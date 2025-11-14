Bihar Election Results Memes: सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार, ये मजेदार पोस्ट देख नहीं रोक पाएंगे हंसी 

बिहार चुनाव 2025
Bihar Election Results Memes: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे आने लगे, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. लोग एक से बढ़कर एक मीम्स के साथ नेताओं के मजे ले रहे हैं...
Bihar Election Results Memes: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार बनाती दिख रही है. बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे आने लगे, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों और नेताओं पर मजेदार टिप्पणियां की जा रही हैं.
इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी के खराब प्रदर्शन और कांग्रेस की स्थिति पर भी कई सारे मीम्स बनाए गए हैं. लोग एक से बढ़कर एक मीम्स के साथ नेताओं के मजे ले रहे हैं...
सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग बिहार चुनाव में नेताओं के मजे लेते दिख रहे हैं, देखें...
I'm sad for him 😭#BiharElections2025 pic.twitter.com/tpNkpOYFZJ— Ayesha (@KashmiriAyesha1) November 14, 2025
Congress 😭😭 pic.twitter.com/7WnCqdWR2x— Desi Bhayo (@desi_bhayo88) November 14, 2025
Bihar voters to Rahul Gandhi #BiharElection2025 pic.twitter.com/NSTo2ShlMR— Ministry Of Sarcasm (@M_OfSarcasm) November 14, 2025
Prashant Kishor in Bihar election.#BiharElection2025 pic.twitter.com/xdJA4RXuwW— Sagar (@sagarcasm) November 14, 2025
Aur jab humaari baari aayi CM banne ki, toh sala Exit Poll bhi sahi nikal gaya#BiharElections2025 | #BiharPolitics pic.twitter.com/yR3wd8IChp— Sagar (@sagarcasm) November 14, 2025
Nehru ji watching Congress' performance on his birthday #BiharElection2025 pic.twitter.com/lviaIhGkm5— Sagar (@sagarcasm) November 14, 2025
Scenes in Bihar election:— Bihar_se_hai (@Bihar_se_hai) November 14, 2025
pic.twitter.com/AfoLpqNeif
#BiharElection2025— Qasim Husain 🇮🇳 (@qasim_says_) November 14, 2025
When someone says in Bihar, "Modi ji haar jayenge,"
Then Meloni ji: pic.twitter.com/wRvsH94pCm
