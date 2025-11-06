Bihar Elections 2025: M-Y नहीं एनडीए के दुर्ग में सेंधमारी के लिए अब महागठबंधन को है इनका सहारा ...

बिहार में महागठबंधन की राहें आसान नहीं हैं. सीएम नीतीश कुमार ने स्वयं को ओबीसी परिदृश्य में ओबीसी समुदाय के राजनीतिक संरक्षक के रूप में स्थापित किया है. महागठबंधन समझ चुका है सिर्फ सिर्फ एमआई फैक्टर से कुछ नहीं होने वाला.

बिहार जैसे राज्य में पूर्व में हुए चार विधानसभा चुनावों के नतीजों ने महागठबंधन को बड़ा सबक देते हुए तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है. जिस तरह पूर्व के 4 चुनावों में महागठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा, उसे अब तक इस बात का एहसास हो गया है कि केवल अपने पारंपरिक यादव-मुस्लिम वोट बेस को साध कर चुनाव नहीं जीता जा सकता। असली फायदा तब है जब अति पिछड़ी जाति (ईबीसी) के मतदाता भी उसके पाले में आएं.

बताते चलें कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ईबीसी वोटर्स, जो बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का लंबे समय से समर्थन करने वाले सबसे बड़े और निर्णायक समूहों में से एक है, को रिझाने के लिए महागठबंधन आक्रामक प्रयास कर रहा है.

ध्यान रहे कि बिहार की आबादी का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा बनाने वाली ईबीसी जातियों में कुर्मी, कुशवाहा और कोरी जैसी जातियां शामिल हैं. ये समुदाय ऐतिहासिक रूप से एनडीए का समर्थन करते रहे हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो स्वयं कुर्मी हैं, को ईबीसी के बीच गहरा समर्थन प्राप्त है. उन्होंने खुद को ओबीसी परिदृश्य में उनके राजनीतिक संरक्षक के रूप में स्थापित किया है. बदले में, एनडीए ने इस वफादारी को मजबूत करने के लिए अपने गठबंधन सहयोगियों में ईबीसी उम्मीदवारों के लिए लगातार मजबूत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है.

हालांकि, यह जानते हुए कि उनका मुख्य वोट, लगभग 18 प्रतिशत मुस्लिम और 13 प्रतिशत यादव हैं, सत्ता हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने ईबीसी समुदायों को ध्यान में रखते हुए एक नए सोशल इंजीनियरिंग दौर का प्रयास किया है.

गौरतलब है कि इस अभियान का एक प्रमुख हिस्सा मल्लाह समुदाय के इर्द-गिर्द घूमता है, जो 2023 के जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की आबादी का लगभग 4.6 प्रतिशत है.

पारंपरिक रूप से एनडीए के साथ जुड़े इस समूह, जिसमें मल्लाह, केवट और निषाद उप-जातियां शामिल हैं, को महागठबंधन ने स्वयंभू 'मल्लाह पुत्र' मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर अपने पाले में कर लिया है.

ज्ञात हो कि सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और गठबंधन को उम्मीद है कि उनकी उपस्थिति समुदाय पर एनडीए के दबदबे को तोड़ने में मदद करेगी.

अपनी घोषणा के बाद से, सहनी ने बार-बार कहा है कि पहली बार, मल्लाह समुदाय को बिहार में वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया गया है.

चुनाव प्रचार के दौरान एक प्रतीकात्मक कदम के तौर पर, राहुल गांधी स्थानीय मछुआरों के साथ बैकवाटर में डुबकी लगाने के लिए सहनी के साथ शामिल हुए. इस कदम का उद्देश्य मतदान से पहले ईबीसी मतदाताओं को एकजुटता का एक मज़बूत संदेश देना था.

महागठबंधन ने पान तांतिया समुदाय से भी संपर्क किया है, जो एक अन्य ईबीसी समूह है और बिहार की आबादी का लगभग 2 प्रतिशत है और छह जिलों में इसकी मज़बूत उपस्थिति है.

पारंपरिक रूप से बुनाई और कपड़ा व्यापार में संलग्न यह समुदाय पिछले चुनावों में मोटे तौर पर एनडीए के साथ रहा है. इस बार, इसके नेता आईपी गुप्ता ने महागठबंधन को समर्थन दिया है और अपनी भारतीय समावेशी पार्टी के लिए गठबंधन के तीन टिकट हासिल किए हैं.

गुप्ता ने अपने समर्थकों से मतदान के दिन सुबह जल्दी निकलने और गठबंधन के लिए भारी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है.

महागठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि मल्लाह और पान तांतिया जैसे अति पिछड़े समूहों तक पहुंचने का यह लक्षित प्रयास उन्हें लगभग 80 सीटों की अपनी पारंपरिक सीमा को पार करने और संभवतः अपनी सीटों की संख्या को 100 के पार पहुंचाने में मदद करेगा, जिससे बिहार के जातिगत समीकरण में भी बदलाव आएगा.