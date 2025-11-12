तमाम एग्जिट पोल्स ने प्रशांत किशोर-JSP को दिखाया आईना, NDA की फिर हुई बल्ले-बल्ले... 

पोल ऑफ पोल्स के अनुसार, एनडीए 147 सीटें जीत सकता है, जो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 122 सीटों के बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर जाएगा. वहीं बात पीके और उनकी पार्टी की हो तो एग्जिट पोल्स इन्हें काफी पिछड़ा हुआ बता रहे हैं.

बिहार चुनाव के अंतर्गत हुए मतदान के बाद आए नौ अलग अलग एग्जिट पोल्स एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं. इन एग्जिट पोल्स के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)के बिहार में फिर से सत्ता में आने का अनुमान है. पोल सर्वेक्षकों ने भाजपा को 2020 में मिली 125 सीटों की तुलना में और भी बड़े जनादेश की भविष्यवाणी की है. पोल ऑफ पोल्स सर्वे की मानें तो, एनडीए 147 से ज़्यादा सीटें जीत सकता है, जो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 122 सीटों के बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर जाएगा.

ध्यान रहे कि एग्जिट पोल वोटर्स की भावनाओं का एक आकर्षक पूर्वावलोकन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन पिछले चुनावों ने दिखाया है कि पोल सर्वेक्षक अक्सर गलत भी साबित हुए हैं. इसलिए, इन आंकड़ों पर पूर्ण रूप से भरोसा करना बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में थोड़ा चुनौतीपूर्ण है.

पोल सर्वेक्षकों ने महागठबंधन को लेकर जो भविष्यवाणी की है वो भी कम हैरान करने वाली नहीं हैं. इनके अनुसार, बहुत मुश्किल है कि महागठबंधन तीन अंकों का आंकड़ा पार कर पाए और जैसी संभावनाएं हैं वह लगभग 90 सीटों पर सिमट जाएगा.

बताते चलें कि 'दैनिक भास्कर ने जो एग्जिट पोल किया है उसके मुताबिक एनडीए को 145 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि मैट्रिज़ ने एनडीए को 147 से 167 सीटें दी हैं. 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जादुई संख्या 122 है.

जिक्र बिहार का, वहां पर हुए चुनाव का और वहां की राजनीति का हुआ है इसलिए हमारे लिए भी यह जरूरी हो जाता है कि हम बिहार के नए पॉलिटिकल चेहरे प्रशांत किशोर का जिक्र करें जो चुनाव सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रभावित करने में विफल रहे हैं.

मैट्रिज़ ने प्रशांत किशोर की जेएसपी को 0 से 2 सीटें दी हैं, जबकि दैनिक भास्कर ने इसे 0 से 3 बताया है. चाणक्य स्ट्रैटेजीज़, दैनिक भास्कर, जेवीसी, मैट्रिज़, पी-मार्क और पीपुल्स इनसाइट सहित सभी पोल सर्वेक्षकों ने प्रशांत किशोर की पार्टी के दहाई अंक को पार करने का अनुमान नहीं लगाया है.

जेवीसी के एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि पीपुल्स पल्स और पीपुल्स इनसाइट ने भविष्यवाणी की है कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन कम से कम 133 सीटों पर जीत हासिल करेगा.

ज्ञात हो कि महागठबंधन दूसरे स्थान पर है, दैनिक भास्कर ने इंडिया ब्लॉक के लिए 73 से 91 सीटें, जेवीसी ने 88 से 103 और मैट्रिज़ ने 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है.

न्यूज़24 के एग्जिट पोल कि मानें तो, एनडीए बिहार में अगली सरकार बनाएगा, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन को 133 से 159 सीटें मिलने की उम्मीद है.

नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के लिए एक युग का अंत साबित होंगे.

ऐसा इसलिए क्योंकि कहा यही जा रहा है कि यह जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, जो 19 साल से ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं.

इसके बाद यदि जिक्र नीतीश के समकक्ष लालू प्रसाद यादव का हो तो वो पहले ही अपनी पार्टी की कमान अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को सौंप चुके हैं, जो विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं.