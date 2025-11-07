FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार चुनाव 2025

आखिर कैसे बदलते बिहार की दिशा-दशा दिखा रहा पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ मतदान? 

बिहार चुनाव के पहले चरण में 64.66% मतदान हुआ, जो 2020 के विधानसभा चुनावों में दर्ज 56.1% से ज़्यादा है। आइये समझें बिहार में रिकॉर्ड मतदान के आंकड़े क्या संकेत देते हैं और इन्हें देखकर हम किस तरह के कयास लगा सकते हैं?

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 07, 2025, 04:48 PM IST

आखिर कैसे बदलते बिहार की दिशा-दशा दिखा रहा पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ मतदान? 
बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड स्तर पर 64.66% मतदान हुआ, जो 2020 में दर्ज 56.1% से 8.5 प्रतिशत अधिक है. बिहार की जनता का पहले चरण में इस शिद्दत से मतदान करना भर थाराजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है. चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन दोनों ही दल इस बढ़त को अपने फायदे के तौर पर देख रहे हैं. ध्यान रहे बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और इस बात का फैसला हो जाएगा कि सत्ता की चाशनी में डूबी मलाई का सेवन कौन करेगा.

बता दें कि बिहार में गुरुवार को, 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 3.75 करोड़ मतदाताओं ने एक ही दिन में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. परंपरागत रूप से, अधिक मतदान को अक्सर सत्ता-विरोधी लहर या ये कहें कि बदलाव की इच्छा के संकेत के रूप में देखा जाता रहा है.

हालांकि, यह सिद्धांत पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है. कई बार इसने सत्ता समर्थक उत्साह का संकेत दिया है.

क्या बताता है बिहार का चुनावी इतिहास 

चुनाव की दृष्टि से बिहार पर नजर डालें तो बिहार में जब भी मतदान प्रतिशत 5% से ज़्यादा बढ़ा है, तो सरकार बदल गई है. 1967 में, मतदान प्रतिशत 44.5% (1962) से बढ़कर 51.5% हो गया यानी तब इसमें 7 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गयी और कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई, गैर-कांग्रेसी दलों का गठबंधन सत्ता में आया.

1980 में, मतदान प्रतिशत लगभग 7% बढ़ा. इसके बाद जनता पार्टी की सरकार गिरी और कांग्रेस की वापसी हुई. फिर, 1990 में, मतदान प्रतिशत 56.3% से बढ़कर 62% हुआ और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और लालू प्रसाद यादव के जनता दल के लिए रास्ता साफ़ हो गया.

2005 में, हालांकि मतदान प्रतिशत में 16% की गिरावट आई, लेकिन इसके परिणामस्वरूप सत्ता परिवर्तन हुआ और जेडी(यू) के नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आये.

अब, रिकॉर्ड 8.5% की बढ़त के साथ, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा.

गौरतलब है कि पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से ज़्यादातर गंगा के दक्षिण में स्थित हैं, ये वो सीटें हैं जो अक्सर बिहार की राजनीति की नब्ज़ तय करती रही हैं. इनमें मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर, सारण और भोजपुर क्षेत्र शामिल हैं.

2020 के चुनावों में, इन 121 सीटों पर कांटे की टक्कर थी. राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों वाले महागठबंधन ने 61 सीटें जीतीं, जबकि एनडीए को 59 सीटें मिलीं.

तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राजद 42 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसके बाद भाजपा (32), जद(यू) (23) और कांग्रेस (8) रहीं. वाम दलों ने मिलकर 11 सीटें जीतीं, जबकि वीआईपी, लोजपा और अन्य जैसी छोटी पार्टियों ने बाकी सीटें साझा कीं.

हालांकि, इस बार बदलते गठबंधनों के साथ समीकरण बदल गए हैं. 2020 में अकेले चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ वापस आ गए हैं. वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी अब महागठबंधन के साथ है.

इस बार दांव बहुत ऊंचा है क्योंकि माना जा रहा है कि यह समाजवादी नेता नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है. जदयू सुप्रीमो, जिनके पाला बदलने के इतिहास ने उन्हें 'पलटू चाचा' का उपनाम दिलाया है, मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड दसवीं बार जीत की उम्मीद कर रहे हैं. इस बीच, तेजस्वी के नेतृत्व में उभरती राजद, एनडीए की चाल बिगाड़ने की उम्मीद करेगी.

फिर भी, आंकड़े स्पष्ट हैं. बिहार में मतदान में हर बड़ी बढ़त ने सत्ता परिवर्तन का संकेत दिया है. 14 नवंबर को पता चलेगा कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है.

