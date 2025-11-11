Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के रिजल्ट से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा

बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: बिहार में चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद और एक्जिट पोल आने के बीच खबर आ रही है कि दिग्गज कांग्रेस नेता शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है. (खबर अपडेट की जा रही है).