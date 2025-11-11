बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के रिजल्ट से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा

Bihar Election 2025: बिहार में चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद और एक्जिट पोल आने के बीच खबर आ रही है कि दिग्गज कांग्रेस नेता शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा दे दिया है.

Bihar Chunav congress leader shakeel ahmed resigned

