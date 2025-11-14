वाह बिहार! फिर से नीतीश कुमार... आइये जानें कैसे हुआ ये चमत्कार?

शुरूआती नतीजे आने के बाद साफ़ हो गया है कि बिहार में नीतीश फैक्टर काम कर गया है जिससे एनडीए को बढ़त मिल रही है और बिहार में उसकी सत्ता बरकरार रहने की पूरी संभावना है.

अभी कुछ दिन पहले पटना समेत बिहार भर में चर्चा थी कि वो वक्त गया जब राज्य में सुशासन बाबू का सिक्का चमकता था. मगर अब जबकि बिहार विधानसभा चुनावों के शुरूआती रुझान हमारे सामने हैं. कहा जा सकता है कि तमाम चुनावी पंडितों द्वारा ख़ारिज किए जाने और 'खराब स्वास्थ्य' के प्रोपोगेंडा का शिकार, नीतीश कुमार बिहार में कमाल करने में कामयाब रहे हैं. नीतीश ने 74 सीटों पर अपनी पकड़ मज़बूत दिखाई है.

ध्यान रहे कि नीतीश की जेडी(यू) ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 75 से ज़्यादा सीटों पर शुरूआती रुझानों में उनकी पार्टी का आगे चलना, उन पोस्टर्स को सही साबित करता नजर आ रहा है, जो अभी बीते दिनों ही संपूर्ण बिहार में देखे गए और जिनमें इस बात का जिक्र था कि टाइगर अभी जिंदा है.

अगर रुझान सही रहे, तो यह नीतीश की जेडी(यू) के लिए एक आश्चर्यजनक बदलाव है, जो लगभग 20 साल सत्ता में रहने के बाद सत्ता-विरोधी लहर से जूझ रही है.

ताज़ा रुझानों के अनुसार, जेडी(यू) 2020 की तुलना में लगभग 30 सीटें अपनी झोली में जोड़ने में कामयाब रही है. साथ ही, वह अपनी 88% सीटें बरकरार रख रही है.

एनडीए-बीजेपी में कौन छोटा कौन 'बड़ा भाई'?

2020 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने नीतीश की पार्टी को पछाड़ दिया था, जो उसने 20 सालों में नहीं किया था. 2020 के चुनावों में, जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि भाजपा ने 110 सीटों पर. जदयू की सीटों की संख्या 2015 की 71 सीटों से घटकर सिर्फ़ 43 रह गई. भाजपा को 74 सीटें मिलीं.

हालांकि, इस बार जेडी(यू) ने दिखा दिया है कि कोई भी पार्टी आसानी से चुनाव नहीं लड़ेगी, भले ही भाजपा ने बराबर सीटों के बंटवारे पर बातचीत की हो. अंतिम परिणाम यह तय करेंगे कि भाजपा और जेडी(यू) में से कौन 'बड़ा भाई' होगा.

पॉपुलर फिगर तो हैं नीतीश कुमार

कई राजनीतिक विचारक इस बात को बल दे रहे हैं कि ये चुनाव बिहार के लिए एक युग का अंत साबित होंगे क्योंकि व्यापक रूप से माना जा रहा है कि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, जो पिछले 19 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं. अगर वे इस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो यह उनका रिकॉर्ड 10वां कार्यकाल होगा.

विशेषज्ञों का कहना है कि जातिगत गणित और महिला मतदाताओं के बीच नीतीश की स्थायी लोकप्रियता ने जेडी(यू) के लिए काम किया. इसने नीतीश कुमार की छवि को सभी समुदायों के हितैषी के रूप में और मज़बूत किया.

हाल के वर्षों में अपने राजनीतिक उलटफेरों के लिए सुर्खियां बटोरने वाले और 'पलटू राम' के नाम से मशहूर इस कुशल रणनीतिकार ने 2005 में राज्य की कमान संभालने के बाद से एक लंबा सफर तय किया है.

उन्हें राजद से, जो अपनी 'जंगल राज' वाली छवि के लिए जाना जाता है, बिहार की बदहाली विरासत में मिली थी. हालांकि, विकास और राज्य की कानून-व्यवस्था में सुधार पर ध्यान केंद्रित करके, कुमार को 'सुशासन बाबू' की उपाधि मिली. उनकी स्वच्छ छवि के अलावा, यह नीतीश की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है.

नतीजों से पता चला है कि महिलाएं नीतीश की सबसे बड़ी समर्थक बनी हुई हैं. बता दें कि इस बार भी महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में 10% अधिक मतदान किया.

माना जा रहा है कि बिहार में नीतीश को अपनी उस योजना का फ़ायद मिला जिसमें उन्होंने प्रत्येक महिला लाभार्थियों को 10,000 रुपये का हस्तांतरण किया था और इस महत्वपूर्ण वर्ग पर अपनी मजबूत पकड़ को और मजबूत किया था.