Bihar Elections 2025 : जानें आखिर किस टेक्निक से किये जाते हैं Exit Polls?  

बिहार में विधानसभा चुनाव का मतदान समाप्त हो चुका है जिसके बाद अब लोगों का ध्यान एग्जिट पोल पर है. तो अब देर किस बात की. आइये जानें कि कैसे किया जाता है एग्जिट पोल और ये भी कि क्या वकाई इनकी बातें सच होती हैं.

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान समाप्त होने के साथ ही, टीवी चैनल्स और रिसर्च एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के नतीजे जारी करना शुरू कर दिया है. लेकिन अक्सर ही एक सवाल हमारे दिमाग में आता है और वो ये कि आखिर एग्जिट पोल वास्तव में कैसे किए जाते हैं? इसके अलावा एक सवाल यह भी रहता है कि आधिकारिक मतगणना शुरू होने से पहले रिजल्ट्स की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए किस तरह का डेटा एकत्र किया जाता है?

ध्यान रहे कि ये पोल मतदाताओं के मतदान केंद्र से निकलते ही किए जाते हैं. चुनाव से पहले किए जाने वाले पिछले वोटिंग पैटर्न या जनमत सर्वेक्षणों पर आधारित अनुमान लगाने के बजाय, एग्जिट पोल सभी मतदाताओं से मतदान केंद्र से निकलते ही पूछते हैं कि उन्होंने वास्तव में किसे वोट दिया?

यह प्रक्रिया रिसर्च एजेंसियों द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के चुनिंदा मतदान केंद्रों पर प्रशिक्षित फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को तैनात करने से शुरू होती है.

ये सर्वे राज्य की सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक विविधता, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, जाति और समुदाय का मिश्रण, और साथ ही उचित लैंगिक संतुलन शामिल है, का उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं.

प्रत्येक एजेंसी संसाधनों और पहुंच के आधार पर, कुछ हज़ार से लेकर कई लाख मतदाताओं तक के नमूने का उपयोग करती है और फिर जो डाटा आता है उसी का विश्लेषण कर इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि उस राज्य में जहां चुनाव हुए हैं, वहां किसकी सरकार बनेगी.

बता दें कि वोटर्स को पोलिंग बूथ के बाहर रोका जाता है और उनसे गुमनाम प्रश्नावली भरने या हैंडहेल्ड उपकरणों के माध्यम से उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है.

ऐसे सर्वे की ख़ास बात यह होती है कि इसमें वोटर का नाम या मतदाता पहचान पत्र जैसी व्यक्तिगत जानकारी नहीं पूछी जाती, केवल उनके मतदान विकल्प, लिंग, आयु वर्ग और सामाजिक श्रेणी को ही नोट किया जाता है.

इससे सर्वेक्षणकर्ताओं को मतदान के कुछ रुझानों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है—उदाहरण के लिए, युवाओं, महिलाओं या विशेष समुदायों ने कैसे मतदान किया। इसके बाद आँकड़ों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग किया जाता है.

कुछ एजेंसियां पूर्वाग्रहों की पहचान करने और पैटर्न की दोबारा जांच करने के लिए कंप्यूटर-सहायता प्राप्त विश्लेषण का उपयोग करती हैं. समेकित आंकड़े फिर न्यूज़ चैनलों के साथ साझा किए जाते हैं और मतदान का अंतिम चरण समाप्त होने के बाद सार्वजनिक किए जाते हैं.

आगे कुछ और बात करने से पहले यह बता देना बहुत जरूरी है कि लेकिन एग्जिट पोल कभी भी अंतिम शब्द नहीं होते. वे नमूनों के आधार पर अनुमान प्रदान करते हैं और यदि सैंपल साइज बहुत छोटा या असंतुलित हो तो गलत भी हो सकते हैं.

अंतिम परिणाम अक्सर शांत मतदाताओं, क्षेत्रीय बदलावों और अंतिम समय में लिए गए निर्णयों के कारण अनुमान से भिन्न होते हैं. फिर भी, कहा ये भी जा सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एग्ज़िट पोल अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे हुए हैं.