ऐसे जमा हुए मानो समय से पहले ही विजय पताका फहरा रहे हों.

एक कार्यकर्ता ने समाचार चैनल को बताया, " सिर्फ ट्रेंड आया है , लेकिन संदेश स्पष्ट है , नीतीश जी राजनीति के असली टाइगर हैं .

कुमार की शांत मुद्रा में खड़े होने और उनके बगल में एक बाघ के बैठे होने की छवि ने एक लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक रूपक को बल दिया है, जिसका इस्तेमाल जेडी(यू) समर्थक तब करते हैं, जब भी उनकी राजनीतिक दीर्घायु पर सवाल उठते हैं.

तस्वीरें लेने के लिए गाड़ियों की गति धीमी कर दी गई

कुछ लोग तो बस सोशल मीडिया पर घूम रहे "बाघ के पोस्टर" को देखने के लिए ही बाहर निकल आए. जैसे-जैसे बिहार आने वाले लंबे दिन के लिए तैयार हो रहा था, एक तस्वीर ने माहौल बनाना शुरू कर दिया: नीतीश कुमार, एक बाघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, एक स्पष्ट संदेश दे रहे थे कि "बाघ", कम से कम उनके समर्थकों के लिए, पूरी तरह से ज़िंदा है.

