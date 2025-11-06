बिहार में 160 सीटों के पार पहुंचना कैसे NDA के लिए है एक टेढ़ी खीर, क्या हैं चुनौतियां?

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि एनडीए 243 सीटों वाली विधानसभा में लगभग दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए '160 पार' जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहा है. 160 सीटों के इस लक्ष्य पर यदि गौर किया जाए तो भाजपा का एक और महत्वाकांक्षी नारा, 'अब की बार, चार सौ पार' हमारे जेहन में आता है. रोचक यह कि भाजपा के 2024 के '400 पार' के सपने की तरह, जो एनडीए के लिए 293 लोकसभा सीटों पर टूट गया, बिहार का लक्ष्य भी मायावी साबित होता नजर आ रहा है.

भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 नवंबर को एक मीडिया आउटलेट से बात करते हुए कहा कि, 'स्थिति बहुत अच्छी है. हम आरामदायक स्थिति में हैं. हम बिहार में 160 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे.'

तो क्या ऐसा ही होगा? जैसा बिहार का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है क्षेत्रीय मंथन, जातिगत पुनर्संयोजन और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का आना भाजपा के सपने को खंड-खंड करती हुई नजर आ रही है.

एनडीए मतदाताओं की थकान दूर करने के लिए अपने संकल्प पत्र के वादों, जैसे एक करोड़ रोज़गार और मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा, का सहारा ले रहा है. भाजपा (101 सीटें), जद(यू) (101), लोजपा (रालोद) (29) और छोटे सहयोगियों वाले एनडीए ने 2024 के लोकसभा क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाया था और 174 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाए रखी थी. लेकिन विधानसभा का गणित संसदीय रुझानों से मेल नहीं खाता.

2020 के विधानसभा चुनावों में, एनडीए ने महागठबंधन को बमुश्किल 125 सीटों के साथ 110 सीटों से हराया था. राजद, कांग्रेस और भाकपा (माले) एल सहित विपक्षी महागठबंधन खेमे ने 160 पार के दावे का मज़ाक उड़ाते हुए इसे 'अहंकार' बताया है.

राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया, 'बिहार में उन्हें 60 सीटों का आंकड़ा पार करने में भी मुश्किल होगी.' 7.4 करोड़ मतदाता, जिनमें 14 लाख पहली बार वोट डाल रहे हैं, बिहार का जनादेश इस बात की परीक्षा लेगा कि क्या एनडीए की विकास की बातें नीतीश के बार-बार बदलते रुख और दो दशकों की सत्ता विरोधी लहर पर भारी पड़ती हैं.

एनडीए के लिए 160 सीटें जीतना एक कठिन काम हो सकता है. पिछली बार 160 सीटों का आंकड़ा 2015 में पार हुआ था, जब नीतीश कुमार की जेडी(यू) ने आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल होकर 178 सीटें जीती थीं. इससे पहले, जेडी(यू) और बीजेपी के साथ एनडीए ने 2010 में 206 सीटें जीती थीं.

ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा राष्ट्रीय प्रभुत्व का संकेत देने के लिए था. लेकिन इसने गठबंधन नेतृत्व के अति आत्मविश्वास की सीमा को उजागर कर दिया. बिहार के 160 पार में भी यही जोखिम है.

शाह ज़ोर देकर कहते हैं कि एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव की गति पर भरोसा करते हुए 160 का आंकड़ा पार कर जाएगा. फिर भी, 40 में से 30 लोकसभा सीटें जीतना विधानसभा में सफलता की गारंटी नहीं है.

2020 के विधानसभा चुनावों में, एनडीए की मामूली जीत (40 सीटों पर 5,000 से कम वोटों के अंतर के साथ) दर्शाती है कि यह दावा वास्तव में कमज़ोर पड़ सकता है. चुनाव विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि बिहार के जटिल जातिगत समीकरण एनडीए के अनुमानित 52% वोट शेयर को कमज़ोर कर सकते हैं.

400 पार की तरह, बिहार का लक्ष्य भी ध्वस्त हो सकता है.

