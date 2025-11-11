Mahuwa Vidhan Sabha: महुआ विधानसभा सीट पर नंबर 1 पर रहूंगा, बोले तेजप्रताप यादव

Mahuwa Vidhan Sabha: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ है, अब सबकी नजरें एग्जिट पोल पर हैं. इस बीच जनशक्ति जनता दल जेजेडी, (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि महुआ विधानसभा सीट पर वो....

Mahuwa Vidhan Sabha: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, इस बार मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग हुई, बता दें कि दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ है. अब सबकी नजरें एग्जिट पोल पर हैं. इस बीच जनशक्ति जनता दल जेजेडी, JJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि वे महुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीतेंगे और नंबर-1 पर बनकर सामने आएंगे...

जनता पर पूरा भरोसा

तेज प्रताप यादव ने कहा कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में मुझे मेरे द्वारा पूर्व में कराए गए कार्यों और यहां की जनता पर पूर्ण भरोसा है. तेज प्रताप यादव ने इस बात पर खुशी जाहिर की थी कि महिलाएं लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि वोटिंग प्रतिशत पहले चरण में बढ़ा है और अच्छी बात होगी कि दूसरे चरण में भी वोट प्रतिशत बढ़े.

14 नवंबर को देखेंगे कि कौन लेगा शपथ?

महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के इस दावे पर कि वह बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे, जवाब देते हुए तेजप्रताप यादव ने कहा कि यह हम 14 नवंबर को देखेंगे कि कौन शपथ लेगा. इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी के उस बयान पर जवाब दिया, जिसमें तेजस्वी ने कहा कि अपराधियों को जेल भेजा जाएगा. तेजप्रताप ने कहा कि अपराधियों को जेल भेजना ही चाहिए.

दिल्ली विस्फोट पर कही ये बात

दिल्ली विस्फोट पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को पकड़ना चाहिए, यह एक गंभीर लापरवाही है. पीएम मोदी के विदेश दौरे पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी विदेश जाते हैं. विदेश तो समय-समय पर सभी जाते हैं, इसमें नई बात क्या है. बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में वोटिंग के बाद अब 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी. इनपुट --आईएएनएस



