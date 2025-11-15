FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार चुनाव में एनडीए का शानदार प्रदर्शन, ये हैं जीत के पीछे छुपे 6 सीक्रेट फैक्टर्स

बिहार के चुनावी नतीजों के दिन जन सुराज प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत

Bihar Election Result: कैमूर में मतगणना के दौरान बवाल, 3 पुलिसकर्मी घायल, चुनाव अधिकारी की गाड़ी फूंकी

BJP ने देश की जनता से 10 पन्नों के लेख के साथ मांगी है माफ़ी, जानिए ऐसा क्या हो गया आखिर?

Bihar Poorest Candidate: बिहार विधानसभा चुनाव के 10 सबसे गरीब उम्मीदवार, जीते या हारे?

16 साल की उम्र स्कूल छोड़कर बिजनेस की दुनिया में रखा कदम, बना दी 2300 करोड़ की कंपनी

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

बिहार के चुनावी नतीजों के दिन जन सुराज प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत

भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा से जन सुराज प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह का चुनाव परिणाम के बाद शुक्रवार शाम पटना के अस्पताल में दूसरा हार्ट अटैक आने से निधन हो गया. वे सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षक थे.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 15, 2025, 06:57 AM IST

बिहार के चुनावी नतीजों के दिन जन सुराज प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत
भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह का शुक्रवार की शाम पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. 31 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें पहला हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से उनका उपचार चल रहा था. चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद उनके निधन की खबर से पूरे तरारी और आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई है.

चुनाव परिणाम के बाद हुआ निधन

जन सुराज प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह को शुक्रवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 2271 वोट मिले थे. दुख की बात यह है कि परिणाम आने के कुछ ही घंटों बाद उनके निधन की पुष्टि हो गई. उनके अभिकर्ता एवं किसान नेता छोटे सिंह ने फोन पर उनके निधन की पुष्टि की.

चुनाव प्रचार के दौरान आया था पहला हार्ट अटैक

जानकारी के अनुसार, 31 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान जसुपा उम्मीदवार चन्द्रशेखर सिंह को पहला हार्ट अटैक आया था. उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल पटना के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे थे.

दूसरा हार्ट अटैक और अंतिम सांस

अस्पताल में उपचार के दौरान शुक्रवार दोपहर बाद उनकी स्थिति अचानक बिगड़ने लगी. शाम चार बजे उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लगातार प्रयास किए, लेकिन शाम सात बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.

मूल निवास और पूर्व पेशा

चन्द्रशेखर सिंह तरारी के कुरमुरी गांव के मूल निवासी थे. राजनीति में आने से पहले, वह सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षक के पद पर कार्य कर चुके थे.
चन्द्रशेखर सिंह न केवल एक शिक्षक थे, बल्कि समाज में उनकी पकड़ और प्रतिष्ठा काफी मजबूत थी. वह पूर्व में शिक्षक संघ के एक सक्रिय पदाधिकारी रहे थे और साथ ही ब्रह्मर्षि समाज के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके थे.