एनडीए को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे सहयोगी, सीट बंटवारा और तनाव

एनडीए का सीट बंटवारा, जिसमें भाजपा और जेडी(यू) 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोजपा (रालोद) को 29 सीटें, और हम (एस) और आरएलएम जैसे छोटे सहयोगी दल, कागज़ पर एकजुट दिखते हैं, लेकिन व्यवहार में तनावपूर्ण हैं.

चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा को दिए गए उदार हिस्से को लेकर जेडी(यू) असहज है. भाजपा के सामने एक चुनौती है. उसे 2024 के लोकसभा चुनावों में 68 मज़बूत गढ़ों को विधानसभा चुनावों में जीत में बदलना होगा और साथ ही सीधे मुकाबलों में राजद के 68% स्ट्राइक रेट को भी कम करना होगा.

एनडीए के ज़्यादातर उम्मीदवार ग्रामीण इलाकों से हैं, जिनका युवाओं पर प्रभाव सीमित है. यह उस राज्य में एक संभावित अलगाव भी हो सकता है जहां बेरोज़गारी और पलायन हर बातचीत पर हावी है.

इस बीच, राजद नेता तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर इस मोर्चे पर एनडीए पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं. इससे जन सुराज कारक उस राज्य में सक्रिय हो जाता है, जहां पिछले दो दशकों में मोटे तौर पर द्विध्रुवीय मुकाबला देखने को मिला है.

पीके का जन सुराज एनडीए के 160+ सीटों के सपने को चकनाचूर कर सकता है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी इस बार वाइल्ड कार्ड एंट्री है.

सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे किशोर (उन कुछ सीटों को छोड़कर जहां उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए हैं) का दावा है कि उनका लक्ष्य 150 सीटें जीतना है. उनका साफ़-सुथरा, भ्रष्टाचार-विरोधी रुख़ और बेरोज़गारी व रोज़गार पर ज़ोर एनडीए और महागठबंधन, दोनों के वोटों में सेंध लगा सकता है.

महागठबंधन के प्रभाव वाली मुस्लिम-यादव मतदाताओं वाली सीटों पर, जहां एनडीए का प्रदर्शन पारंपरिक रूप से खराब रहा है, जन सुराज का ज़मीनी जुड़ाव एनडीए के लिए भी समीकरण बदल सकता है.

शाह जन सुराज को एक गैर-कारक मानते हैं, लेकिन पटना और बेगूसराय में पीके के नेतृत्व में पार्टी की रैलियां 2015 की सत्ता-विरोधी ऊर्जा को उजागर करती हैं, जब महागठबंधन ने शानदार जीत हासिल की थी.

जाति-लिंग संतुलन की कोशिश में उलझा है एनडीए

दुर्भाग्य से, बिहार की राजनीति की धुरी जाति बनी हुई है. एनडीए के उम्मीदवारों की सूची राजपूतों और अति पिछड़ों की ओर झुकी हुई है, जबकि राजद अपने यादव-मुस्लिम आधार पर निर्भर है.

2020 के चुनावों में एनडीए के पक्ष में जीत दिलाने वाली महिलाएँ फिर से चर्चा का विषय हैं. एनडीए ने 35 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जबकि तेजस्वी यादव के खेमे ने जीविका दीदियों को 30,000 रुपये की सहायता देने का वादा किया है.

दूसरी ओर, एनडीए का महिला-केंद्रित संदेश उल्टा पड़ने का खतरा है, क्योंकि बिहार के सैकड़ों रील और शॉर्ट्स नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन की सीमित पहुँच को दर्शाते हैं.

इसके अलावा, सत्ता-विरोधी भावना अभी भी बनी हुई है. नीतीश के दो दशक के शासन के बाद, बेरोज़गारी और ठहराव सड़क पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एनडीए का एक करोड़ नौकरियों का वादा बड़ा लगता है, लेकिन गठबंधन के भीतर भी इसके क्रियान्वयन को लेकर संदेह बना हुआ है.