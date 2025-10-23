Bihar Election 2025: दीघा सीट पर महिला वोटर्स बनेंगी ‘किंगमेकर’, क्या भाजपा के गढ़ में मचेगी हलचल? समझें समीकरण

Bihar: पटना जिले की दीघा विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं. क्योंकि यहां की 'महिला वोटर' किसी भी पार्टी का भाग्य तय करने का माद्दा रखती हैं. इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा अब तक भारी रहा है. दरअसल यहां शहरी वोटर्स की संख्या ज्यादा है, जिन्हें बीजेपी अपना पारंपरिक वोटर मानती है. समझें समीकरण...

Bihar Assembly Election 2025- Digha Vidhan Sabha: बिहार चुनाव करीब है, ऐसे में आज हम बात करेंगे पटना जिले की दीघा विधानसभा सीट की बारे में, जिसपर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं. क्योंकि यहां की 'महिला वोटर' किसी भी पार्टी का भाग्य तय करने का माद्दा रखती हैं. इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा अब तक भारी रहा है. दरअसल यहां शहरी वोटर्स की संख्या ज्यादा है, जिन्हें बीजेपी अपना पारंपरिक वोटर मानती है. दीघा विधानसभा सीट सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति और विकास की कहानी का जीता-जागता सबूत है. समझें पटना जिले की दीघा विधानसभा सीट का समीकरण...

महिला वोटर्स बनेंगी किंगमेकर

कहा जाता है कि दीघा में जिस तरफ महिलाओं का रुख होता है, जीत उसी पार्टी की होती है. इस शहरी-समृद्ध सीट पर भाजपा की लगातार मजबूत होती पकड़ ने इसे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का एक ऐसा अहम खंड बना दिया है, जिसका विश्लेषण किए बिना बिहार की राजनीति अधूरी होती है. बता दें कि दीघा विधानसभा क्षेत्र का चुनावी सफर भले ही छोटा रहा हो, पर यह बेहद रोमांचक रहा है. चुनावी इतिहास की बात करें तो 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई और 2010 में यहां पहला विधानसभा चुनाव हुआ.

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: बांकीपुर में इस बार किसका पलड़ा भारी? भाजपा का कई ...

2015 चुनाव में पलटा समीकरण

2008 के चुनाव में जदयू की पूनम देवी ने भारी अंतर से जीत दर्ज कर सीट का खाता खोला, इस चुनाव में पूनम देवी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बड़े अंतर से मात दी थी. लेकिन, 2015 में चुनावी कहानी में मोड़ आया. जदयू और भाजपा का गठबंधन टूटा और पूर्व सहयोगी आमने-सामने आ गए. इस कड़े मुकाबले में भाजपा के संजीव चौरसिया ने जीत हासिल की. इसी तरह, 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा एक बार फिर साथ आ चुके थे. इस बार संजीव चौरसिया ने दीघा विधानसभा सीट पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर अपनी पकड़ और मजबूत बना ली. बता दें कि उन्होंने सीपीआई (एमएल) की उम्मीदवार शशि यादव को 46,234 वोटों के अंतर से हराया था.

वोटर्स का आंकड़ा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2020 के विधानसभा चुनावों में यहां 4,60,868 पंजीकृत मतदाता थे, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में बढ़कर 4,73,108 हो गए. यह क्षेत्र केवल 1.76 प्रतिशत ग्रामीण मतदाताओं के साथ पूरी तरह से शहरी है और दीघा में पटना नगर निगम के 14 वार्ड और छह पंचायतें शामिल हैं. बता दें कि पाटलिपुत्र हाउसिंग कॉलोनी जैसे पटना के सबसे समृद्ध और पॉश इलाके भी इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं. इसके अलावा चुनावी गणित में जातिगत समीकरणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. जाति-आधारित जनसंख्या का कोई आधिकारिक डेटा नहीं है, लेकिन यहां कायस्थ समुदाय की बड़ी संख्या मानी जाती है, जिसे पारंपरिक रूप से भाजपा का मजबूत समर्थक माना जाता है. 2020 के आंकड़ों के मुताबिक यहां अनुसूचित जाति के मतदाता 10.68 प्रतिशत और मुस्लिम मतदाता 9.4 प्रतिशत थे.

चुनावी मुद्दे

दीघा की कहानी जेपी सेतु (जयप्रकाश नारायण सेतु) के जिक्र के बिना अधूरी रहती है और यह पुल सिर्फ स्टील और कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि दशकों की राजनीतिक खींचतान का परिणाम है. कभी दीघा और पहलेजा घाट के बीच जल परिवहन सेवा चलती थी, जो दक्षिण और उत्तर बिहार को जोड़ती थी. आज उसकी जगह जेपी सेतु ने ले ली है. यह 4,556 मीटर लंबा रेल-सह-सड़क पुल है जो दीघा को सारण जिले के सोनपुर से जोड़ता है. यह असम के बोगीबील पुल के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल-सह-सड़क पुल है.

हालांकि, इस पुल का निर्माण इतना आसान नहीं था, यह राह राजनीतिक विवादों से घिरी रही. रामविलास पासवान चाहते थे कि यह पुल उनके निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर से जुड़े, तो लालू प्रसाद यादव इसे अपने गृह जिले सारण के सोनपुर से जोड़ना चाहते थे. यह खींचातानी तब खत्म हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया और सोनपुर को पुल का अंतिम बिंदु घोषित किया.

इस पुल के बनने से पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई, जिससे उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश (गोरखपुर) के लिए नई रेल सेवाएं शुरू हुईं, जिसने दीघा की कनेक्टिविटी को बदल दिया. अब यह समृद्धि, विशालता और राजनीतिक उठापटक का केंद्र पटना साहिब लोकसभा सीट के तहत भाजपा का एक अभेद्य किला बन चुका है. इसकी शहरी पहचान और जातीय समीकरण भाजपा की मजबूत स्थिति के दो प्रमुख स्तंभ हैं.

किसकी है टक्कर?

सीपीआईएमएल (CPIML) के खाते आई दीघा विधानसभा सीट से दिव्या गौतम को टिकट दिया गया है, जो बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कजिन सिस्टर हैं. इसके अलावा बीजेपी की तरफ से फिर से संजीव चौरसिया ही चुनावी मैदान में हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से