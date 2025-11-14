हार के बाद भावुक हुए तेज प्रताप, जयचंदों को बनाया मुद्दा, कुछ यूं चीर कर रखा कलेजा ...

तेज प्रताप यादव ने पार्टी के पतन के बाद राजद के भीतर कथित 'जयचंदों' पर भावनात्मक हमला करते हुए बिहार में 'परिवार शासन के अंत' का ऐलान किया है साथ ही उन्होंने जमकर पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ की है.

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर तीखी और भावुक प्रतिक्रिया देते हुए, राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के भीतर के तत्वों पर तीखा हमला बोला और आंतरिक 'जयचंदों' पर राजद को खोखला करने और तेजस्वी यादव की हार का कारण बनने का आरोप लगाया.उन्होंने कहा, 'इन जयचंदों ने राजद को अंदर से खोखला कर दिया है, उसे बर्बाद कर दिया है. इसीलिए तेजस्वी आज असफल रहे.'

उन्होंने आगे कहा कि 'अपनी कुर्सी और राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर में आग लगाने वालों' को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा. तेज प्रताप ने दावा किया कि हार के बावजूद, जनता का जनादेश एक गहरा संदेश लेकर आया है.

उन्होंने कहा, 'हमारी हार के पीछे जनता की जीत छिपी है. मैं आज के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करता हूं. बिहार ने साफ़ कर दिया है कि अब राजनीति सुशासन और शिक्षा पर आधारित होगी, न कि परिवारवाद पर.'

इसे 'जयचंदों की करारी हार' बताते हुए उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कांग्रेस का सफ़ाया हो गया है, जैसा कि अनुमान लगाया गया था. उन्होंने आगे कहा, 'मैं हारकर भी जीत गया हूं, क्योंकि जनता का प्यार, विश्वास और आशीर्वाद अब भी मेरे साथ है.'

महुआ के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि चाहे वे विधायक बनें या नहीं, वे उनके लिए काम करते रहेंगे. उन्होंने कहा, 'मेरे दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहेंगे.' उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जीत या हार से ज़्यादा इरादा और कोशिश मायने रखती है.

तेज प्रताप ने एनडीए को जीत की बधाई देते हुए कहा कि बिहार ने सुशासन की सरकार चुनी है. उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'व्यक्तित्व और जादुई नेतृत्व' को दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका की सराहना की.

उन्होंने कहा, 'एनडीए की अटूट एकता इस जीत का सबसे बड़ा कारण है. सभी पांच दल, यानी 'पांच पांडव', एक साथ लड़े और जनता ने इस एकता को चुनावी ताकत में बदल दिया.'

उन्होंने जनादेश को ऐतिहासिक बताते हुए बिहार के युवाओं, महिलाओं और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने अंत में कहा, 'यह जीत बिहार की जनता की है. हम जनता की आवाज़ बनकर और मज़बूती से लौटेंगे.'